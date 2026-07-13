Mehrfamilienhaus verkaufen in Wilhelmshaven: Worauf Käufer und Kapitalanleger 2026 besonders achten

Beim Verkauf eines Mehrfamilienhauses zählen heute nicht nur Mieteinnahmen und Kaufpreis. Auch Zustand, Mietverhältnisse und künftige Investitionen beeinflussen den Verkaufserfolg.

Wilhelmshaven. Der Verkauf eines Mehrfamilienhauses unterscheidet sich deutlich vom klassischen Verkauf eines Einfamilienhauses. Während private Käufer häufig Wohngefühl, Ausstattung und persönliche Vorstellungen in den Mittelpunkt stellen, betrachten Kapitalanleger eine Immobilie vor allem unter wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten.

Entscheidend sind dabei nicht allein die aktuellen Mieteinnahmen. Auch der Zustand des Gebäudes, bestehende Mietverhältnisse, mögliche Mietsteigerungspotenziale, die Höhe der laufenden Bewirtschaftungskosten und der zu erwartende Instandhaltungsbedarf wirken sich unmittelbar auf den erzielbaren Kaufpreis aus.

Nach Erfahrung des Wilhelmshavener Immobilienmaklers, Bauingenieurs und Immobilieninvestors Jan-Niklas Schulz prüfen Kaufinteressenten Mehrfamilienhäuser heute deutlich detaillierter als noch vor einigen Jahren.

„Ein hoher Jahresmietertrag allein reicht nicht aus. Kapitalanleger möchten nachvollziehen können, welche Einnahmen tatsächlich nachhaltig sind und welche Investitionen in den kommenden Jahren wahrscheinlich anstehen“, erklärt Schulz.

Finanzierungskosten verändern die Kaufpreisberechnung

Gestiegene Finanzierungskosten führen dazu, dass Anleger bei der Kalkulation vorsichtiger vorgehen. Je höher der Zinssatz, desto stärker muss die laufende Miete den Kapitaldienst, die Bewirtschaftung und notwendige Rücklagen tragen.

Dadurch rücken insbesondere folgende Kennzahlen in den Mittelpunkt:

* aktuelle Jahresnettokaltmiete

* Verhältnis von Kaufpreis zu Jahresmiete

* nicht umlagefähige Betriebskosten

* Leerstands- und Mietausfallrisiko

* notwendige Instandhaltungsrücklagen

* Entwicklungsmöglichkeiten der bestehenden Mieten

Ein unrealistisch hoher Angebotspreis kann deshalb dazu führen, dass ein Mehrfamilienhaus trotz grundsätzlich guter Lage über längere Zeit keinen Käufer findet.

„Kapitalanleger rechnen heute sehr genau. Wenn der Kaufpreis, die Finanzierung und der technische Zustand nicht zusammenpassen, wird entweder deutlich nachverhandelt oder vom Kauf Abstand genommen“, so Schulz.

Gebäudezustand wird zum entscheidenden Wertfaktor

Neben den wirtschaftlichen Kennzahlen spielt der bauliche Zustand eine zentrale Rolle. Bei älteren Mehrfamilienhäusern können insbesondere Dach, Fassade, Leitungen, Heizungsanlage, Fenster und Elektrik erhebliche Folgekosten verursachen.

Auch Feuchtigkeitsschäden, Risse, unzureichender Brandschutz oder nicht eindeutig genehmigte Umbauten können den Verkaufsprozess erschweren.

Nach Einschätzung von Schulz ist Transparenz hierbei meist sinnvoller als der Versuch, erkennbare Probleme herunterzuspielen.

„Ein nachvollziehbarer Gebäudezustand schafft Vertrauen. Kaufinteressenten können notwendige Maßnahmen kalkulieren und ein belastbares Angebot abgeben. Ungeklärte Risiken führen dagegen häufig zu besonders hohen Sicherheitsabschlägen.“

Mietverhältnisse und Unterlagen sorgfältig vorbereiten

Für einen strukturierten Verkauf sollten Eigentümer alle wesentlichen Unterlagen frühzeitig zusammenstellen. Dazu gehören insbesondere:

* vollständige Mietverträge und Nachträge

* aktuelle Mietaufstellung

* Nachweise über Mietzahlungen und Rückstände

* Betriebskostenabrechnungen

* Grundrisse und Flächenberechnungen

* Energieausweis

* Grundbuchauszug

* Nachweise über Modernisierungen

* Rechnungen und Wartungsunterlagen

* vorhandene Bauunterlagen und Genehmigungen

Unvollständige Unterlagen verzögern nicht nur die Prüfung durch den Käufer, sondern häufig auch die Finanzierung durch dessen Bank.

