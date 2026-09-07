Great Plains eröffnet Zamara Private in Kenia im Sommer 2026

Neue private Residenz der Réserve-Collection mit sechs Suiten in der Maasai Mara

Great Plains, das renommierte Ökotourismusunternehmen der National Geographic Explorer und Filmemacher Dereck und Beverly Joubert, kündigt die Eröffnung von Zamara Private an. Die neue exklusive Privatresidenz in der kenianischen Maasai Mara eröffnet im Juli 2026 und ist Teil der exklusiven Réserve-Collection von Great Plains.

Am Eingang zum weitläufigen Maasai Mara Nationalreservat gelegen, bietet Zamara Private Platz für bis zu zwölf Erwachsene in sechs luxuriösen Suiten mit grasbedeckten Dächern. Mit exklusivem Zugang zu einem der berühmtesten Ökosysteme Afrikas ist die private Safariresidenz ideal für Familien oder kleine Gruppen und bildet den perfekten Ausgangspunkt, um die Region und ihren außergewöhnlichen Wildtierbestand stilvoll zu entdecken.

Anlässlich der bevorstehenden Eröffnung äußert sich Great-Plains-Mitgründer Dereck Joubert: „Viele unserer Gäste möchten gemeinsam mit ihrer Familie reisen und dabei die Privatsphäre einer exklusiven Unterkunft fern der Heimat genießen. Genau dafür haben wir Zamara geschaffen. Es ist in vielerlei Hinsicht eine echte Residenz – mit einem privaten Fitnessbereich, Spa, Saunen, Medienraum und insgesamt sechs Suiten. Ich hoffe, dass Zamara das Safari-Erlebnis neu definiert. Die Residenz liegt erhöht an einem bewaldeten Hang und blickt weit über die Maasai Mara. Sie wurde geschaffen, um die Zeit zu entschleunigen und zum Innehalten ein. Zum Durchatmen. Zu einem Rückzugsort mitten in der Wildnis. Hier bestimmen nicht Zeitpläne den Tagesablauf, sondern Sonnenaufgänge, das Rufen der Löwen und das Lachen der Menschen, die einem am wichtigsten sind. Zamara Private ist ein Name, der eher flüstert als laut auftritt – poetisch und zugleich kraftvoll, genau wie die Landschaft, über die die Residenz blickt. Ich bin überzeugt, dass unsere neueste Eröffnung unsere Gäste begeistern und ihre Familiensafari auf ganz besondere Weise bereichern wird.“

Design und Ausstattung

Zamara Private besticht durch ein außergewöhnliches Design, das von den Prinzipien des japanischen Wabi Sabi inspiriert ist, einer Ästhetik, die Natürlichkeit, Schlichtheit und die Schönheit des Unvollkommenen in den Mittelpunkt stellt. Erhöhte Holzstege verbinden die offen gestalteten Wohnbereiche miteinander, während organische Materialien und beruhigende Erdtöne eine harmonische Verbindung zur Natur schaffen. Herzstück der Residenz ist ein großzügiger Wohnbereich mit stilvollem Kamin, der fließend in eine weitläufige Terrasse übergeht und den Blick über die Wildnis freigibt.

Jede der sechs Suiten bietet einen privaten Rückzugsort und fügt sich mit ihrem grasbewachsenen Dach harmonisch in die Landschaft ein. Im Inneren sorgen zahlreiche durchdachte Details für höchsten Komfort, darunter Deckenventilatoren, Klimaanlage, eine private Außenterrasse, ein Schreibtisch sowie der besondere Luxus einer Dusche unter freiem Himmel.

Zwei Master-Suiten bieten noch mehr Platz und zusätzliche Annehmlichkeiten. Dazu gehören ein separates Wohnzimmer, ein privater Sportpool, begehbare Ankleidezimmer für Sie und Ihn, eine Badewanne im Innenbereich, jeweils zwei Innen- und Außenduschen sowie ein zusätzliches Einzelzimmer, das sich ideal für die persönliche Assistenz eines Gastes eignet.

Für Familien mit Kindern ab sechs Jahren können vier der Suiten zu Dreibettzimmern umgestaltet werden und bieten so Platz für jeweils ein zusätzliches Kind.

Darüber hinaus verfügt Zamara Private über einen Medienraum, einen eigenen Weinkeller, ein Spa sowie die Möglichkeit zum privaten Dining in der Suite. Gäste, die auch während ihrer Safari Wert auf Wellness und Bewegung legen, erwartet ein 15 x 5 Meter großer Infinity-Pool sowie ein privater Wellnessbereich mit voll ausgestattetem Fitnessstudio, Sauna und Dampfbad.

