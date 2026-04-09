Originale Kunstwerke von Johnny Depp erstmals in Bayern zu sehen

Kloster Banz – Bayern – Eine Premiere mit internationaler Strahlkraft: Ab Sonntag, 19. April 2026, präsentiert die Kunsthalle Kloster Banz erstmals in Bayern originale Kunstwerke von Johnny Depp.

Johnny Depp zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Gegenwart. Die Kunst des Weltstars, die über viele Jahre privat blieb, ist mittlerweile im zeitgenössischen Kunstmarkt etabliert. Mit dieser Ausstellung bietet sich erstmals in Bayern die seltene Möglichkeit, original signierte Arbeiten von Johnny Depp zu erwerben.

Kunst als Konstante

Als fantasievoller Geschichtenerzähler hat Johnny Depp seine Kreativität schon früh durch Zeichnen und Malen ausgelebt. Bereits vor seiner Filmkarriere nutzte er Skizzenbücher, um seine Umwelt zu beobachten und zu interpretieren. Die Kunst blieb über sein gesamtes Leben hinweg eine Konstante und entwickelte sich zu einer fließenden, ausdrucksstarken Praxis, die in ihrer Energie deutlich an den Neoexpressionismus anknüpft.

Vom privaten Atelier zur internationalen Ausstellung

Viele Jahre lang teilte Johnny Depp seine Kunst ausschließlich mit seinem privaten Umfeld. Erst 2022 entschloss er sich, seine Werke erstmals öffentlich zu präsentieren – mit der Debütkollektion „Friends & Heroes“. Darin interpretierte er Persönlichkeiten, die sein Leben geprägt haben: von kulturellen Ikonen bis hin zu persönlichen Bekannten.

Die Resonanz war überwältigend: Die Auflage war innerhalb weniger Stunden ausverkauft und bestätigte das weltweite Interesse an seinen Werken. Nach dem Debüt in New York folgten weitere Ausstellungen, zuletzt im November 2025 in Tokio. Nun folgt auf Kloster Banz die erste Präsentation von original signierten Editionen und Unikaten in Bayern.

Stephan Zipfel, Kurator der Kunsthalle Kloster Banz, ist darauf mehr als stolz: „Es ist uns wirklich eine Ehre, Werke dieses unglaublichen Künstlers als erster Ausstellungsort in Bayern exklusiv anbieten zu dürfen.“

Welche Kunstwerke werden gezeigt?

Beispielsweise die limitierte Edition „Five“. Diese nimmt eine sehr persönliche Ebene auf: Sie fängt die emotionale Erschöpfung ein, die Johnny Depp 2021 empfand, kurz bevor er in das fünfte Jahr einer schwierigen Lebensphase eintrat. Als Zeichen für diesen Moment integrierte er eine markante „Tally Mark“. Grundlage ist ein Standbild aus einem Shooting für Dior „Sauvage“. Der Künstler wählte dieses Motiv als Hommage an Dior und deren Loyalität in seinen dunkelsten Stunden.

Ein weiteres zentrales Motiv ist die Figur des „Bunnyman“, entstanden aus einer wiederkehrenden Traumgestalt, die sowohl Johnny Depp als auch seinem Sohn Jack unabhängig voneinander begegnet ist. Diese Figur wird in einer kühnen Serie als Symbol und Ikone seiner Fantasie in immer neuen Traumlandschaften inszeniert.

Wann kann ich die Werke von Johnny Depp sehen?

Ausstellungsdauer: 19. April – 07. Juni 2026 (Freitag – Sonntag 10:00 – 18:00 Uhr)

Eintrittspreis: 8,00 Euro (Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren haben freien Eintritt)

Ort: Kunsthalle Kloster Banz, 96231 Bad Staffelstein

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kunsthalle Kloster Banz

Herr Stephan Zipfel

Kloster Banz 1

96231 Bad Staffelstein

Deutschland

fon ..: 0172/7176122

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email : info@kunsthallebanz.de

Kunst trifft Historie. In unserer Kunsthalle, welche auf Kloster Banz beheimatet ist, können Sie Kunst von Weltrang in historischem Ambiente bewundern. Das Kloster und die nähere Umgebung im Raum Bamberg/Coburg laden außerdem zu einem verlängerten Wochenende ein.

Exklusiv für unsere Kunden veranstalten wir mehrmals im Jahr besondere Events und Ausstellungen in der erstmalig im Jahr 1070 erwähnten ehemaligen Benediktinerabtei. Die Kunsthalle steht unter der Leitung von Kurator Stephan Zipfel, der in den letzten Jahren Ausstellungen von außergewöhnlichen Künstlern wie Bob Dylan, James Francis Gill, Todd Williamson oder Dan Pyle kuratiert hat.

Pressekontakt:

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