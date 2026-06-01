Allein verreisen war gestern: Startup ClubGefühle löst das größte unausgesprochene Problem der Reisebranche

Millionen Menschen wollen Gruppenreise oder Cluburlaub – und buchen nicht. Der Grund: Sie kennen niemanden. ClubGefühle löst das, bevor die Reise beginnt.

_Millionen Menschen zögern, alleine in den Cluburlaub oder auf Gruppenreise zu fahren – nicht aus Desinteresse, sondern aus Angst vor dem Fremden. ClubGefühle schafft den Kontakt, bevor der Koffer gepackt wird._

Die Zahlen sind bekannt, die Wahrheit dahinter kaum: Laut Studien zählen Singlereisen und Alleinreisen inzwischen zu den am stärksten wachsenden Segmenten im Tourismus. Doch Branchenkenner sprechen von einer massiven Dunkelziffer – Reisende, die einen Cluburlaub oder eine Gruppenreise buchen würden, es aber nicht tun. Nicht weil das Angebot fehlt. Sondern weil sie niemanden kennen, der mitfährt.

Die Hemmschwelle ist real. Wer allein ankommt, ist allein – bis jemand das ändert. Genau hier setzt ClubGefühle an: Das Startup löst das Problem nicht nach der Buchung, sondern davor. Die Plattform vernetzt Reisende mit gleichen Plänen, gleichem Reiseziel, gleichem Reisedatum – Wochen bevor der erste Koffer gepackt wird.

_“Die größte Hürde beim Alleinreisen ist nicht die Reise selbst – es ist der Moment der Ankunft, wenn man niemanden kennt. Wir wollen diesen Moment eliminieren.“_

– Volker Jahn, Gründer ClubGefühle

Das Startup, das eine Branche neu denkt

ClubGefühle richtet sich an ein Segment, das die klassische Reiseindustrie lange übersehen hat: Menschen, die Gruppenreisen und Cluburlaube lieben – oder lieben würden – aber den sozialen Einstieg scheuen. Die Lösung ist so einfach wie wirkungsvoll: eine digitale Plattform, die Mitreisende mit gleichen Interessen, gleichem Reiseziel und gleichem Datum bereits in der Buchungsphase zusammenbringt.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Reiseveranstalter stellen ihre Reisen auf der Plattform ein. Sobald eine Reise gelistet ist, können Nutzer per App bereits vor der Buchung sehen, wer sonst noch mitfährt – welche Interessen, welche Altersgruppe, welche Reisetypen. Aus einer anonymen Buchung wird ein erstes soziales Erlebnis, noch vor dem Abflug. Wer mag, nimmt schon vorab Kontakt auf, plant gemeinsame Aktivitäten oder verabredet sich am Ankunftstag.

Ergänzt wird das Angebot durch eine KI-gestützte Reisesuche: Nutzer beschreiben ihren Wunschurlaub in natürlicher Sprache und erhalten passende Vorschläge aus dem gesamten Anbieter-Netzwerk – ohne Filterwust, ohne Suchmarathon.

Ein Markt mit enormem Potenzial – und einer systematischen Lücke

Alleinreisen wächst. Singles, Geschiedene, Menschen nach dem Auszug der Kinder – die Gruppe derer, die ohne festen Reisepartner verreisen möchten, wird demographisch größer. Gleichzeitig boomt der Markt für Club- und Gruppenreisen bei den führenden Veranstaltern der Branche. Die Verbindung beider Trends hat bislang kein digitales Produkt konsequent hergestellt. ClubGefühle ist dieser fehlende Link: zwischen Buchung und Erlebnis, zwischen Einzelreisenden und Gemeinschaft.

Die Plattform steht dabei nicht in Konkurrenz zu Reiseveranstaltern – sie verstärkt sie. Anbieter, die ihre Reisen auf ClubGefühle listen, erreichen eine Zielgruppe, die bisher systematisch abgesprungen ist: Reisewillige, die alleine zögern, aber in einer Gruppe aufblühen.

Verfügbarkeit

ClubGefühle ist ab sofort kostenlos verfügbar unter www.clubgefuehle.de sowie als App für iOS und Android.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SEMYOU GmbH

Herr Volker Jahns

Churerstr. 135

8808 Pfäffikon

Schweiz

fon ..: 0041432169770

web ..: https://www.clubgefuehle.de

email : Jaqueline.Ochocki@clubgefuehle.de

ClubGefühle ist eine digitale Plattform für Club- und Gruppenreisende. Die Plattform löst das soziale Problem des Alleinreisens durch frühzeitige Vernetzung von Mitreisenden mit gleichen Reiseplänen und integrierter KI-Suche. ClubGefühle richtet sich an Endnutzer sowie an Reiseveranstalter als Vertriebskanal und Community-Layer.

Pressekontakt:

SEMYOU GmbH

Frau Jaqueline Ochocki

Churerstr. 135

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