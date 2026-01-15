Immobilienmarkt Nürnberg 2026: Markt zeigt klare Stabilisierung, Finanzierung rückt in den Fokus

Der Nürnberger Immobilienmarkt gewann 2025 an Dynamik. Eine aktuelle Auswertung von IMMOPARTNER zeigt steigende Nachfrage und mehr Abschlüsse bei selektiver werdender Preisfindung.

Der Immobilienmarkt in Nürnberg hat sich im Jahr 2025 zunehmend stabilisiert. Nach den deutlichen Rückgängen der Jahre 2023 und 2024 nahmen Nachfrage, Besichtigungen und Transaktionen wieder spürbar zu. Gleichzeitig ist der Markt in der Preisfindung deutlich selektiver geworden. Kaufentscheidungen werden heute stärker durch Finanzierbarkeit, Lage und Objektzustand geprägt als durch frühere Preisniveaus.

Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Marktauswertung von IMMOPARTNER Stefan Sagraloff e. K.. Die Einschätzung basiert auf realen Verkaufsabschlüssen, Rückmeldungen aus Besichtigungen, konkreten Verhandlungen sowie Finanzierungsprüfungen aus dem Nürnberger Markt. Ergänzend fließen externe Marktdaten in die Analyse ein. Eine fortlaufende Einordnung der Immobilienpreise in Nürnberg stellt IMMOPARTNER Stefan Sagraloff e. K. zur Verfügung.

Preisfindung wieder stärker an Umsetzbarkeit orientiert

Die Marktentwicklung zeigt, dass sich Preise wieder stärker an realer Umsetzbarkeit orientieren. Immobilien in gefragten und etablierten Wohnlagen werden weiterhin gut nachgefragt. Gleichzeitig verlängern sich die Vermarktungszeiten bei Objekten mit Sanierungsstau, energetischen Schwächen oder unrealistischer Preispositionierung deutlich.

„Der Markt funktioniert wieder, aber nicht mehr automatisch“, sagt Stefan Sagraloff, Inhaber von IMMOPARTNER Stefan Sagraloff e. K. „Die monatliche Belastung ist für viele Käufer der zentrale Entscheidungsfaktor. Die Preisbildung erfolgt heute primär über reale Umsetzbarkeit, nicht über Wunschvorstellungen.“

Eigennutzer prägen das Marktgeschehen

Der Nürnberger Immobilienmarkt wird derzeit überwiegend von Eigennutzern getragen. Familien suchen langfristige Stabilität und Planungssicherheit. Best Ager und Senioren orientieren sich nach dem Verkauf eines Hauses verstärkt an gut geschnittenen, barrierearmen Wohnungen. Kapitalanleger bleiben aktiv, kalkulieren jedoch deutlich konservativer.

Fazit

Der Nürnberger Immobilienmarkt zeigt sich stabil, aktiv und deutlich gereifter als in den Vorjahren. Immobilienpreise entstehen heute aus Kaufkraft, Finanzierbarkeit und Objektqualität. Eine realistische Einordnung anhand von Mikrolage, Zustand und Zielgruppe ist entscheidend für erfolgreiche Vermarktungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IMMOPARTNER Stefan Sagraloff e. K.

Herr Stefan Sagraloff

Kaiserstraße 44

90403 Nürnberg

Deutschland

fon ..: (0911) 47 77 60 13

fax ..: (0911) 47 77 60 14

web ..: https://www.immopartner.de/

email : presse@immopartner.de

IMMOPARTNER hat sich seit der Gründung im Jahr 2003 als Immobilienmakler in Nürnberg mit Sitz im Herzen der Altstadt bei seinen Kunden und Geschäftspartnern einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Aufgrund seiner kompetenten Beratungsleistung und der weitreichenden Marktkenntnisse gehört das Familienunternehmen zu den führenden Maklern für Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Metropolregion Nürnberg. Geleitet wird die Immobilienfirma von Geschäftsführer Stefan Sagraloff. Bei der Maklertätigkeit legt das Unternehmen Wert auf hohes Sorgfaltsbewusstsein und den regionalen Fokus. Das Leistungsportfolio reicht von der realistischen Marktwertermittlung über die persönliche Beratung, die Vermarktungs- und Vertriebsleistung bis hin zur Objektübergabe.

Pressekontakt:

IMMOPARTNER Stefan Sagraloff e. K.

Herr Stefan Sagraloff

Kaiserstraße 44

90403 Nürnberg

fon ..: (0911) 47 77 60 13

email : presse@immopartner.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.