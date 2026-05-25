Die Deutsche Restless Legs Vereinigung RLS e.V. lädt ein zum Gründungstreffen der RLS-Selbsthilfegruppe Recklinghausen am 27.05.2026 ab 17:00 Uhr im Netzwerk Bürgerengagement, Oerweg 38 (Haus 3).

München, den 25.05.2026 – Die Deutsche Restless Legs Vereinigung RLS e.V. lädt ein zum Gründungstreffen der RLS-Selbsthilfegruppe Recklinghausen. Die Veranstaltung findet statt am 27.05.2026 ab 17:00 Uhr im Netzwerk Bürgerengagement, Oerweg 38 (Haus 3). Die Veranstaltung ist kostenlos und offen für alle. Für Rückfragen steht Petra Schwerdtfeger per Mail unter rls-recklinghausen@gmx.de zur Verfügung.

Das Restless Legs Syndrom (RLS) oder das „Syndrom der unruhigen Beine“ ist eine häufige schlafbezogene neurologische und derzeit nicht heilbare Krankheit. Typisch für das RLS sind unangenehme bis schmerzhafte, schwer zu beschreibende Missempfindungen sowie ein ausgeprägter Bewegungsdrang vor allem der Beine, mitunter aber auch anderer Körperregionen.

Die RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung ist eine gemeinnützige Organisation der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Forschungsaktivitäten voranzutreiben, die Öffentlichkeit über das RLS zu informieren sowie Betroffene und Angehörige in ihrem Alltag mit RLS zu unterstützen und die lokale Präsenz über Selbsthilfegruppen sieht dieser Verein als seine Aufgaben an.

Selbsthilfegruppen sind ein ganz erheblicher Faktor in der Patientenbetreuung, dort helfen Betroffene anderen Betroffenen. Hierbei findet keine medizinische Beratung statt, sondern der Austausch darüber, welche Therapien, Medikamente, Ärzte, etc. welchen Eindruck bei Betroffenen hinterlassen haben. Auch gute Ratschläge außerhalb der reinen Medizin sind oft sehr hilfreich beim Umgang mit der Erkrankung.

Mit Petra Schwerdtfeger hat sich eine engagierte Person als SHG-Leiterin gefunden. Diese ehrenvolle wie ehrenamtliche Tätigkeit, in der man eigenverantwortlich und in freier Zeiteinteilung Gruppentreffen initiiert und moderiert, Fördermittel beantragt und Initiativen der Gruppe einleitet, macht außerordentlich viel Spaß. Durch die Tätigkeit und die umfangreichen Schulungen des RLS e.V. wird die persönliche Weiterentwicklung gefördert, außerdem lernt man seine eigene Erkrankung viel besser kennen.

Insbesondere für Menschen, die längere Zeit nicht mehr im Erwerbsleben standen, kann die Leitung einer Selbsthilfegruppe wieder Sinn stiftend und erfüllend sein. Durch positive Rückmeldungen anderer Betroffener wird der eigene Selbstwert gestärkt. Berufstätige, die sehr erfolgreich sind, können durch das ehrenamtliche Engagement im RLS e. V. zur Stärkung des sozialen Miteinanders in der Gesellschaft beitragen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

Deutschland

fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0

web ..: https://www.restless-legs.org/

email : info@restless-legs.org

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

Pressekontakt:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

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