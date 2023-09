HSMA Deutschland e.V. präsentiert die Preisträger der HSMA Social Media Awards und des Green-Sleeping-Awards

Die vergebenen Awards würdigen die Spitzenleistungen der Hotellerie im Bereich Social Media Marketing sowie ein besonderes Engagement in Bezug auf nachhaltiges Handeln.

Der Branchenverband verleiht seit 2021 jedes Jahr den HSMA Social Media Award powered by Online Birds, der in vier verschiedenen Kategorien vergeben wird. Die diesjährigen Gewinner sind: Hotel Birke, Kiel in der Kategorie Nekundengewinnung, Fairmont Vier Jahreszeiten Hamburg in der Kategorie HR & Employer Branding, Hotel Bergkristall, Oberstaufen in der Kategorie Kundenbindung, Atlantic Hotels in der Kategorie Kommunikation allgemein. Mit dem Green-Sleeping-Award powered by Swissfeel wurde das Hotel Birke in Kiel ausgezeichnet. Das Hotel durfte somit gleich zwei Preise in Empfang nehmen.

Zeèv Rosenberg, Head of Business Development – AMANO Group & Präsident HSMA Deutschland e.V., freute sich über die zahlreichen teilnehmenden Hotels: „Die Gewinner der Social Media Awards und des Green-Sleeping-Awards haben nicht nur ihre Branchenkolleginnen und Kollegen inspiriert, sondern setzen auch neue Maßstäbe für zukunftsorientiertes sowie erfolgreiches Marketing und Nachhaltigkeit in der Hotellerie. Wir gratulieren allen Gewinnern von ganzen Herzen und danken allen Beteiligten für ihr Engagement.“

Die Gewinner des HSMA Social Media Awards erhalten Gutscheine für die Teilnahme an den exklusiven Events der HSMA Deutschland e.V. oder eine Jahresmitgliedschaft. In diesem Jahr kooperierte die HSMA Deutschland e.V. darüber hinaus erstmalig mit dem Initiator und Bettenexperten Jens Rosenbaum vom Green-Sleeping-Award, der ebenfalls im Rahmen des #HSMAday in Frankfurt am Main verliehen wurde. Diese Auszeichnung honoriert nachhaltige Initiativen in Bezug auf Schlafhygiene und Nachhaltigkeit in der Hotellerie. Bei dem Green-Sleeping-Award wird nicht nur der Komfort und die Qualität des Hotelbetts, sondern auch die Aspekte der Nachhaltigkeit in Verbindung mit dem Schlaferlebnis genau unter die Lupe genommen und entsprechend bewertet. Der Sieger des Green Sleeping Awards 2023 darf sich über einen Gutschein für den Lehrgang des Nachhaltigkeitsmanagers der Deutschen Hotel Akademie (DHA) im Wert von 2.500 EUR freuen.

Zu den Jury-Mitgliedern des HSMA Social Media Awards gehören Merle Losem, Geschäftsführerin/Deutsche Hotelakademie, Kim Woerner, Marketing Manager/OMR, Benjamin Eder, Online Marketing Manager, Teamlead Social Media Abteilung/Online Birds, Vivien Stauff/Digital Communication Manager/Schloss Hohenkammer, Sarah Vieth, Marketing und Event Managerin/HSMA Deutschland e.V. sowie Wolf-Thomas Karl, Dozent/Hochschule Fresenius und Partner/Wolf.Communication & PR.

Die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. (HSMA) ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus. Sie bildet das Netzwerk und den Wissenspool zu allen relevanten Sales & Marketing-Themen der Hospitality Branche.

