ZEM WELLNESS CLINIC ALTEA: Medizinisch fundierte Longevity am Mittelmeer

Mediterraner Luxus wird neu definiert. Nicht mehr nur gemessen nach Suiten, Service und schönen Ausblicken, sondern über etwas wertvolleres: Gesundheit, Energie und Lebensqualität.

Hoch über der Mittelmeerküste gelegen, verbindet sie Fünf-Sterne-Gastfreundschaft mit medizinischer Präzision – und positioniert sich damit als einer der spannendsten neuen Medical-Wellness-Hotspots Europas.

Wer ZEM betritt, kommt nicht einfach in ein Wellnesshotel. Der Aufenthalt ist als eine strukturierte Gesundheitsreise gedacht. Zunächst wird ein umfassendes Diagnoseverfahren durchgeführt: Biomarker, Stoffwechsel, Herz-Kreislauf-System, Körperzusammensetzung, kognitive Funktionen. Aus diesen Daten entsteht ein individueller Gesundheitsplan. Das Prinzip lautet: messen, verstehen, handeln. Mehr als 25 medizinische Fachbereiche arbeiten dafür unter einem Dach – von Kardiologie, Neurologie und Endokrinologie bis zu Genetik, Dermatologie, Physiotherapie und Ernährungswissenschaft.

Der Unterschied zu klassischen Spa-Konzepten liegt in der Tiefe. Wellness ist hier kein schönes Extra, sondern Teil eines therapeutischen Systems. Auf über 4.000 Quadratmetern dienen Anwendungen, Hydrotherapie, Fitness und regenerative Technologien gezielt dazu, Stress zu reduzieren, Schlaf zu verbessern und körperliche Prozesse zu stabilisieren. Programme wie Prime Longevity, Neuro Balance, Detox oder Weight Management werden nicht standardisiert abgespult, sondern anhand der Biologie und Ziele jedes Gastes angepasst.

Besonders überzeugend ist die nahtlose Integration von Medizin und mediterranem Lebensstil. Die eigene Finca Althaya liefert auf rund 200.000 Quadratmetern Obst, Gemüse und Kräuter an das Salvia Restaurant. Ernährung wird nicht als Einschränkung, sondern als funktionelle, entzündungshemmende Haute Cuisine verstanden. „Food as Medicine“ bekommt hier Herkunft, Geschmack und eine ausgeprägt sinnliche Dimension.

Mit 95 Zimmern und Suiten, viel natürlichem Licht, organischen Materialien und Blick auf das Meer, die Berge und die Gärten schafft ZEM eine Umgebung, die Ruhe und Erholung fördert. Altea wird mehr als nur Kulisse: Klima, Natur und mediterranes Tempo werden zu aktiven therapeutischen Elementen.

Für eine Klientel, die Zeit als ihr wertvollstes Gut begreift, bietet ZEM keine Flucht aus dem Alltag, sondern eine gezielte Investition in die Zukunft des eigenen Wohlbefindens.

www.zemaltea.com

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Frau Isabel Schleiwies

Thalkirchner Straße 27

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