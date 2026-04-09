Immobilienmarkt Mallorca 2026: Luxusimmobilien treiben Wachstum deutlich über europäischen Durchschnitt

Die Immobilienpreise auf Mallorca sind 2026 um 9,8 % gestiegen. Die Baleareninsel entwickelt sich zunehmend zu einem der dynamischsten Märkte für Luxusimmobilien in Europa.

Die aktuelle Marktstudie „Ferienimmobilienmarkt auf Mallorca 2026“, erstellt durch das Center for Real Estate Studies (CRES) unter der Leitung von Prof. Dr. Marco Wölfle im Auftrag von Porta Mallorquina, zeigt eine klare Tendenz. Während sich viele europäische Immobilienmärkte stabilisieren, beschleunigt sich das Wachstum auf Mallorca, insbesondere im Bereich Premium- und Luxusimmobilien. Zur Studie: https://www.porta-mallorquina.de/blog/marktstudie-immobilien-mallorca-2026/

Die Immobilienstudie wurde bereits zum zwölften Mal durchgeführt und basiert auf einer unabhängigen Datenerhebung. Analysiert wurden die Angebotsdaten von zwölf verschiedenen Immobilienunternehmen. Mit rund 5.293 ausgewerteten Objekten deckt die Untersuchung etwa 95 % des Marktes ab und ermöglicht damit eine fundierte und belastbare Bewertung der aktuellen Marktentwicklung auf Mallorca.

Luxusimmobilien auf Mallorca: Preissteigerungen von bis zu 15 %

Die Immobilienpreise auf Mallorca sind im vergangenen Jahr im Durchschnitt um rund 8 – 10 % gestiegen. Im Luxussegment (ab ca. 2 Mio. Euro) liegt das Wachstum jedoch deutlich darüber: Hier wurden Preissteigerungen von bis zu 12 – 15 % registriert. Damit wächst der Premiumbereich rund 1,5-mal so stark wie der Gesamtmarkt, ein klares Signal für die zunehmende Nachfrage nach hochwertigen Immobilien auf Mallorca durch internationale Investoren. https://www.porta-mallorquina.de/immobilien/luxusimmobilien/

„Mallorca entwickelt sich immer stärker zu einem internationalen Hotspot für Luxusimmobilien. Wir sehen eine nachhaltige Nachfrage, die deutlich über dem Angebot liegt“, erklärt Prof. Dr. Marco Wölfle, wissenschaftlicher Leiter der Studie.

Internationale Investoren prägen den Immobilienmarkt auf Mallorca

Der Markt wird weiterhin klar von internationalen Käufern dominiert. Im gehobenen Segment liegt der Anteil ausländischer Investoren bei rund 60 – 70 %. Besonders stark vertreten sind Käufer aus Deutschland, Großbritannien und der Schweiz sowie zunehmend aus Skandinavien und weiteren europäischen Kernmärkten.

Die Motivation der Käufer ist zunehmend strategisch: Neben dem Lifestyle-Aspekt gewinnt Mallorca als sichere Kapitalanlage und wertbeständige Sachinvestition weiter an Bedeutung.

Angebotsknappheit bei Immobilien auf Mallorca sorgt für steigende Preise

Ein zentraler Treiber der Preisentwicklung bleibt die strukturelle Angebotsknappheit. In besonders gefragten Regionen, insbesondere im Südwesten, in Palma sowie in exklusiven Küstenlagen, ist das Angebot an hochwertigen Immobilien stark begrenzt. Gleichzeitig führen regulatorische Rahmenbedingungen, begrenzte Bauflächen und langwierige Genehmigungsverfahren dazu, dass das Angebot nur langsam wächst.

Das Ergebnis ist ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das die Immobilienpreise auf Mallorca nachhaltig auf hohem Niveau hält und weiteres Wachstum begünstigt.

Luxusimmobilien bis über 10 Mio. Euro zunehmend etabliert

Die Preisstruktur auf Mallorca hat sich in den vergangenen Jahren deutlich nach oben verschoben:

– Premiumsegment: häufig 2 – 5 Mio. Euro

– Luxussegment: regelmäßig über 5 Mio. Euro

– High-End-Immobilien: Transaktionen über 10 Mio. Euro zunehmend etabliert

Besonders gefragt sind moderne Villen mit Meerblick, hochwertige Neubauprojekte sowie exklusive Penthouses und Apartments in Palma.

Prognose 2026: Mallorca bleibt Top-Standort für Luxusimmobilien

Für das Jahr 2026 erwartet die Studie eine Fortsetzung der positiven Entwicklung. Während der Gesamtmarkt moderat wachsen dürfte, wird im Luxussegment erneut mit überdurchschnittlichen Preissteigerungen gerechnet.

Die Kombination aus hoher internationaler Nachfrage, begrenztem Angebot und erstklassiger Standortqualität spricht dafür, dass Mallorca seine Position als einer der führenden Luxusimmobilienmärkte Europas weiter ausbauen wird.

Die vollständige Marktstudie „Ferienimmobilienmarkt auf Mallorca 2026“ kann unter folgendem Link kostenlos heruntergeladen werden: https://www.porta-mallorquina.de/blog/marktstudie-immobilien-mallorca-2026/

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Porta Mallorquina(TM) – Homes & Holiday AG

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Porta Mallorquina, eine Marke der börsennotierten Homes & Holiday AG mit Sitz in München, wurde im Jahr 2005 gegründet und zählt heute zu den etablierten Immobilienmarken auf Mallorca. Gemeinsam mit der zweiten Konzernmarke Porta Holiday bietet die Homes & Holiday AG ein einzigartiges Full-Service-Angebot aus einer Hand: Immobilienkauf, Langzeitvermietung und Ferienvermietung. Mit acht Lizenzgebieten und einem Portfolio von über 1.200 ausgewählten Immobilien auf Mallorca gehört Porta Mallorquina zu den führenden Maklern auf der Insel. Die mehrsprachige Website www.porta-mallorquina.de ist eine der meistbesuchten Plattformen für Mallorca Immobilien und bietet umfassende Informationen, Inspiration und persönliche Beratung durch mehrsprachige Immobilienmakler. Mehr Informationen: www.porta-mallorquina.de und www.homes-holiday.com

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