Das Erlebnis um Zamara Private herum

Für Tierbeobachtungen bietet Zamara Private außergewöhnliche Möglichkeiten. Tägliche Pirschfahrten führen tief in das Maasai Mara Nationalreservat – in einigen der luxuriösesten Safari-Fahrzeuge der Region.

Jeder Toyota Land Cruiser verfügt über offene Seiten, ein Sonnendach und wurde speziell für Fotografen ausgestattet. Eine klappbare Windschutzscheibe, erhöhte Dächer, Kameraschienen und Mehrfachsteckdosen schaffen optimale Voraussetzungen für professionelle Tierfotografie. Darüber hinaus sind die Fahrzeuge mit einem Kühlschrank voller Getränke und Snacks ausgestattet – ideal für längere Pirschfahrten, wenn die Tierbeobachtungen einfach zu faszinierend sind, um frühzeitig zurückzukehren.

Für alle, die sich einen besonderen Lebenstraum erfüllen möchten, besteht zudem die Möglichkeit, eine Heißluftballonfahrt über die Maasai Mara zu buchen. Der Sonnenaufgang aus der Vogelperspektive zählt zu den eindrucksvollsten Erlebnissen der Region.

Darüber hinaus können Gäste an den vielfältigen Projekten der Great Plains Foundation teilnehmen, die Menschen, Naturschutz und die Region miteinander verbinden. Dazu gehören Besuche einer von Great Plains errichteten Brücke, die für die umliegenden Gemeinden eine wichtige Verbindung darstellt, Begegnungen mit Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften an einer Partnerschule oder die Teilnahme am Programm Conservation Roots, bei dem durch das Pflanzen eines heimischen Baumes ein persönlicher Beitrag zur Regeneration der Landschaft geleistet wird.

Ebenso besteht die Möglichkeit, eine lokale Frauengruppe zu besuchen. Dort geben Maasai-Frauen Einblicke in ihre Kultur und zeigen traditionelle Perlenarbeiten sowie nachhaltige Projekte, mit denen sie ihre Familien und Gemeinden unterstützen.

Kulinarik

Auch kulinarisch setzt Zamara Private neue Maßstäbe. Sämtliche Mahlzeiten und Getränke sind im Aufenthalt inbegriffen und werden von einem erfahrenen Team aus Executive Chefs in einer hochmodernen offenen Küche frisch zubereitet. Die pflanzenbetonten Menüs stellen regionale Zutaten in den Mittelpunkt und können an ganz unterschiedlichen Orten genossen werden – auf der großzügigen Hauptterrasse, im Weinkeller oder auf der Dachterrasse mit ihrer liebevoll angelegten Rasenfläche. Letztere bietet den idealen Rahmen für ein Abendessen unter dem funkelnden Sternenhimmel Afrikas.

Wer absolute Privatsphäre bevorzugt, kann sich die Mahlzeiten auf der eigenen Terrasse der Suite servieren lassen. Für Gäste, die einen ganz besonderen kulinarischen Moment in der Wildnis erleben möchten, werden zudem Destination-Picknick-Frühstücke und -Mittagessen an ausgewählten Orten angeboten.

Ein eigener Weinkeller beherbergt eine sorgfältig kuratierte Auswahl von mehr als 47 Weinen, von denen rund 65 Prozent aus einigen der renommiertesten Weingüter Südafrikas stammen.

Mit Zamara Private eröffnet Great Plains sein sechstes Camp in Kenia. Es ergänzt die Camps Mara Expedition, Mara Nyika, Mara Plains sowie das kürzlich eröffnete Mara Toto Tree Camp in der Maasai Mara. Hinzu kommt die ol Donyo Lodge in den südlichen Chyulu Hills zwischen den Nationalparks Tsavo und Amboseli.

Die Preise für einen Aufenthalt im Zamara Private beginnen bei 32.500 US-Dollar pro Nacht bei einer exklusiven Belegung mit bis zu zwölf Gästen auf All-inclusive-Basis.

Weitere Informationen unter: https://greatplainsconservation.com/zamara-private/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Starling PR

Frau Helen Daffner

Thalkirchner Str. 27

80337 München

Deutschland

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : helen@starling-pr.com

Pressekontakt:

Starling PR

Frau Helen Daffner

Thalkirchner Str. 27

80337 München

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : helen@starling-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.