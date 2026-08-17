Hausverkauf in Wilhelmshaven: Sanierungsstau wird zum Preisfaktor

Beim Hausverkauf in Wilhelmshaven werden Sanierungsstau, Feuchtigkeit und Energiefragen zunehmend preisrelevant. Eigentümer sollten den Zustand vor der Vermarktung realistisch einordnen.

Ältere Wohnhäuser in Wilhelmshaven und Friesland stehen bei Käufern zunehmend genauer im Fokus. Schulz Immobilien empfiehlt Eigentümern, den baulichen Zustand vor dem Verkauf realistisch einzuordnen.

Wilhelmshaven, 17. August 2026 – Wer ein älteres Haus in Wilhelmshaven, Friesland oder der näheren Umgebung verkaufen möchte, sollte den baulichen Zustand nicht erst dann zum Thema machen, wenn Kaufinteressenten bei der Besichtigung kritische Fragen stellen. Gerade bei Immobilien aus den 1950er- bis 1980er-Jahren spielen Feuchtigkeit, Risse, Dachzustand, Heizung, Fenster, Elektrik, Dämmung, Grundrisse und Energieausweis eine immer größere Rolle bei der Preisfindung.

Viele Eigentümer orientieren sich zunächst an Online-Werten oder an Angebotspreisen vergleichbarer Häuser in der Nachbarschaft. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig, dass zwei äußerlich ähnliche Immobilien in derselben Lage völlig unterschiedliche Marktwerte haben können. Entscheidend sind nicht nur Wohnfläche, Grundstücksgröße und Lage, sondern auch Modernisierungsstand, Instandhaltungsrückstände, erkennbare Schäden und die Frage, welche Kosten ein Käufer nach dem Erwerb realistisch einplanen muss.

Eine fachlich fundierte Immobilienbewertung in Wilhelmshaven sollte deshalb nicht nur Vergleichspreise berücksichtigen, sondern auch den tatsächlichen Zustand des Gebäudes.

Käufer kalkulieren vorsichtiger

Käufer prüfen Bestandsimmobilien heute deutlich genauer. Gestiegene Baukosten, höhere Finanzierungskosten und zunehmende Anforderungen an die Energieeffizienz führen dazu, dass Modernisierungsbedarf schneller in Preisverhandlungen einfließt.

Typische Fragen betreffen unter anderem feuchte Keller, Schimmelspuren, Risse im Mauerwerk, ältere Dächer, veraltete Heizungsanlagen, unklare Wohnflächen, nicht dokumentierte Umbauten oder fehlende Unterlagen. Wenn solche Punkte erst während der Vermarktung auffallen, entsteht Unsicherheit. Diese Unsicherheit führt häufig dazu, dass Interessenten entweder zögerlicher werden, pauschale Sicherheitsabschläge einplanen oder ganz vom Kauf Abstand nehmen.

„Viele Käufer rechnen heute sehr schnell mit hohen Sanierungskosten. Wenn Verkäufer keine belastbare Einordnung zum Zustand liefern können, wirkt sich das oft direkt auf die Verhandlung aus“, erklärt Jan-Niklas Schulz von Schulz Immobilien in Wilhelmshaven.

Sanierungsstau ist nicht automatisch ein Verkaufsproblem

Ein älteres Haus mit Sanierungsbedarf ist nicht automatisch schlecht verkäuflich. Entscheidend ist, dass Zustand, Risiken und Potenziale realistisch eingeordnet werden. Nicht jede Maßnahme muss vor dem Verkauf noch ausgeführt werden. In vielen Fällen ist es sogar wirtschaftlich sinnvoller, ein Objekt transparent mit Modernisierungsbedarf zu vermarkten, statt kurz vor dem Verkauf noch umfangreich zu sanieren.

Käufer haben häufig eigene Vorstellungen von Grundriss, Ausstattung, Heizung oder energetischer Modernisierung. Investitionen, die ein Verkäufer kurz vor dem Verkauf tätigt, werden deshalb nicht immer vollständig über den Kaufpreis zurückgezahlt. Sinnvoller kann es sein, bekannte Schwachstellen sauber zu benennen, Unterlagen vorzubereiten und den Angebotspreis nachvollziehbar zu begründen.

Eine bautechnische Einschätzung vor dem Hausverkauf kann Eigentümern helfen, typische Risiken frühzeitig zu erkennen und Käuferfragen sachlich vorzubereiten. Dabei geht es nicht um ein umfangreiches Gerichtsgutachten, sondern um eine praxisnahe Einschätzung, welche Punkte für Verkauf, Preis und Vermarktung wirklich relevant sind.