Eine professionelle Vorbereitung des Immobilienverkaufs in Wilhelmshaven kann dazu beitragen, Rückfragen zu reduzieren und den Verkaufsprozess verlässlich zu strukturieren.

Welcher Kaufpreis ist realistisch?

Bei Mehrfamilienhäusern reicht ein einfacher Vergleich mit Quadratmeterpreisen von Einfamilienhäusern oder Eigentumswohnungen regelmäßig nicht aus. Neben Lage und Grundstück sind insbesondere die nachhaltigen Erträge und die individuellen Risiken des Objekts zu berücksichtigen.

Eine belastbare Immobilienbewertung in Wilhelmshaven sollte deshalb sowohl den Ertrag als auch den technischen Zustand und die örtliche Nachfrage einbeziehen.

Nach Erfahrung von Schulz unterscheiden sich die erzielbaren Faktoren innerhalb Wilhelmshavens teilweise deutlich. Ein gepflegtes und nachvollziehbar bewirtschaftetes Mehrfamilienhaus mit stabilen Mietverhältnissen wird anders bewertet als ein Gebäude mit Leerstand, Sanierungsstau oder ungeklärten Mietverhältnissen.

Nicht jeder Mangel muss vor dem Verkauf beseitigt werden

Eigentümer stehen häufig vor der Frage, ob sie vor dem Verkauf noch investieren sollten. Eine pauschale Antwort gibt es nicht.

Kleinere Maßnahmen, eine saubere Dokumentation und die Beseitigung offensichtlicher Mängel können den Eindruck und die Vermarktbarkeit verbessern. Umfangreiche Sanierungen rechnen sich vor einem Verkauf dagegen nicht automatisch.

„Entscheidend ist, ob eine Maßnahme den erzielbaren Kaufpreis stärker erhöht als die dafür notwendigen Kosten“, erklärt Schulz. „Bei Kapitalanlageobjekten ist eine klare und belastbare Kalkulation häufig wichtiger als eine rein optische Aufwertung.“

Fazit

Der erfolgreiche Verkauf eines Mehrfamilienhauses setzt heute eine realistische Preisfindung, vollständige Unterlagen und eine transparente Darstellung des Gebäudezustands voraus.

Kapitalanleger achten besonders auf nachhaltig erzielbare Mieten, Finanzierungskosten, bestehende Mietverhältnisse und den zukünftigen Investitionsbedarf. Eigentümer, die diese Punkte frühzeitig aufbereiten, schaffen eine bessere Grundlage für belastbare Angebote und einen planbaren Verkaufsprozess.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schulz Immobilien

Herr Jan-Niklas Schulz

Schaarreihe 11

26389 Wilhelmshaven

Deutschland

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email : info@schulz-immobilien.info

Schulz Immobilien ist ein regionales Immobilienunternehmen mit Sitz in Wilhelmshaven. Inhaber Jan-Niklas Schulz ist Bauingenieur (M. Sc.), Immobilienmakler (IHK) und TÜV-zertifizierter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden.

Das Unternehmen begleitet Eigentümer bei der Immobilienbewertung, Vermarktung, Vermietung und beim Verkauf von Wohn- und Anlageimmobilien in Wilhelmshaven und Umgebung. Zum Leistungsspektrum gehören professionelle Exposés, 360°-Besichtigungen, eine gezielte Käuferansprache sowie die strukturierte Begleitung bis zum Notartermin.

Durch die Verbindung von Marktkenntnis, eigener Erfahrung als Bestandshalter und bautechnischer Qualifikation können neben wirtschaftlichen Aspekten auch der Gebäudezustand, mögliche Risiken und vorhandene Entwicklungspotenziale fundiert eingeordnet werden.

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