Haus verkaufen in Mönchengladbach: Diese acht Fehler drücken den Verkaufspreis

Freude Immobilien aus Mönchengladbach nennt die acht häufigsten Fehler beim Hausverkauf und zeigt, wie Eigentümer den höchstmöglichen Verkaufspreis erzielen.

Zur beginnenden Sommersaison, in der viele Eigentümer den Verkauf ihrer Immobilie angehen, weist Freude Immobilien auf eine oft unterschätzte Tatsache hin: Wer ein Haus verkauft, verliert den größten Teil des möglichen Erlöses nicht beim Notartermin, sondern lange vorher, beim Angebotspreis, bei den Unterlagen und bei der Auswahl der Interessenten. Der inhabergeführte Immobilienmakler in Mönchengladbach mit zwölf Jahren Erfahrung am Niederrhein hat acht Fehler zusammengetragen, die in der Region regelmäßig den Verkaufspreis senken. Das Unternehmen begleitet Eigentümer in Stadtteilen wie Hardt, Eicken, Rheydt und Wickrath und schließt Verkäufe im Schnitt in rund zwei Monaten ab.

Fehler eins und zwei: der falsche Angebotspreis beim Hausverkauf

Den größten Hebel beim Hausverkauf bildet der Angebotspreis. Wird er zu hoch angesetzt, bleibt das Objekt monatelang ohne ernsthaftes Gebot und gilt am Markt schnell als überteuert. Wird er zu niedrig angesetzt, verschenken Eigentümer einen Teil des möglichen Erlöses. Der zweite, oft unterschätzte Fehler ist die fehlende Lagebewertung, denn innerhalb Mönchengladbachs unterscheiden sich die Preisniveaus je Stadtteil deutlich. Den verlässlichen Ausgangspunkt liefert eine fundierte Immobilienbewertung Mönchengladbach, die den realistischen Marktwert ermittelt und vor beiden Extremen schützt.

„Den größten Verlust sehen wir nicht beim Notartermin, sondern beim Start. Wer in Mönchengladbach mit einem deutlich zu hohen Preis in die Vermarktung geht, steht nach drei Monaten ohne ernsthaftes Gebot da und verkauft am Ende unter Wert“, erklärt Sandy Zimmermann, Zertifizierte Immobilienmaklerin bei Freude Immobilien.

Fehler drei bis fünf beim Hausverkauf in Mönchengladbach: Unterlagen, Besichtigungen und Finanzierung

Nach der Preisfindung warten weitere Fehlerquellen, die den Erlös schmälern. Unvollständige Unterlagen führen zu Verzögerungen und Misstrauen: Grundbuchauszug, Energieausweis und Teilungserklärung sollten vorliegen, bevor das erste Exposé verschickt wird. Wer Besichtigungen ohne Vorprüfung der Interessenten öffnet, zieht vor allem Neugierige an statt zahlungsfähige Käufer. Und platzt die Finanzierung kurz vor dem Notartermin, beginnt die Vermarktung von vorne. Im Bereich Immobilie verkaufen in Mönchengladbach zahlt es sich aus, Bonität und Finanzierungsbestätigung früh zu prüfen und den gesamten Verkaufsprozess strukturiert zu führen.

Fehler sechs bis acht beim Immobilienverkauf in Mönchengladbach: Präsentation, Sondersituationen und Fristen

Der sechste Fehler betrifft die Präsentation. Schlecht belichtete Aufnahmen und ein lückenhaftes Exposé kosten Reichweite, gerade bei jüngeren Käufern, die zuerst online und über soziale Medien suchen. Professionelle Fotos, Drohnenaufnahmen und kurze Objektvideos heben den wahrgenommenen Wert. Der siebte Fehler ist der überstürzte Verkauf in Sondersituationen wie Erbschaft, Scheidung oder Zeitdruck, häufig ohne neutrale Begleitung. Als erfahrener Makler Mönchengladbach rät das Unternehmen hier zu Ruhe und klarer Struktur. Der achte Fehler schließlich sind übersehene steuerliche Fristen, etwa die Spekulationsfrist bei geerbten oder vermieteten Objekten.

Warum die Lage in Mönchengladbach über den Verkaufspreis entscheidet

Ob ein Verkauf gelingt, hängt in Mönchengladbach stark von der Lage ab. Eine Altbauwohnung am Abteiberg wird anders bewertet als ein Reihenhaus in Wickrath oder ein Einfamilienhaus in Hardt. Wer die Unterschiede zwischen Stadtteilen wie Eicken, Rheydt, Neuwerk und Lürrip kennt, setzt den Preis treffsicherer an und spricht die passenden Käufergruppen an. Ein gepflegtes Reihenhaus in Lürrip erzielt einen anderen Quadratmeterpreis als eine vergleichbare Wohnung in zentraler Lage rund um den Alten Markt. Genau diese lokale Einordnung trennt einen realistischen von einem geschätzten Verkaufspreis.

„Eine Altbauwohnung am Abteiberg bewerten wir anders als ein Reihenhaus in Wickrath. Solche Unterschiede kennt man nur, wenn man hier seit Jahren täglich arbeitet und nicht aus einer Preistabelle“, so So Freude Immobilien.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Freude Immobilien

Herr Serwan Yildirim

Willicher Damm 101

41066 Mönchengladbach

Deutschland

fon ..: 0178 8364479

web ..: https://freude-immobilien.de/

email : info@freude-immobilien.de

Freude Immobilien mit Sitz in Mönchengladbach ist ein inhabergeführter Maklerbetrieb mit dem Anspruch einer Immobilienboutique: Das Unternehmen übernimmt bewusst nur eine begrenzte Zahl an Objekten, um jeden Verkauf vollständig zu begleiten. Schwerpunkte sind der Verkauf von Häusern und Wohnungen, die kostenlose Immobilienbewertung sowie Verkäufe in besonderen Lebenslagen wie Erbschaft, Scheidung und Verkleinerung im Alter. Mit zwölf Jahren Erfahrung am Niederrhein, einer Weiterempfehlungsrate von 98 Prozent und Bewertungen mit durchschnittlich fünf Sternen zählt Freude Immobilien zu den etablierten Ansprechpartnern für Eigentümer in der Region. Verkäufe werden im Schnitt in rund zwei Monaten abgeschlossen.

Pressekontakt:

Freude Immobilien

Herr Serwan Yildirim

Willicher Damm 101

41066 Mönchengladbach

fon ..: 0178 8364479

email : info@freude-immobilien.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.