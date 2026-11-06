Immobiliengutachter Magdeburg: Vier Hebel, die Rendite bei Immobilien in Magdeburg zu steigern.

Vermeiden Sie Fehlinvestitionen: Ein zertifizierter Immobiliengutachter Magdeburg erklärt, wie 4 spezifische Gutachten Ihren Kaufpreis, Ihre Steuern und Ihre Rendite absichern.

Magdeburg, 06. November 2026 – Der Immobilienmarkt in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts erfordert zunehmend fundiertes Fachwissen. Steigende Anforderungen an die Energieeffizienz und ein heterogener Gebäudebestand machen pauschale Online-Schätzungen oft wertlos. Ein zertifizierter Immobiliengutachter Magdeburg weist darauf hin, dass professionelle Immobilienbewertungen aktuell der entscheidende Faktor sind, um Fehlinvestitionen zu vermeiden und die Rendite zu sichern.

Viele private Investoren und Eigentümer verlassen sich bei Kauf, Verkauf oder der Übergabe von Immobilien noch immer auf automatisierte Richtwerte oder das Exposé des Verkäufers. Diese Methoden bilden die lokalen Gegebenheiten des Immobilienmarktes und den individuellen Zustand der Bausubstanz der Immobilien jedoch nicht präzise ab.

Der lokale Markt erfordert Präzision: In Magdeburg beobachten wir eine zunehmende Schere: Während die Bodenrichtwerte in zentralen Lagen stabil bleiben oder steigen, erreicht die Bausubstanz vieler Bestandsgebäude aus den 1960er bis 1980er Jahren ihre wirtschaftliche Grenze. Wer hier pauschalisiert und die individuelle Restnutzungsdauer oder die korrekte Kaufpreisaufteilung nicht exakt prüft, trifft selten den realen Wert.

Das Team von arvoReal, als spezialisierter Immobiliengutachter Magdeburg, sieht hier vier oft übersehene Hebel, die über den finanziellen und wirtschaftlichen Erfolg einer Immobilie entscheiden.

Wichtig für Investoren zu wissen: Diese vier Instrumente der fundierten Wertermittlung sind längst kein reines Wohnbau-Thema mehr. Auch bei der Bewertung, Optimierung und steuerlichen Gestaltung von Büro- und Gewerbeimmobilien in Magdeburg und Sachsen-Anhalt spielen sie eine zentrale Rolle für den wirtschaftlichen Erfolg.

1. Der Verhandlungs- und Sicherheits-Hebel: Das Verkehrswertgutachten

Bevor ein Notartermin wahrgenommen wird, sollte der geforderte Kaufpreis objektiv geprüft werden. Ein fundiertes Verkehrswertgutachten nach der ImmoWertV analysiert den tatsächlichen Marktwert – unter Berücksichtigung der lokalen Mikrolage in Magdeburg (z. B. Stadtfeld, Cracau oder Sudenburg) und des baulichen Zustands.

Ein weiterer, oft unterschätzter Aspekt ist die Prüfung der rechtlichen Gegebenheiten. Ein professionelles Gutachten deckt versteckte Lasten wie Baulasten oder Grunddienstbarkeiten auf. Werden diese nicht frühzeitig erkannt, können sie nach dem Kauf zu erheblichen, ungeplanten Kosten oder baulichen Einschränkungen führen, die den Wert und die Nutzbarkeit der Immobilie massiv mindern.

Der Vorteil für Käufer: Sie gehen mit klaren, objektiven Zahlen in die Verhandlung und vermeiden es, aufgrund überzogener Vorstellungen des Verkäufers zu viel zu bezahlen.

2. Der Steuer-Hebel: Das Gutachten zur Kaufpreisaufteilung

Dies ist einer der wichtigsten und oft unterschätzten Vorteile beim Kauf vermieteter Immobilien. Der Gesamtkaufpreis muss in den Wert des Bodens und den Wert des Gebäudes aufgeteilt werden. Das Finanzamt wendet hier oft pauschale Tabellen an, die den Bodenwert zu hoch und den Gebäudewert zu niedrig ansetzen. Da nur der Gebäudewert steuerlich abgeschrieben werden kann (AfA), sorgt ein fundiertes Gutachten zur Kaufpreisaufteilung durch einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Immobiliengutachter dafür, dass Investoren den maximal möglichen Gebäudewert ansetzen. Das Ergebnis: Eine höhere jährliche Abschreibung und eine spürbare Steuerersparnis ab dem ersten Tag.

