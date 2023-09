Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, übernimmt die Patronage für den World Cleanup Day

Brüssel/Berlin – Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, wird Schirmherrin für den World Cleanup Day am 16.09.2023.

„Der World Cleanup Day erinnert uns eindringlich daran, wie wichtig der Schutz unserer Umwelt ist. Mein Dank geht an die Initiative Let’s Do It für ihre unermüdlichen Anstrengungen. Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass das Europäische Parlament den globalen Schulterschluss in dieser wichtigen Thematik fortsetzt.“, so die Präsidentin.

Jedes Jahr am dritten Samstag im September mobilisiert der World Cleanup Day, als größte von Bürgern getragene Initiative weltweit, Millionen Menschen in über 190 Ländern, um Umweltverschmutzung und Plastikmüll zu bekämpfen. Die Freiwilligen widmen sich dabei der Reinigung von Straßen, Parks, Stränden, Wäldern, Flussufern und Meeresküsten, um weggeworfenen Abfall und Plastikmüll zu entfernen. Im Jahr 2023 wurde die weltweit tätige Initiative Let’s Do It World aufgrund ihres stetigen und unermüdlichen Einsatzes für den World Cleanup Day mit dem angesehenen UN SDG Award geehrt.

„Im Jahr 2022 beteiligten sich global 14 Millionen Menschen am Aktionstag, wobei allein in Deutschland 292.400 Menschen durch über 6.000 Initiativen in etwa 1.300 Städten und Gemeinden einen signifikanten Beitrag leisteten. Sie setzten sich mit Nachdruck für eine saubere, gesunde und von Müll befreite Umwelt ein. Wir appellieren an die Bürger in Deutschland, Europa und weltweit, sich am World Cleanup Day am 16.09.2023 zu engagieren“, erklärte Holger Holland, EU-Klimapakt-Botschafter und Vorsitzender von Let’s Do It Germany, der Organisation, die den World Cleanup Day in Deutschland koordiniert. „Das Problem des Mülls ist unübersehbar und einfach zu begreifen. Es ist daher der ideale Auslöser, um das Bewusstsein für die Umwelt zu schärfen, die Einstellungen zu verändern und schließlich zu einem umweltfreundlicheren Verhalten anzuregen.“

Der World Cleanup Day ist ein Projekt der Bürgerbewegung „Let’s Do It World!“, die 2008 in Estland entstanden ist, als 50.000 Menschen an einem Tag gemeinsam das gesamte Land von illegal entsorgtem Müll befreiten.

2022 beteiligten sich 14 Millionen Menschen weltweit am World Cleanup Day und setzten durch ihre Cleanups ein starkes Zeichen für eine saubere, gesunde und müllfreie Umwelt.

