Ideal gestaltete Türschilder informieren, leiten und zeigen das eigene Unternehmen von der besten Seite. Die Gestaltung ist neben dem Material ein wichtiger Faktor für diesen Erfolg.

Beim Thema Schilder, Beschilderung und Türschilder scheiden sich die Geister. Während die einen meinen, reine Information genüge, sind die Ästheten davon überzeugt, dass dem Erscheinungsbild der Hauptaugenmerk gewidmet sein sollte. Beim Experten für Türschilder, Büroschilder und Hotelschilder weiß man, dass beides zählt.

Die kundigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von www.tuerschild.shop, dem Online Schildershop, wissen, dass beim Thema Türschild oftmals der Inspiration wenig Platz bleibt. Ein Türschild darf in den meisten Fällen eine bestimmte Größe nicht überschreiten, es soll aber dennoch gut sichtbar sein, es soll das eigene Unternehmen repräsentieren, aber auch neue Kunden ansprechen und vor allem soll man ganz klar wissen, was einen hinter der Tür erwartet. Ist es der Verkaufsraum, die Direktion oder einfach ein Empfangsbüro?

Um der Inspiration dennoch ihren Raum zu geben, kann man auf der Website des Türschild Experten ganz einfach Ideen einholen, wie man die eigenen Türschilder und Büroschilder am besten gestalten kann. Wer dann noch die drei Grundsatztipps zum Thema Beschilderung befolgt, wird auf jeden Fall beste Ergebnisse kreieren:

1. Platz perfekt nutzen. Schilder müssen nicht unbedingt längs neben der Tür montiert werden. Es gibt auch so genannte Fahnenschilder, die modern und auffällig sind und so garantiert den richtigen Weg weisen.

2. Symbole und Logos verwenden. Egal, ob es die Cafeteria oder das Direktionsbüro ist: Symbole werden von Menschen viel rascher wahrgenommen als Schrift. Warum also nicht das eigene Firmenlogo in die Türbeschilderung einbauen? Das Logo wird bei einem Gang durch das Firmengebäude auf diese Art immer wieder gesehen und der Wiedererkennungseffekt steigt enorm.

3. Farben zulassen. Farben machen sympathisch, machen ein Schild auffälliger als schwarz-weiße Schriftzüge und unterstreichen die CI des Unternehmens. Verwenden Sie jene Farben, die auch im Logo Ihres Unternehmens tonangebend sind.

Wer mehr Unterstützung bei der Gestaltung, Planung und Umsetzung der eigenen Türschilder sucht, wendet sich am Besten an die Experten vom Türschild Shop – hier weiß man alles zum Thema Türschilder: www.tuerschild.shop.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SCHILDER Systeme GmbH

Herr Manfred Seeleitner

Salzburgerstraße 177

5110 Oberndorf

Österreich

fon ..: +43_6272_4240

fax ..: +43_6272_5071

web ..: http://www.schild-schilder.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die SCHILDER Systeme GmbH ist Ihr Spezialist für Schilder aus Alu und Glas, für Büroschilder, Hotelschilder und Türschilder. In unserem Shop finden Sie sicher genau das Schild, das Sie suchen, vom Türschild bis zum Infoschild, vom Tischaufsteller bis zum Fluchtwegschild.

In unserem Schilder Shop finden Sie ein großes Angebot an Schildern zur Bandschutzkennzeichnung. Sämtliche Brandschutzschilder und Rettungshinweisschilder aus unserem Schilder Shop sind DIN EN ISO 7010-genormt!

Sie sind auf der Suche nach Schaukästen zur Präsentation Ihres Unternehmens und zur Information Ihrer Mitarbeiter? Wir sind Ihre Experten für Schaukästen – sowohl für den Innen- wie auch Außenbereich! In unserem Schildershop finden Sie Schaukästen zur Wandmontage oder zur freistehenden Verwendung – in verschiedenen Größen und Ausführungen!

Pressekontakt:

SCHILDER Systeme GmbH

Herr Manfred Seeleitner

Salzburgerstraße 177

5110 Oberndorf

fon ..: +43_6272_4240

web ..: http://www.schild-schilder.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.