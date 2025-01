HSMA Deutschland e.V. feierte 55-jähriges Bestehen mit glanzvoller Gala

Ein Abend voller Erinnerungen, Inspirationen und Netzwerke: Am 13. Januar 2025 nahmen rund 250 Gäste an der Jubiläumsfeier des Branchenverbands im Kameha Grand Hotel in Bonn teil.

Aufgrund der Pandemie musste die Veranstaltung zum 50-jährigen Bestehen leider ausfallen. Dies holte die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. nun zu Beginn des neuen Jahres nach. Im festlichen Ambiente wurde nicht nur auf die bewegte Historie des Verbandes zurückgeblickt, sondern auch die Zukunft der deutschen Hospitality-Industrie in den Fokus gerückt: „Unsere Branche lebt von Gemeinschaft, Innovation, Austausch und Leidenschaft. Dieses Jubiläum ist darüber hinaus ein Symbol für das erfolgreiche Engagement, welches wir mit viel Herzblut in enger Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern in den über fünf Jahrzehnten geleistet haben. Daher bedanke ich mich auch bei allen ehrenamtlichen Mitgliedern für ihren Einsatz – in der Vergangenheit und heute“, betont Zeèv Rosenberg, Präsident der HSMA Deutschland e.V.

Die Feierlichkeiten begannen mit einem eleganten Empfang, gefolgt von einem Menü und spannenden Vorträgen. Festlich gewählt war außerdem der Dresscode – nach Möglichkeit sollte sogar der Smoking oder das Abendkleid aus dem Kleiderschrank geholt werden. Ehrungen für langjährige Mitglieder und die Vorstellung innovativer Projekte standen ebenso auf dem Programm wie inspirierende Impulsvorträge, die den Gästen unter anderem neue Perspektiven aufzeigten.

Anna Heuer, Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V., unterstrich in ihrer Ansprache die Bedeutung des Verbands für die Branche: „Von unseren bescheidenen Anfängen im Jahr 1970 als kleines Netzwerk engagierter Hoteliers und Marketingexperten bis heute: Wir sind stolz darauf, nun über 1.600 Mitglieder zu vereinen.“

Die Verbandsgeschäftsführerin gab noch zu bedenken, dass das Jubiläum nicht nur ein Grund zum Feiern gewesen sei, sondern ebenfalls eine Aufforderung darstellte, die Zukunft der Hotellerie weiter gemeinsam regelmäßig neu zu gestalten.

Der Abend bot neben einem Raum für Reflexion reichlich Gelegenheit für intensives Networking untereinander. Die Gala bildete den Auftakt für ein weiteres Jahr in der Geschichte der HSMA Deutschland e.V., das auch in Zukunft Bildung, Innovation und Austausch in den Mittelpunkt stellt.

Die HSMA Deutschland e.V. setzt sich stets für die Förderung neuster Technologien, nachhaltiger Geschäftsmodelle sowie fairer Vertriebsbedingungen ein. Damit bietet der etablierte Branchenverband den Mitgliedern vor allem Unterstützung für ihren Betriebsalltag.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.500 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, HR & Employer Branding, Sustainability & Technology, Online-Marketing und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

