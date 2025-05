Heritage Mining: Erste Bohrungen bestätigen Goldmineralisierung auf New Millennium!

Heritage Mining kann mit seinen Bohrungen auf dem DBL-Projekt einen Erfolg feiern. Die Explorationsannahmen wurden bestätigt.

Auf dem Drayton-Black-Lake-Projekt hat Heritage Mining (TSX.V: HML, FSE: Y66, WKN: A3DTM6) erfolgreich neun Diamantbohrungen niedergebracht. Mit ihnen wurden die oberflächennahen Strukturen in dem Zielgebiet New Millennium getestet. Und diese Tests verliefen erfolgreich, denn es wurden zahlreiche Adern und Goldstrukturen durchschnitten darunter u.a. 1,78 g/t Gold über drei Meter und 1,05 g/t Gold über sechs Meter.

Im Winter hat Heritage Mining auf der Millennium-Lagerstätte des Drayton-Black-Lake-Projekts ein Bohrprogramm gestartet. Gebohrt wurde sehr oberflächennah, denn das Ziel war es, die durch die zuvor durchgeführten Analysen am Boden erbrachten Hinweise auf eine Mineralisierung durch erste Bohrungen zu bestätigen und dabei gleichzeitig konkretere Hinweise auf die Art, den Umfang und die Intensität der Mineralisierung zu erhalten.

Insgesamt neun Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 556 Meter wurden von drei Bohrplattformen aus entlang eines 150 Meter langen Abschnitts niedergebracht. Im Gegensatz zu anderen Explorationsgesellschaften, die zumeist Subunternehmer mit den durchzuführenden Bohrungen beauftragen, bringt Heritage Mining auf Drayton Black Lake ein eigenes Bohrgerät, das sich vollständig im Besitz des Unternehmens befindet, zum Einsatz. Kombiniert wurden die Bohrungen mit umfangreichen und gleichzeitig preiswerten sowie effizienten Arbeiten am Boden. Sie zielten darauf ab, die Lagerstätte New Millennium zu vergrößern und weitere potenzielle Bohrziele zu ermitteln.

Heritage Mining betreibt seine Exploration ausgesprochen kostengünstig und effizient

Auf diese Art und Weise stellt das Unternehmen sicher, dass die von den eigenen Aktionären in Heritage Mining eingebrachten Gelder äußerst effizient und behutsam investiert werden. Dieser Ansatz hat sich im Winter als sehr erfolgreich erwiesen, denn die Bohrungen durchschnitten mehrere mineralisierte Adern und Scherzonen innerhalb einer interpretierten, mehrfach deformierten Faltensequenz. In den flach gebohrten Bohrlöchern, die eine durchschnittliche Tiefe von 61 Meter aufwiesen, wurden mehrere Zonen mit einer starker Goldmineralisierung durchschnitten.

Besonders erfreulich waren die Ergebnisse im Bohrloch HML25-003. Es hatte eine Gesamtlänge von 87 Meter und durchschnitt insgesamt drei Zonen, die mit Gold mineralisiert sind. Die erste Zone wurde bereits nach 18 Meter erreicht. Sie ist zwei Meter mächtig und weist einen Goldgehalt von 1,78 g/t auf. Der zweite mineralisierte Abschnitt beginnt in einer Bohrtiefe von 41 Meter. Er erstreckt sich über eine Länge von sechs Meter und weist durchschnittlich 1,05 g/t Gold auf. In 71 Meter Tiefe wurde der dritte und letzte goldmineralisierte Abschnitt dieses Bohrlochs erreicht. Er erstreckt sich über 3,0 Meter und weist einen Goldgehalt von 1,78 g/t auf.