3. Der Liquiditäts-Hebel: Das Restnutzungsdauergutachten

Das Finanzamt wendet für Wohngebäude typisierte Abschreibungssätze an: 50 Jahre für Bestandsgebäude ab 1925 und 40 Jahre für Altbauten vor 1925. Doch auch hier endet die Optimierung nicht: Wenn die tatsächliche Bausubstanz einen noch kürzeren wirtschaftlichen Lebenszyklus aufweist, kann ein professionelles Restnutzungsdauergutachten dies fundiert darlegen und die Abschreibungsdauer weiter verkürzen. Dieser Hebel ist besonders für Gewerbeimmobilien entscheidend: In unserer täglichen Praxis als Immobiliengutachter sehen wir bei Büro-, Handels- und Logistikgebäuden sehr häufig, dass aufgrund wenig vorgenommener Modernisierungen die tatsächliche Nutzungsdauer deutlich kürzer ist, als oft angenommen. Ein professionelles Restnutzungsdauergutachten, erstellt von einem nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Immobiliengutachter, legt diese Gegebenheiten exakt dar – was die Liquidität und Netto-Rendite sowohl bei Wohn- als auch bei Gewerbeobjekten in Sachsen-Anhalt erheblich steigert.

4. Der Flächen- und Rendite-Hebel: Das Gutachten zur Wohnflächenberechnung

Oft stimmen die Quadratmeterangaben in alten Bauplänen oder Exposés nicht mit der Realität überein – besonders bei Magdeburger Altbauten oder nachträglich umgebauten Wohnungen. Ein professionelles Gutachten zur Wohnflächenberechnung nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) schafft hier Klarheit. Falsche Angaben können fatale Folgen haben: Mieter können bei zu wenig ausgewiesener Wohnfläche Mietminderungen oder sogar Mietrückzahlungsforderungen geltend machen. Zudem führt eine tatsächlich geringere vermietbare Fläche direkt zu einer massiven Renditeminderung, wenn der Kaufpreis auf einer zu hohen Quadratmeterzahl basierte.

Ein Beispiel aus der Praxis:

Bei der aktuellen Bewertung eines Mehrfamilienhauses in einer Magdeburger Wohnlage konnten wir durch die Kombination aus einer fundierten Kaufpreisaufteilung und einem Restnutzungsdauergutachten die abschreibungsfähige Gebäudesubstanz im Vergleich zur pauschalen Annahme des Finanzamts signifikant optimieren. Dies verbesserte die Liquiditätsplanung des Investors nachhaltig, da die steuerlichen Vorteile bereits im ersten Jahr griffen. Solche Potenziale bleiben bei reinen Online-Schätzungen oder Standard-Tabellen fast immer unentdeckt.

„Ein Immobilienmarkt funktioniert nur dann effizient, wenn alle Beteiligten auf einer soliden Datenbasis agieren“, erklärt das Sachverständigen-Team von arvoReal. „Als Ihr Immobiliengutachter Magdeburg erleben wir täglich, wie diese vier Gutachten nicht nur die Rendite schützen, sondern oft erst die eigentliche Profitabilität eines Projekts aufzeigen – egal ob es sich um ein Mehrfamilienhaus oder ein Gewerbeobjekt handelt.“

Hinweis zur steuerlichen und rechtlichen Absicherung: arvoReal bietet als Sachverständigenbüro keine individuelle Steuer- oder Rechtsberatung an. Um eine fundierte Absicherung für Investoren zu gewährleisten, arbeiten wir jedoch eng und konstruktiv mit dem jeweiligen Steuerberater oder Rechtsanwalt des Auftraggebers zusammen und stellen alle notwendigen Gutachten für die weitere Verarbeitung bereit.

Über arvoReal: arvoReal ist ein auf Immobilienbewertung spezialisiertes Sachverständigenbüro mit Sitz in Magdeburg. Das Team besteht aus nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen für Immobilienbewertung, die über jahrelange, tiefe Marktkenntnis im Raum Magdeburg und Sachsen-Anhalt verfügen. Zusätzlich bringen unsere Experten spezifische Qualifikationen im Bereich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit (ESG) mit. Dadurch sind wir in der Lage, Immobilien nicht nur nach aktuellen Marktdaten, sondern auch im Hinblick auf die kommenden regulatorischen und energetischen Anforderungen des Gebäudemodernisierungsgesetzes (GModG) zukunftssicher zu bewerten. Der Fokus liegt auf der objektiven Bewertung von Wohn-, Büro- und Gewerbeimmobilien.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Arvo Real Immobilienbewertung

Herr Rene` Fritzsche

Freie Straße 30 a

39112 Magdeburg

Deutschland

fon ..: 039150585944

web ..: https://gutachter-immobilien-magdeburg.de/

email : info@gutachter-immobilien-magdeburg.de

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