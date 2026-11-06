Wyldaway und ClubGefühle bringen junge Aktivreisende schon vor der Reise zusammen

Wyldaway, die junge Aktivreise-Marke von Wikinger Reisen, kooperiert mit dem Startup ClubGefühle: Teilnehmende können sich künftig schon vor der Abreise online kennenlernen.

_“Gemeinsam bewusst die Welt entdecken“ – dafür steht __Wyldaway__. Mit der Partnerschaft mit dem Münchner Startup ClubGefühle wird der Community-Gedanke nun bereits vor der Reise erlebbar: Teilnehmende können frühzeitig sehen, wer ebenfalls mitreist, sich austauschen und erste Kontakte knüpfen._

Wyldaway hat sich auf authentische Aktivreisen in kleinen Gruppen für 25- bis 45-Jährige spezialisiert. Das Portfolio umfasst 14 Reiseziele auf vier Kontinenten – von Portugal, Italien, Albanien, Norwegen und Finnland bis nach Kolumbien, Vietnam, Indien, Südafrika, Costa Rica und auf die Kapverden. Die acht- bis sechzehntägigen Reisen werden von erfahrenen Guides begleitet und verbinden gemeinsames Reisen mit individueller Freiheit.

Ein besonderes Merkmal sind die Wyld-Options nach dem Prinzip „Adventure on demand“. Statt eines vollständig vorgegebenen Reiseplans können die Teilnehmenden an fast jedem Reisetag aus verschiedenen Aktivitäten wählen – oder sich bewusst gegen ein zusätzliches Programm entscheiden. Mehr als 30 unterschiedliche Optionen ermöglichen es, die Reise nach den eigenen Interessen mitzugestalten, ohne auf das gemeinsame Gruppenerlebnis zu verzichten. Wyldaway verbindet damit die Vorteile einer organisierten Gruppenreise mit der Flexibilität, unterwegs eigene Entscheidungen zu treffen.

Wyldaway ist eine Marke der Wikinger Reisen GmbH und verbindet damit ein junges, community-orientiertes Reisekonzept mit der langjährigen Erfahrung eines etablierten Spezialisten für Aktivreisen.

Die Gruppe kennenlernen, bevor das Abenteuer beginnt

Gerade bei einem Reisekonzept, das Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt, spielen die Menschen, mit denen man unterwegs ist, eine entscheidende Rolle. Hier setzt die Partnerschaft mit ClubGefühle an. Über die Plattform können sich Teilnehmende einer Wyldaway-Reise bereits im Vorfeld kennenlernen, miteinander austauschen und Mitreisende mit ähnlichen Interessen entdecken.

Besonders für Menschen, die allein buchen, aber bewusst in einer Gruppe reisen möchten, entsteht so bereits vor der Abreise ein erster Zugang zur Reisegemeinschaft. Die individuelle Freiheit der Wyld-Options und die frühzeitige Vernetzung über ClubGefühle ergänzen sich dabei: Reisende können nicht nur mitentscheiden, wie sie ihre Tage gestalten, sondern auch frühzeitig entdecken, mit wem sie diese Erlebnisse teilen.

Für ClubGefühle erweitert Wyldaway das Netzwerk um einen Anbieter, bei dem Gemeinschaft und individuelle Reisegestaltung eng miteinander verbunden sind. Die Kooperation zeigt zugleich, wie sich moderne Gruppenreisen weiterentwickeln: Reisende suchen gemeinsame Erlebnisse, möchten aber selbst entscheiden können, wie sie ihre Reise gestalten und mit wem sie ihre Zeit verbringen. ClubGefühle ergänzt diesen Ansatz um die digitale Vernetzung vor der Abreise.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Wyldaway, weil unsere Konzepte einen ähnlichen Gedanken verfolgen: gemeinsam reisen, ohne dabei die Individualität aus den Augen zu verlieren. Mit den Wyld-Options entscheiden die Reisenden selbst, wie sie ihre Tage gestalten möchten – und über ClubGefühle können sie schon vorher entdecken, mit wem sie unterwegs sein werden. So entsteht Gemeinschaft, ohne dass individuelle Freiheit verloren geht“, sagt Volker Jahns, Gründer von ClubGefühle.

Gemeinsam reisen beginnt vor der Abreise

Wyldaway und ClubGefühle verbindet die Überzeugung, dass eine Gruppenreise nicht nur vom Reiseziel, sondern auch von den Menschen und gemeinsamen Erlebnissen lebt. Während Wyldaway mit kleinen Gruppen und individuell wählbaren Aktivitäten Raum für persönliche Reiseerlebnisse schafft, ergänzt ClubGefühle das Konzept um die Vernetzung im Vorfeld. So können erste Verbindungen entstehen, bevor das gemeinsame Abenteuer beginnt.

Verfügbarkeit: Die Aktivreisen von Wyldaway werden schrittweise über www.clubgefuehle.de, die ClubGefühle-App sowie über den KI-Reiseagenten reiseagent.ai verfügbar gemacht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ClubGefühle GmbH

Volker Jahns

Perlacherstr. 44

82031 Grünwald

Deutschland

fon ..: +49 89 26203341

web ..: https://www.clubgefuehle.de

email : team@clubgefuehle.de

ClubGefühle ist ein Münchner Startup, das Club- und Gruppenreisen neu denkt. Die Plattform verbindet Reiseangebote mit Community-Funktionen und einer KI-gestützten Suche (reiseagent.ai): Sie löst das soziale Problem des Alleinreisens, indem sie Mitreisende mit gleichen Reiseplänen schon vor der Buchung vernetzt. ClubGefühle richtet sich an Endnutzer ebenso wie an Reiseveranstalter als Vertriebskanal und Community-Layer. Verfügbar als Website und App für iOS und Android.

Pressekontakt:

ClubGefühle GmbH

Volker Jahns

Perlacherstr. 44

82031 Grünwald

fon ..: +49 89 26203341

email : team@clubgefuehle.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.