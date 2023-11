Baros: Das ikonische Inselresort feiert sein 50-jähriges Bestehen

Das luxuriöse private Inselresort Baros Maldives steht ein außergewöhnlicher Meilenstein bevor: am 3. Dezember feiert die Insel ihr 50-jährigen Bestehen – mit einem positiven Blick in die Zukunft.

Im Nord-Malé-Atoll gelegen, nur eine 25-minütige Fahrt mit dem Schnellboot vom internationalen Flughafen entfernt, ist Baros zum Symbol authentischer maledivischer Gastfreundschaft geworden. Als drittes Resort, das auf den Malediven eröffnet wurde, empfing Baros im Dezember 1973 erstmals Gäste. Sieben Zimmerblöcke mit Wänden aus Palmblättern, Dächern aus Kokosnussstroh, Sandböden und umfunktionierten Schiffskojen spiegelten eine Ära der Einfachheit wider. Bei der Ankunft sprangen die Gäste von einem traditionellen maledivischen Dhoni und wateten durch die sanfte Brandung, um die unberührten Küsten zu erreichen. Süßwasser war ein Luxus, der in Eimern ankam, und die Meeresbrise war die einzige verfügbare Klimaanlage. Damals dauerte es vom Flughafen aus mit dem Dhoni zwei Stunden, bis die Gäste Baros erreichten. Diese frühen Besucher waren begeisterte Taucher, angezogen von der Aussicht auf ein unberührtes Naturschutzgebiet, das sie zu ihrem eigenen machen konnten. Baros wurde zu ihrer Leinwand, einem Ort, an dem sie bei Mondlicht gegrillten Fisch genießen konnten, während sie Geschichten mit ihren maledivischen Gastgebern teilten und den Sternenteppich darüber betrachteten.

Ein goldenes Jubiläum authentischer maledivischer Gastfreundschaft, Tradition und Innovation

Baros Reise ist von Innovation geprägt. Im Jahr 1984 wurde die erste Entsalzungsanlage des Landes errichtet und damit ein neuer Maßstab für Innovation im Luxustourismus gesetzt. Es war eines der ersten Resorts, das Open-Air-Badezimmer sowie die stilvollen Over-Water-Bungalows einführte, die heute ein Synonym für die Malediven sind. Das zweistöckige Lighthouse Restaurant über dem Wasser und das ikonische Piano Deck in der Baros-Lagune sind beide ein Beweis für Baros Engagement für zeitlose Eleganz.

Schon damals erkannten die Eigentümer der Insel, das örtliche Familienunternehmen Universal Enterprises, dass die wahre Essenz von Baros in seiner unberührten Schönheit lag. Während andere sich der Moderne zuwandten, entschied sich Baros dafür, seine Strukturen mit der Natur zu verknüpfen und die üppige Vegetation der Insel in die Architektur einzubinden. Auf den Einsatz von künstlichem Schatten wurde zugunsten der Erhaltung der üppigen Vegetation der Insel verzichtet, darunter 374 Palmen, die noch heute die Insel zieren – ein Beweis für die Hingabe der Eigentümer an die Umwelt und die Geschichte der Insel als Kokospalmenplantage.

Unter den Wellen verbirgt Baros einen weiteren Schatz – ein erstklassiges Hausriff voller Leben. Dieses Meereswunderland, nur einen kurzen Spaziergang von den Gästevillen entfernt, ist bis heute ein Paradies für Taucher und Schnorchler. Die Leidenschaft und das Engagement des ansässigen Meeresbiologieteams zeigen sich in Initiativen wie dem Coral Cube-Projekt, das Gäste dazu einlädt, sich aktiv am Schutz der Riffe zu beteiligen und die Schönheit zu pflegen, die das Unterwasserreich der Insel ausmacht.

Die Magie von Baros Maldives – seine Mitarbeiter

Während sich viele auf ökologische Nachhaltigkeit konzentrieren, weitet Baros dieses Ethos auf seine Mitarbeiter aus. Bei Baros sind die meisten Mitarbeiter Malediver und auch das Managementteam besteht zu über 50 % aus Einheimischen – eine Seltenheit in der maledivischen Hotelbranche. Das Baros-Team besteht aus engagierten Mitgliedern, von denen einige seit Jahrzehnten für das Unternehmen tätig sind. Teammitglieder wie Mohamed Zihunee, der 41,5 Jahre lang im Dienst war und die Mitarbeiter-ID Nummer eins besaß oder Ibrahim Afzal, der bereits im Alter von 16 Jahren als Hilfskraft zu Baros kam und nach 36 Jahren derzeit als Wäschereimanager im Housekeeping fungiert, verkörpern die Seele von Baros. Dies sind nur einige Beispiele für die dauerhaften Bindungen, die auf dieser Insel entstanden sind. Auch der Stammgastanteil von Baros ist nicht weniger beeindruckend und liegt bei über 30 %, wobei einige Gäste über 50-mal zu Besuch sind.

Da wundert es nicht, dass Baros auch bei Gästebewertungsplattformen stets an der Spitze steht und zahlreiche Auszeichnungen gewonnen hat. Das Inselresort wurde 2022 zum siebten Mal in zehn Jahren von den World Travel Awards zum „romantischsten Resort der Welt“ gekürt.

Auch zu Beginn seines sechsten Jahrzehnts bleibt Baros stolz maledivisch und fest in seinem Ethos verwurzelt. Dabei steht die Reise im Vordergrund, nicht das Ziel. In einer Welt, die sich verändert, ist Baros ein entschiedener Beweis dafür, was die Malediven sein sollten – ein reines und unprätentiöses Erlebnis. In einer Welt, in der andere darum wetteifern, zu zeigen, was die Malediven sein können, bleibt Baros entschlossen, dafür einzutreten, was sie sein sollten. Eine Ikone in der sich verändernden maledivischen Landschaft, eine Bastion lokaler Werte und ein Zeugnis scharfsinniger Innovation und unvergänglicher Schönheit.

Über Baros Maldives

Das luxuriöse Baros Maldives liegt umgeben von Kokosnusspalmen, tropischer Vegetation, einem exzellenten Hausriff und dem kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans im Nord Malé Atoll. Die Architektur des Resorts und seine 75 Villen (Overwater- sowie Strandvillen) gliedern sich perfekt in die Natur der kleinen Privatinsel ein.

Baros erfüllt mit seinen drei Restaurants und zwei atmosphärischen Bars nahezu jeden kulinarischen Wunsch. Die Divers Baros Maldives PADI-Tauchstation bietet alles rund ums Tauchen und stimmt seine Unterwasser-safaris individuell auf die Gäste ab. Gemeinsam mit Meeresbiologen aus dem Marine Center lernen Gäste beim Schnorcheln im Hausriff mehr über das sensible Ökosystem und seine zahlreichen Bewohner. Privates Dinner auf der naheliegenden Sandbank oder eine Bootsfahrt in den Sonnenuntergang mit Champagner und Canapés sind weitere Highlights eines Aufenthalts auf Baros.

Mit dem Schnellboot dauert der Transfer zum internationalen Flughafen von Malé lediglich 25 Minuten. Baros wird regelmäßig mit renommierten Auszeichnungen von Gästen und Reisespezialisten für die hochwertige Ausstattung und hervorragenden Service geehrt und ist Mitglied der Small Luxury Hotels Of The World.

www.baros.com

