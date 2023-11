Handwerkliches Geschick und Können gefragt

Fachkräfte sind zurzeit gefragt und können bei den suchenden Unternehmen viel Anerkennung und beste berufliche Aussichten erwarten. So zum Beispiel bei der Textilmanufaktur Meisel aus Österreich.

Im oberösterreichischen Gmunden sieht es in Sachen Fachkräfte gleich aus wie wohl im gesamten deutschsprachigen Raum. Ausgebildete Handwerker sind gesucht! So hofft auch das Team der Textilmanufaktur Meisel, Spezialist für Sonnenschutz in Gmunden, auf hochmotivierte Verstärkung. Das Angebot für die zukünftigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kann sich sehen lassen. Neben der Arbeit in einem familiär geführten Betrieb warten ein gut eingespieltes Team, die Einschulung durch langjährige Mitarbeiter sowie abwechslungsreiche Tätigkeiten. Zurzeit gesucht ist ein Polsterer (m/w/d), der handwerklich ausgebildet ist und ein Gefühl für Formen und Farben mitbringt.

Das Unternehmen ist seit über 100 Jahren im Geschäft. Damals war die Textilmanufaktur als Sattlerei gegründet worden. Dank der innovativen Denkweise der Firmeneigner ist das Unternehmen mit Schwung ins 21. Jahrhundert gewechselt und neben handwerklicher Sorgfalt und altem Wissen werden nun auch die Herausforderungen der neuen Zeit im Team bewältigt. Demgemäß sollten neue Mitarbeiter gerne im Team arbeiten. Dafür bietet man im Unternehmen viele Anregungen wie Betriebsausflüge, Betriebsferien über Weihnachten oder Gehaltszahlungen über dem Kollektiv, wenn entsprechende Erfahrung mitgebracht wird. Im Unternehmen werden nicht nur Markisen und Sonnenschutz aller Art gefertigt, sondern auch Cabrioverdecke, Bootsverdecke oder Planen für die Industrie.

Die Textilmanufaktur befindet sich in der Nähe der Autobahnauffahrt Regau und ist sehr gut erreichbar. Interessenten und Interessentinnen melden sich bitte über die Website des Unternehmens unter www.planen-meisel.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hermann Meisel GmbH

Herr Hermann Meisel

Wiesenstraße 28

4812 Pinsdorf

Österreich

fon ..: +43 (0) 7612 / 62 0 61

fax ..: +43 (0) 7612 / 62 0 61 20

web ..: http://www.planen-meisel.at/

email : office@planen-meisel.at

Wir sind eine Spezialwerkstätte für Autopolsterungen und Cabriodächer. Unsere Autosattler verstehen sich weiters auch auf sämtliche Repara­­turen in diesem Bereich. Zur Auto­­sattlerei gehören auch Produkte wie Bootsverdecke und Abdeckhauben aller Art. Fahrzeugsattler bzw. Auto­sattler ist ein 3-jähriger Lehrberuf, der bei uns ausgebildet wird.

