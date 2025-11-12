Hamburg: Ganzheitliche Traumatherapie und Craniosacrale Praxis

Birgit Beckherrn bietet in Hamburg ganzheitliche Traumatherapie u.a. mit Craniosacraler Therapie, Embodied Processing und The Work bei Burnout, Depression, Angst oder Schlafstörungen an.

Ganzheitliche Traumatherapie in Hamburg: Naturheilpraxis Birgit Beckherrn

In ihrer Praxis in Hamburg bietet Heilpraktikerin Birgit Beckherrn eine moderne Form der ganzheitlichen Traumatherapie an. Sie hat über Jahre einen integrativen Ansatz entwickelt, der u.a. Craniosacrale Therapie, Embodied Processing und The Work of Byron Katie kombiniert, und der sich für sie in ihrer Praxis als hilfreich erwiesen hat.

Birgit Beckherrn ist Meisterpraktizierende der Craniosacralen Therapie und hat ihre langjährige Erfahrung als klassische Sängerin in die Arbeit mit Patientinnen und Patienten einfließen lassen. „Meine künstlerische Arbeit hat mir ein tiefes Verständnis für die Ausdruckskraft des Körpers vermittelt“, erklärt sie. „In der Praxis geht es darum, Menschen in ihrem Selbstvertrauen zu unterstützen und sie ihre innere Ruhe und Lebensfreude wiederfinden zu lassen.“

Ein Schwerpunkt der Praxis liegt auf körperorientierter Traumatherapie. Die Methode Embodied Processing, ursprünglich in Australien entwickelt und vergleichbar mit Somatic Experiencing, eignet sich auch sehr gut für Online-Sitzungen. In Kombination mit der achtsamen Selbsterkundung durch The Work of Byron Katie entsteht ein Raum, in dem Menschen ihre eigenen Ressourcen erkennen, regulieren und entfalten können.

Die Craniosacrale Therapie ergänzt die Traumaarbeit, indem sie den Körper unterstützt, gespeicherte Energien aus belastenden Erlebnissen, die der Mensch bislang nicht vollständig integriert hat, sanft zu verarbeiten.

Die Naturheilpraxis Birgit Beckherrn richtet sich an Menschen, die unter Stress, Burnout, Depression, Ängsten oder Schlafstörungen leiden und auf der Suche nach Stabilität, Selbstvertrauen und einem freieren Ausdruck ihres Lebens sind. Durch die Integration von Körperarbeit, Trauma-Methoden und mentaler Reflexion bietet die Praxis einen ganzheitlichen Ansatz, der sich individuell an die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten anpasst.

Weitere Informationen über die Praxis und das Therapieangebot finden Interessierte auf der Website unter https://birgit-beckherrn.de