Während das Bohrloch HML25-003 drei klar von einander getrennte Zonen mit einer auffälligen Goldmineralisierung durchschnitt, traf Heritage Mining im Bohrloch HML25-006 auf breite Quarzadern, die über eine Länge von 13 Meter durchschnittlich mit 0,23 g/t Gold durchsetzt sind. Eine breitere Mineralisierung wurden ebenfalls im Bohrloch HML25-007 durchschnitten. Hier traf das Unternehmen in einer Tiefe von 63,5 Meter über eine Länge von acht Metern auf 0,78 g/t Gold. Erfolgreich verlief auch die Bohrung HML25-004. Sie durchteufte in einer Tiefe von 38 Metern eine vier Meter mächtige Zone, die mit 0,77 g/t Gold durchsetzt ist.

Heritage Mining wird Drayton Black Lake und Contact Bay gleichzeitig explorieren

Für Heritage Mining sind die ersten Bohrungen auf der New-Millennium-Zone seines Flaggschiffprojekts damit sehr erfolgreich verlaufen, denn es wurde in einer sehr überzeugenden Weise der Beweis dafür erbracht, dass die Mineralisierung, die sich durch die Funde am Boden bereits angedeutet hatte, nicht nur tatsächlich vorhanden ist, sondern auch durchaus ansprechende Goldgehalte aufweist. Mineralisierte Adern und Strukturen konnten so bestätigt werden und die durch die Bohrungen und die neuen Arbeiten am Boden gewonnenen Erkenntnisse können nun die nächsten Folgeschritte für die Entwicklung dieser Lagerstätte geplant werden.

Auf dem Drayton-Black-Lake-Projekt ist allerdings nicht nur die New-Millennium-Zone von großem Interesse. Auch die Zone 3 steht hier im Fokus, während auf dem Contact-Bay-Projekt momentan die Lagerstätte Mine Rognon das vorrangige Zielgebiet des Unternehmens darstellt. Bemerkenswert für einen kleinen Explorer ist, dass es Heritage Mining gelingt, die Arbeiten auf allen drei Zielgebieten mit Nachdruck voranzubringen.

Zur Erkundung dieser Lagerstätten hat sich das Unternehmen ein weiteres Bohrgerät gesichert. Da Heritage Mining für die Rognon-Lagerstätte kürzlich eine weitere Bohrgenehmigung erhalten hat, können die dort geplanten Arbeiten nicht nur fortgesetzt, sondern auch intensiviert werden. Das Unternehmen ist dadurch in der angenehmen Lage, mit den durchgeführten Arbeiten den eigenen Zeitplänen weit voraus zu sein ohne die in der Vergangenheit erfolgreich etablierte Kosteneffizienz aus den Augen zu verlieren.

Der Zuspruch durch die Anleger hält an und ist ein starkes Zeichen des Vertrauens und der Unterstützung

Dies beeindruckt auch die Aktionäre und interessierten Anleger. Deshalb verwundert es nicht, dass Heritage Mining an einen strategischen Investor aus Kanada 3.000.000 Flow-Through-Einheiten zu einem Preis von 0,05 Kanadische Dollar (CAD) pro Einheit ausgeben konnte. Dem Unternehmen fließt damit ein Bruttoerlös von 150.000 CAD zu. Mit dieser finanziellen Unterstützung, dem zweiten Bohrgerät und der neuen zusätzlichen Bohrgenehmigung im Rücken ist Heritage Mining in der Lage, das für den Sommer 2025 geplante Explorationsprogramm nicht nur wie geplant durchzuführen, sondern substanziell zu erweitern.

Zu den wichtigsten für die nächsten Wochen anstehenden Programmen zählen neben den anstehenden Bohrungen das Abtragen und die Entnahme von Grabenproben aus bekannten Adergruppen sowie hochauflösende Basaltill-Probenahmen über den interpretierte Faltezungen auf den Lagerstätten New Millennium und Zone 3 auf dem Drayton-Black-Lake-Projekt sowie auf der Rognon Mine Area auf dem Contact-Bay-Projekt. Der neue strategische Investor und die bereits investierten Altaktionäre haben nach den jüngsten Bohrerfolgen allen Grund, diesen Arbeiten mit gespannter Aufmerksamkeit entgegenzusehen.