Regionale Besonderheiten in Wilhelmshaven und Friesland

Gerade in Wilhelmshaven, Schortens, Jever, Sande, Varel und den umliegenden Orten gibt es viele ältere Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohnungen mit sehr unterschiedlichen Bauzuständen. Nachkriegshäuser, Objekte mit späteren Anbauten, ältere Keller, energetisch nicht modernisierte Gebäude oder vermietete Mehrfamilienhäuser müssen jeweils individuell betrachtet werden.

Häufige Themen sind Feuchtigkeit im Keller, ältere Abdichtungen, Wärmebrücken, Schimmelbildung, nicht mehr zeitgemäße Heiztechnik, alte Elektroinstallationen, unklare Wohnflächenangaben oder fehlende Dokumentation früherer Umbauten. Solche Punkte müssen den Verkauf nicht verhindern. Sie sollten aber vorab bekannt sein, damit sie im Verkaufsprozess nicht überraschend zum Problem werden.

„Ein kleiner Riss muss nicht zwangsläufig ein schwerer Schaden sein. Eine feuchte Kellerwand bedeutet nicht automatisch, dass ein Haus unverkäuflich ist. Ohne fachliche Einordnung entsteht bei Käufern aber schnell ein ungutes Gefühl – und genau dieses Gefühl führt häufig zu Preisabschlägen“, so Schulz.

Was Eigentümer vor dem Verkauf prüfen sollten

Vor dem Start der Vermarktung sollten Eigentümer klären, ob die wichtigsten Unterlagen vollständig und plausibel sind. Dazu gehören insbesondere Grundrisse, Wohnflächenangaben, Energieausweis, Nachweise über Modernisierungen, Informationen zur Heizungsanlage, Rechnungen zu größeren Maßnahmen sowie bei vermieteten Objekten Mietverträge und Nebenkostenangaben.

Bei Eigentumswohnungen kommen Teilungserklärung, Hausgeldabrechnungen, Protokolle der Eigentümerversammlungen und Angaben zur Instandhaltungsrücklage hinzu. Fehlende oder widersprüchliche Unterlagen führen oft zu Rückfragen, Verzögerungen bei der Finanzierung oder Unsicherheit beim Käufer.

Auch der bauliche Zustand sollte ehrlich betrachtet werden. Gibt es Feuchtigkeit, Schimmel, Risse, Dachprobleme, veraltete Technik oder erkennbare Instandhaltungsrückstände, sollten diese Punkte nicht verdrängt werden. Eine offene und fachlich saubere Einordnung ist meist besser als eine spätere Diskussion während der Kaufvertragsverhandlung.

Maklerkompetenz und bautechnischer Sachverstand verbinden

Schulz Immobilien – Immobilienmakler & Sachverständiger verbindet regionale Immobilienvermarktung mit bautechnischer Fachkompetenz. Jan-Niklas Schulz ist Bauingenieur, Immobilienmakler, TÜV-zertifizierter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden sowie selbst Immobilieninvestor und Vermieter.

Diese Kombination ist besonders hilfreich, wenn Eigentümer ein älteres Haus, eine sanierungsbedürftige Immobilie, ein Mehrfamilienhaus oder ein Objekt mit technischen Unsicherheiten verkaufen möchten. Ziel ist eine realistische Einschätzung von Marktwert, Zustand, Käufererwartung und Verkaufsstrategie.

Ein erfolgreicher Verkauf beginnt deshalb nicht erst mit dem Exposé oder der Online-Anzeige. Er beginnt mit der Frage, welche Eigenschaften den Wert des Hauses tatsächlich bestimmen, welche Risiken Käufer sehen und wie diese Punkte nachvollziehbar eingeordnet werden können.

Wer den baulichen Zustand, die Unterlagenlage und die Käufererwartung frühzeitig berücksichtigt, kann sein Objekt transparenter, sicherer und häufig auch erfolgreicher vermarkten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schulz Immobilien

Herr Jan-Niklas Schulz

Schaarreihe 11

26389 Wilhelmshaven

Deutschland

fon ..: 017691346966

web ..: https://www.immobilienwilhelmshaven.de/

email : info@schulz-immobilien.info

Schulz Immobilien ist ein regional tätiges Immobilienunternehmen aus Wilhelmshaven. Das Unternehmen unterstützt Eigentümer beim Verkauf von Häusern, Wohnungen, Mehrfamilienhäusern und Kapitalanlageimmobilien in Wilhelmshaven, Friesland und Umgebung.

Der Schwerpunkt liegt auf einer persönlichen, fachlich fundierten Vermarktung mit besonderem Blick auf baulichen Zustand, Marktwert, Verkaufsstrategie und technische Risiken. Neben der Tätigkeit als Immobilienmakler bietet Jan-Niklas Schulz auch sachverständige Einschätzungen zu Bauschäden, Feuchtigkeit, Schimmel, Rissen und Kaufberatungen an.

Pressekontakt:

Schulz Immobilien

Herr Jan-Niklas Schulz

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