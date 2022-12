Ob Türschild, Hängeschild oder Piktogramm: Sie alle dienen dazu, das Leben einfacher zu machen. Darum sollte man auch immer up to date sein, was Schilder angeht.

Wie sieht die ideale Türschild Gestaltung für das Unternehmen aus? Schlicht, elegant und funktional – diese Begriffe bringen es auf den Punkt. Wo im vergangenen Jahrhundert Schilder aus Email oder Eisenblech Türeingänge oder Büros zierten, setzt man jetzt auf Alu oder Glas, beleuchtet oder unbeleuchtet, und am besten einfach zu reinigen. Barrierefreiheit ist das Thema der Stunde und auch diesem Anspruch sollte die Beschilderung folgen, egal ob im Schulgebäude, im Hotel oder im Unternehmen.

Piktogramme sind zurzeit sehr gängig, sie vermitteln durch eine einfache grafische Darstellung unmissverständlich Information – auch über Sprachbarrieren hinweg. Wenn es im Notfall um Sekunden geht, können richtig angebrachte Hinweise zu Fluchtwegen oder Feuerlöschern lebensrettend wirken und sollten darum keinen Interpretationsspieltraum lassen.

Um all diesen Anforderungen perfekt gerecht zu werden, dürfen sich Unternehmer und Unternehmerinnen immer wieder einmal neue Türschilder überlegen. Denn diese sollten nicht nur den gängigen Hygienestandards entsprechen und darum einfach zu reinigen sein, sondern auch dem aktuellen Stilempfinden der Kunden und Kundinnen entgegenkommen. Warum also nicht noch vor dem Jahreswechsel prüfen: Stimmt die Beschilderung am Unternehmenssitz noch? Entspricht sie dem aktuellen CI, den Bedürfnissen der Belegschaft und auch der Kundschaft?

Im Schilder Shop www.schild-schilder.de können Interessierte nachsehen, was zurzeit im Schilder-Bereich modern und schick ist und auch gleich bestellen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SCHILDER Systeme GmbH

Herr Manfred Seeleitner

Salzburgerstraße 177

5110 Oberndorf

Österreich

fon ..: +43_6272_4240

fax ..: +43_6272_5071

web ..: http://www.schild-schilder.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die SCHILDER Systeme GmbH ist Ihr Spezialist für Schilder aus Alu und Glas, für Büroschilder, Hotelschilder und Türschilder. In unserem Shop finden Sie sicher genau das Schild, das Sie suchen, vom Türschild bis zum Infoschild, vom Tischaufsteller bis zum Fluchtwegschild.

In unserem Schilder Shop finden Sie ein großes Angebot an Schildern zur Bandschutzkennzeichnung. Sämtliche Brandschutzschilder und Rettungshinweisschilder aus unserem Schilder Shop sind DIN EN ISO 7010-genormt!

Sie sind auf der Suche nach Schaukästen zur Präsentation Ihres Unternehmens und zur Information Ihrer Mitarbeiter? Wir sind Ihre Experten für Schaukästen – sowohl für den Innen- wie auch Außenbereich! In unserem Schildershop finden Sie Schaukästen zur Wandmontage oder zur freistehenden Verwendung – in verschiedenen Größen und Ausführungen!

Pressekontakt:

SCHILDER Systeme GmbH

Herr Manfred Seeleitner

Salzburgerstraße 177

5110 Oberndorf

fon ..: +43_6272_4240

web ..: http://www.schild-schilder.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.