Quimbaya Gold: Wegweisende Kooperation zum Goldprojekt Tahami!

Quimbaya Gold nutzt ein erwiesenermaßen erfolgreiches Geschäftsmodell und überführt lokalen Goldabbau in eine offizielle Struktur

Quimbaya Gold (CSE QIM / Frankfurt K05) steht kurz davor, das erste eigene Bohrprogramm auf seinem Goldprojekt Tahami in Kolumbien zu starten. Auf der Liegenschaft, die an die produzierende, hochgradige Mine von Aris Mining (Marktkapitalisierung 1,4 Mrd. CAD) grenzt, wird von lokalen Goldschürfern aber bereits ein Goldabbau in Kleinstumfang durchgeführt. Den will Quimbaya jetzt über eine Kooperation mit Denarius Metals formalisieren – und unter anderem an den Erlösen teilhaben!

Dazu hat das Unternehmen von CEO Alexandre Poivin bereits eine verbindliche Absichtserklärung mit Denarius unterzeichnet, die vorsieht ein 50:50-Joint Venture zu gründen, mit dessen Hilfe der bestehende Kleinstbergbau auf dem im Golddistrikt Segovia in der kolumbianischen Provinz Antioquia in eine Struktur überführt werden soll, die für alle Seiten von Vorteil ist. Vor allem sollen auch die Gemeinden, auf deren Gelände die lokalen Goldschürfer aktiv sind, unterstützt und gestärkt werden.

Endgültige Vereinbarung bereits in Arbeit

Das, betont Quimbaya und wir können da nur zustimmen, sei auch für die laufenden Explorationsarbeiten inklusive der geplanten 4.000 Meter an Bohrungen auf Tahami South ein wichtiger Aspekt. Bessere und engere Beziehungen zu den Gemeinden erleichtern die Arbeiten ungemein und die geplante Initiative soll auch den Zugang zu wichtigen Projektbereichen leichter machen.

Quimbaya und Denarius arbeiten bereits daran, so schnell wie möglich eine endgültige Vereinbarung zu erstellen, da das Joint Venture zahlreiche Vorteile für beide Seiten haben dürfte. Dazu gehören:

– 50:50-Produktionspartnerschaft: Gewinnaufteilung zu gleichen Teilen zwischen Quimbaya und Denarius (über Zancudo Metals Corp.). Denarius wird technische und finanzielle Unterstützung leisten, damit die Kleinbergbauern ihre Produktion im Rahmen des Programms zur Legalisierung des Bergbaus legalisieren können.

– Gemeinsame Erschließung der Gebiete Tahami South und Tahami North innerhalb des Tahami-Projekts. Die Ausbeutung wird sich auf diese Gebiete konzentrieren, die sich im Besitz von Quimbaya befinden.

– Formalisierung bestehender Aktivitäten: Die Partnerschaft zielt darauf ab, den derzeitigen handwerklichen Bergbau zu formalisieren und an erfolgreiche Modelle in der Region anzupassen.

– Unterstützung der Exploration: Durch die Formalisierung der handwerklichen Bergbauaktivitäten stärkt das Joint Venture das Engagement der Gemeinden und unterstützt die laufenden Bohr- und Explorationsinitiativen von Quimbaya.

– Zukünftige Cashflow-Chance: Nach Abschluss der endgültigen Vereinbarung werden Anstrengungen unternommen, um aus den bestehenden Kleinbergbaubetrieben Cashflow zu generieren.

– Ergänzende Strategie: Dieses Joint Venture ergänzt die Explorationsziele von Quimbaya und gewährleistet, dass der Fokus weiterhin auf der Entdeckung einer hochgradigen Lagerstätte in Tahami liegt.

Strategische Bedeutung

Doch auch darüber hinaus ist das geplante Vorgehen vielversprechend und von strategischer Bedeutung für Quimbaya. Denn dem Unternehmen ist es so möglich, ein im DMSR (Segovia-Remedios Mining District) nachgewiesenermaßen erfolgreiches Geschäftsmodell zu nutzen. Ein formalisierter Kleinstbergbau trägt nämlich auch zur Produktion des ungleich größeren Nachbarn Aris Mining bei!

Und indem Quimbaya sich mit Denarius zusammentut, arbeitet man auch mit Serafino Iacono, einer der entscheidenden Personen hinter dem Aufstieg von Gran Colombia Gold (jetzt Aris Mining). Gran Colombia / Aris war über Jahrzehnte hinweg der größte Gold- und Silberproduzent Kolumbiens (Untertagebau) und weist derzeit eine Goldproduktion von 200.000 Unzen Gold pro Jahr aus – von drei Minen im hochgradigen DMSR. Das bedeutet, Quimbaya erhält Zugang zu einem Team mit umfassender Erfahrung darin, lokalen Kleinstbergbau in strukturierte, rentable Betriebe umzuwandeln, von denen sowohl Gemeinden als auch Teilhaber profitieren!

Wie Quimbaya-CEO Poivin ausführt: „Dies ist ein entscheidender Schritt für Quimbaya. Durch die Partnerschaft mit einem der erfahrensten Explorations- und Bergbauteams in Kolumbien kann Quimbaya nicht nur diese bestehende Chance schnell nutzen, sondern auch unser Ziel für die Gemeinde erreichen, die formelle Registrierung der Kleinbergbauern zu unterstützen, während wir unsere umfassenden Explorations- und Bohrpläne weiter vorantreiben, um auf dem Grundstück Tahami South eine hochgradige Goldentdeckung zu erzielen.“

Wir sind gespannt, wie schnell sich diese unserer Ansicht nach äußerst vielversprechende Initiative umsetzen lässt und warten nur darauf, dass Quimbaya sein erstes Bohrprogramm anstoßen kann. Wir werden die Leser von Goldinvest-de natürlich auf dem Laufenden halten!

