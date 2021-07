Verlässliche Daten und kostenlose Bewertung für Immobilien in Nürnberg

o Mit IMMOPARTNER ausführliche und vertrauenswürdige Informationen zu Immobilienpreisen und Immobilienbewertungen in Nürnberg erhalten

o Interaktive Stadtteilkarten bilden aktuelle Preisentwicklungen am Immobilienmarkt ab

o Kostenlose Online-Wertermittlung gibt erste Anhaltspunkte

o Individuelle Beratung zum Immobilienverkauf durch ortskundige IMMOPARTNER-Makler mit umfangreichen Markt- und Fachkenntnissen

Nürnberg. Das Immobiliengeschäft boomt auch im Jahr 2021. Die Nachfrage bezüglich eigenen Wohnungen und Häusern bleibt auf einem konstant hohen Niveau, da der Wunsch nach der eigenen Immobilie pandemiebedingt noch verstärkt wird. Dass in der Folge auch die Immobilienpreise steigen, ist bekannt. In den Nürnberger Spitzenlagen wie beispielsweise Erlenstegen oder Mögeldorf müssen Eigenheimbesitzer derzeit für Einfamilienhäuser schon mal 1,2 Millionen Euro bezahlen. Das zeigt der aktuelle Online-Immobilienmarktbericht von IMMOPARTNER. Darin stellen hauseigene Immobilienexperten um den Geschäftsführer Stefan Sagraloff auf transparente Weise die Immobilienpreisentwicklung für Wohnungen und Häuser im Neubau und Bestand dar.

Immobilienpreise von 2019 bis 2020 um bis zu 35 Prozent gestiegen

Insgesamt ist festzustellen, dass die Preise für Neubauwohnungen sowie Wohnungen und Häuser im Bestand deutlich angestiegen sind. Im 4. Quartal 2020 (Q4) sind Neubauwohnungen für 6.377 Euro pro Quadratmeter zu haben, Wohnungen im Bestand für 3.846 Euro pro Quadratmeter und Häuser im Bestand für 4.053 Euro pro Quadratmeter. Gegenüber 2019 (Q4) sind die Preise für Neubauwohnungen prozentual gesehen somit um rund 35 Punkte angestiegen, für Wohnungen im Bestand um rund 16,5 Punkte und für Häuser im Bestand um 15 Punkte. Dieser Anstieg kommt durch einige exklusivere Bauprojekte im Bemessungszeitraum zu Stande.

Stadtteilberichte zum Immobilienmarkt: Mehr als nur Zahlen, Daten, Fakten

Doch nicht nur die Informationen für ganz Nürnberg sind in dem Online-Marktbericht einsehbar. „Wir bieten unseren Kunden ein umfassendes Informationsangebot für Immobilienbewertungen in Nürnberg. Aufgrund unseres starken regionalen Know-hows können wir ausführlicher berichten“, stellt IMMOPARTNER-Geschäftsführer Stefan Sagraloff die Vorteile des Reports heraus. „Dies erreichen wir mit unseren individuell ausgearbeiteten Immobilienmarktberichten je Stadtteil – von Almoshof bis Zollhaus ist alles dabei.“

Jeder Stadtteilbericht ist für eine bessere Orientierung gleich aufgebaut. Zunächst bildet eine interaktive Karte die Quadratmeterpreise ab, es kann nach Belieben gescrollt werden. Ferner erfahren Eigentümer und Kaufinteressierte die aktuellen Entwicklungen von 2018 bis 2020 der Miet-, Kauf- und Grundstückspreise im jeweiligen Bezirk. Diese werden ansprechend mit Grafiken und einem kurzen Text dargestellt, sodass ein Überblick über alle relevanten Aspekte ohne großen Zeitaufwand möglich ist. Darüber hinaus sind auch Hintergrundinformationen zum jeweiligen Stadtteil hinterlegt wie beispielsweise Freizeit und Erholung, Anbindung sowie Einwohnerzahlen nach Altersgruppen.

Auch wenn die dargestellten Informationen bereits eine gute Orientierung bieten, so kann der genaue Preis für eine Immobilie erst nach individueller Begutachtung ermittelt werden. Für den ersten Schritt steht ein Tool zur Online-Wertermittlung kostenfrei zur Verfügung. Bereits ein paar Eckdaten reichen aus, um einen umfassenden Bericht unter anderem zur Lage-Bewertung, zu den Markttrends sowie zu den aktuellen Vergleichsobjekten auf dem Markt zu erhalten. Basis dafür sind KI-gestützte Analysen des aktuellen Marktes sowie Big-Data-Analytics. Im zweiten Schritt stehen die Immobilien-Experten gern für weitere Unterstützung im Verkaufsprozess beratend zu Seite.

Die Immobilienmarktberichte sowie der Zugang zur Online-Wertermittlung sind verfügbar unter https://www.immopartner.de/eigentuemer/immobilienpreise/nuernberg/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IMMOPARTNER Stefan Sagraloff e.K.

Herr Stefan Sagraloff

Färberstr. 5

90402 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 0911 / 47 77 60 13

fax ..: 0911 / 47 77 60 14

web ..: https://www.immopartner.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

IMMOPARTNER hat sich seit der Gründung im Jahr 2003 als Immobilienmakler in Nürnberg mit Sitz im Herzen der Altstadt bei seinen Kunden und Geschäftspartnern einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Aufgrund seiner kompetenten Beratungsleistung und der weitreichenden Marktkenntnisse gehört das Familienunternehmen zu den führenden Maklern für Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Metropolregion Nürnberg sowie in Neumarkt in der Oberpfalz. Geleitet wird die Immobilienfirma von Geschäftsführer Stefan Sagraloff. Bei der Maklertätigkeit legt das Unternehmen Wert auf hohes Sorgfaltsbewusstsein und den regionalen Fokus. Das Leistungsportfolio reicht von der realistischen Marktwertermittlung über die persönliche Beratung, die Vermarktungs- und Vertriebsleistung bis hin zur Objektübergabe. Mehr Informationen unter: https://www.immopartner.de/.

Pressekontakt:

IMMOPARTNER Stefan Sagraloff e.K.

Herr Stefan Sagraloff

Färberstr. 5

90402 Nürnberg

fon ..: 0911 / 47 77 60 13

web ..: https://www.immopartner.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.