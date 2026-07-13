Impuls 16 – 25 Jahre – 25 Impulse – Gesundheitskompetenz

Gesundheit wächst mit jeder bewussten Entscheidung.

Impuls 16 Gesundheitskompetenz

„Gesundheit wächst mit jeder bewussten Entscheidung“

Wissen in kürze

Täglich begegnen uns Gesundheitsinformationen – in sozialen Medien, Nachrichten, Podcasts oder durch Empfehlungen aus unserem Umfeld. Diese zu finden, zu verstehen, kritisch zu bewerten und für den eigenen Alltag sinnvoll zu nutzen sind die Herausforderungen unserer Zeit und eine Schlüsselkompetenz, um Gesundheit aktiv zu gestalten und zu erhalten. Die Salutogenese nach Aaron Antonovsky erweitert diesen Blick: Gesundheit entsteht nicht allein durch Wissen oder Vermeidung von Risiken, sondern vor allem durch die Stärkung persönlicher Ressourcen. Dazu gehört auch, die Signale des eigenen Körpers wahrzunehmen und sie mit dem erworbenen Wissen in Einklang zu bringen. Ein starkes Kohärenzgefühl – geprägt durch Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit – unterstützt Menschen dabei, Herausforderungen gesundheitsförderlich zu begegnen und selbstbestimmte Entscheidungen für ihr Wohlbefinden zu treffen.

Der präventologische Perspektivwechsel

Gesundheit entsteht durch bewusste Entscheidungen im Alltag. Statt nur auf Risiken zu achten, hilft der Blick auf das, was Kraft gibt und das Wohlbefinden stärkt. Wer Gesundheitswissen mit eigenen Erfahrungen und Körperempfindungen verbindet, stärkt das Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit. Unser Körper sendet ständig Signale wie Energie, Müdigkeit, Anspannung oder Wohlbefinden. Wer diese wahrnimmt und nutzt, kann seine Gesundheit aktiv und nachhaltig fördern.

Der Alltagstipp

Gönnen Sie sich heute drei kurze Pausen von jeweils einer Minute. Nehmen Sie bewusst wahr, wie es Ihnen gerade geht und was Ihr Körper in diesem Moment braucht – vielleicht Bewegung, frische Luft, Ruhe oder einen Schluck Wasser. Indem Sie auf diese Signale achten und ihnen nach Möglichkeit folgen, stärken Sie Ihre Körperwahrnehmung und fördern Ihre Gesundheitskompetenz im Alltag.

Dieser Impuls wurde von unserer Präventologin Christine Stehling verfasst.

Frankfurt am Main

Ihr Schwerpunkt: Präventologische Konzepte für Ärzte, Therapeuten

und Gesundheitsberater auf Basis der Herzratenvariabilität

und frequenzbasierten Therapien

Ihre Website: www.balance-first.de

https://www.praeventologe.de/?view=article&id=353:christine-stehling&catid=2&highlight=WyJjaHJpc3RpbmUiXQ==

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Berufsverband der Präventologen e.V.

Frau Denise Iwanek

Gneisenaustraße 42

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Präventologinnen und Präventologen sind Experten der Prävention und Gesundheitsförderung. Sie tragen kompetent und wirksam zur Gesundheitsförderung jedes Einzelnen bei. Zum Berufsverband der Präventologen e.V. gehören Menschen, die ein gesundes Leben in Deutschland ermöglichen und die dafür nötigen Voraussetzungen schaffen oder verbessern wollen. Zum Berufsverband gehören geprüfte Präventologinnen und Präventologen, Studierende des Fernstudienganges, Angehörige der unterschiedlichen Gesundheits- und Sozialberufe, Unternehmen der Gesundheitswirtschaft sowie interessierte Einzelpersonen. Der Verband versteht sich als lernende Gemeinschaft, die ihr Wirken kontinuierlich reflektiert, um stetige Verbesserungen zu erreichen.

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