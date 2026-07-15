IFA 2026: BEEZER® wächst weiter – ritterwerk präsentiert neue Allesschneider

BEEZER® und ritterwerk präsentieren sich gemeinsam mit Schwestermarke dittert vom 4. bis 8. September 2026 auf dem Stand von electroplus (EK Retail – Halle 4.1, Stand 114).

Gröbenzell, Juli 2026 – BEEZER® und ritterwerk präsentieren sich gemeinsam mit Schwestermarke dittert vom 4. bis 8. September 2026 auf dem Stand von electroplus (EK Retail – Halle 4.1, Stand 114) und zeigen dem Fachhandel gleich mehrere Produkthighlights. Im Mittelpunkt stehen die komplette BEEZER® Produktfamilie mit ihren neuesten Erweiterungen sowie die beiden neuen ritter Allesschneider markant 7 und compact 7.

BEEZER® – aus einer Innovation wurde eine Produktfamilie

Mit BEEZER® hat ritterwerk eine völlig neue Produktkategorie geschaffen. Was mit dem wahrscheinlich schnellsten Flaschenkühler der Welt begann, entwickelt sich nun zu einer eigenständigen Produktfamilie für perfekt gekühlte Getränke und kreative Genussmomente: BEEZER® – the art of cooling.

Auf der IFA präsentiert ritterwerk erstmals gemeinsam:

* den BEEZER® Flaschenkühler,

* den neuen BEEZER® IceBall für perfekt geformte Eiskugeln sowie

* den BEEZER® IceCube mini für kompakte, schnelle Eiswürfel.

Damit bietet BEEZER® für nahezu jede Getränkesituation die passende Lösung – vom schnellen Herunterkühlen von Wein, Bier oder Softdrinks bis hin zu stilvollen Cocktail- und Longdrink-Kreationen.

Wie schnell und unkompliziert sich Getränke auf die perfekte Serviertemperatur bringen lassen, kann direkt am Stand an der Aperol Spritz Bar erlebt werden. Dort kommen die BEEZER® Geräte live zum Einsatz und laden dazu ein, die Technologie und das Ergebnis selbst zu erleben und zu genießen.

„Mit BEEZER® entwickeln wir unsere Idee konsequent weiter. Aus einem innovativen Einzelprodukt entsteht eine komplette Familie für moderne Getränkezubereitung und echten Genuss. Der Fachhandel erhält damit zusätzliche Verkaufsargumente und neue Impulse für Beratung und Inszenierung“, erklärt die Geschäftsführung von ritterwerk.

Neue Allesschneider – Einstieg neu definiert.

Neben den BEEZER® Neuheiten präsentiert ritterwerk auch zwei neue Allesschneider. Die markant 7 verbindet schlankes Design mit sicherer Bedienung – ein intelligentes, klappbares Einstiegsmodell. Die compact 7 überzeugt durch ihre platzsparende Bauweise, modernes Design und die gewohnte ritter Qualität – ideal für moderne Küchen mit begrenztem Platzangebot.

Beide Geräte stehen exemplarisch für die Unternehmensphilosophie von ritterwerk: langlebige Produkte, qualitativ hochwertige Materialien und präzise Schneidtechnik.

Innovationen live erleben

Als Partner des EK Retail-Konzepts unterstreicht ritterwerk einmal mehr seine enge Verbundenheit mit dem beratungsorientierten Fachhandel. Die Kombination aus innovativen Produkten, hoher Qualität und persönlichem Austausch macht die IFA zum idealen Treffpunkt für bestehende und zukünftige Handelspartner.

Wir freuen uns darauf, unsere Handelspartner sowie alle interessierten Besucherinnen und Besucher auf der IFA 2026 in Halle 4.1, Stand 114 willkommen zu heißen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ritterwerk GmbH

Frau Victoria Keller

Industriestr. 13

82194 Gröbenzell

Deutschland

fon ..: 081424401639

web ..: https://www.ritterwerk.de

email : victoria.keller@ritterwerk.de

BEEZER® – the art of cooling.

BEEZER® ist eine Marke von ritterwerk und steht seit 2023 für stilvolle Kühltechnik mit Erlebnisfaktor. Was mit dem „wahrscheinlich schnellsten Getränkekühler der Welt“ begann, ist heute eine eigenständige Produktwelt für außergewöhnliche Kälteerlebnisse. Ob Flasche oder Eis: BEEZER® bringt Kälte auf den Punkt – stilvoll, spontan, beeindruckend.

Küchengeräte für höchste Ansprüche seit 1905

Über 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Küchengeräten gibt uns die Souveränität auch in der Zukunft die richtigen Entwicklungen für unsere Kunden voranzutreiben: offen für Neues, aber der Tradition verpflichtet. Auf uns und unsere Produkte können Sie sich verlassen. Wir liefern seit jeher gleichbleibende Qualität und sind immer persönlich ansprechbar für unsere Kunden und Partner. Wertschätzung treibt uns an. Wir schätzen unsere Kunden und Partner und entwickeln Produkte, die ihren Anforderungen an Qualität, Leistung und Design entsprechen. Was wir tun, tun wir mit voller Kraft und vollem Einsatz – von der Entwicklung bis zur Herstellung. Wie auch unsere Produkte: kraftvoll und leistungsstark.

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Weitere Informationen unter: www.ritterwerk.de

Pressekontakt:

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