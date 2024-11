Das 16. HSMA Hotelcamp feierte erfolgreich seine Premiere im Norden

Anfang November trafen sich über 130 Hotelbegeisterte aus ganz Deutschland im Atlantic Hotel Galopprennbahn in Bremen, um gemeinsam Wissen auszutauschen, zu netzwerken und voneinander zu lernen.

Digitalisierung im Vertrieb, Künstliche Intelligenz als aktive Unterstützung im Betriebsalltag, die Herausforderungen bei der Weiterentwicklung von dem Nachwuchs sowie der akute Fachkräftemangel in der Hotellerie bildeten unter anderem dieses Jahr die Themenschwerpunkte. Die Veranstalter HSMA Deutschland e.V. und Realizing Progress schufen mit der 16. Auflage des Barcamps in Folge erneut eine der führenden Plattformen für Innovation und Wissensaustausch in der deutschsprachigen Hospitality-Industrie.

In entspannter und kreativer Atmosphäre diskutierten die Teilnehmenden wieder über aktuelle Trends, technologische Entwicklungen und Best Practices, die den Fachbereich prägen. Aber auch Themen wie die Implementierung einer Konfliktkultur, der Wiedereinstieg älterer Fachkräfte in die Branche, eine Mutmacher-Session für die zahlreichen Vorteile der Hotellerie, die Relevanz von Loyalty-Programmen oder wie Auszubildende mehr unterstützt bzw. motiviert werden, waren Bestandteil der Sessions.

Zeèv Rosenberg, Präsident der HSMA Deutschland e.V., betont die Bedeutung solcher Zusammenkünfte im Rahmen innovativer Veranstaltungsformate: „Es ist immer wieder inspirierend Hoteliers, Experten und Dienstleister zusammenzubringen, um gemeinsam auch konkrete Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu erarbeiten. Dabei knüpfen wir regelmäßig an die Ergebnisse vergangener Barcmaps an.“

Einen weiteren Höhepunkt des Events bildete die Förderung des Branchennachwuchses. Die #YoungRockstars-Initiative, welche vor zwei Jahren von der HSMA Deutschland e.V. gestartet wurde, ist mittlerweile fester Bestandteil der Veranstaltungen des Verbands. Durch Sponsorings erhielten Nachwuchstalente erneut die Möglichkeit, kostenfrei am Hotelcamp teilzunehmen, sich mit Experten auszutauschen und ebenfalls ein wertvolles Netzwerk aufzubauen. Junge Talente bis 30 Jahre konnten sich im Vorfeld für die Teilnahme zu bewerben – vor allem Studierende, Auszubildende und Mitarbeitende aus der Hotellerie.

„Unsere Mission ist hierbei, motivierte Talente für die Hotellerie zu gewinnen, zu fördern und in unser Netzwerk zu integrieren. Das Hotelcamp bietet hierfür stets den idealen Rahmen, da man sich gerade hier durch die besonders lockere Atmosphäre auf Augenhöhe begegnen kann“, ergänzt Anna Heuer, Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V.

Das HSMA Hotelcamp ist seit 2008 fester Bestandteil der etablierten Events innerhalb der Branche. Das Barcamp-Format, das den Teilnehmenden die Gestaltung der Inhalte und des Ablaufs überlässt, hat sich als bewährte Form des Austauschs etabliert. Die Veranstalter HSMA Deutschland e.V. und das Netzwerkunternehmen Realizing Progress konnten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Teilnehmende zusammenbringen sowie damit erneut die Relevanz und vor allem Beliebtheit des Formats unterstreichen.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.500 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, HR & Employer Branding, Sustainability & Technology, Online-Marketing und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

