Grabsteine in Frankfurt: Schugar Natursteine verbindet Handwerkstradition mit moderner Friedhofskultur

Individuelle Grabsteine in Frankfurt: Der Traditionsbetrieb Schugar Natursteine fertigt normgerechte Grabmale für alle 37 städtischen Friedhöfe, von Urnenplatten bis zur Familienanlage.

Frankfurt am Main. Der Wandel der städtischen Bestattungskultur stellt Hinterbliebene in Frankfurt am Main vor neue Fragen bei der Grabgestaltung. Während traditionelle, arbeitsintensive Großgräber seltener gewählt werden, wächst die Nachfrage nach pflegeleichten Urnen- und Rasengräbern sowie individuell gestalteten Grabdenkmälern deutlich. Der traditionsreiche Steinmetz-Fachbetrieb Schugar Natursteine reagiert auf diese Entwicklung mit handgefertigten Lösungen, die moderne Gestaltungswünsche mit den strengen Vorgaben der Frankfurter Friedhofssatzung in Einklang bringen.

Seit der Gründung im Jahr 1951 durch Hans Schugar fertigt das heute in dritter Generation von Sebastian Schugar geführte Familienunternehmen Denkmäler mit handwerklicher Präzision in eigener Werkstatt. Vom Werkstattstandort am Einbiglerweg 5 in Frankfurt-Fechenheim – direkt am Friedhof Fechenheim – betreut der Fachbetrieb alle 37 städtischen Begräbnisstätten, vom Hauptfriedhof und Südfriedhof bis zu den Stadtteilfriedhöfen in Bornheim, Oberrad, Bergen-Enkheim oder Westhausen.

Individuelle Gedenkzeichen statt anonymer Standardware

„Die Art und Weise, wie Menschen trauern und erinnern, hat sich in den letzten Jahren spürbar verändert“, erklärt Inhaber Sebastian Schugar. „Hinterbliebene suchen heute oft pflegeerleichternde Konzepte wie Urnenplatten oder Teilabdeckungen, möchten aber keinesfalls auf einen persönlichen Ort des Gedenkens verzichten. Genau hier setzt unsere handwerkliche Beratung an: Ein Grabmal ist kein Massenprodukt von der Stange, sondern ein bleibendes Denkmal für ein gelebtes Leben.“

In der betriebseigenen Werkstatt entstehen vielfältige Grabsteine für jede Grabart: von klassischen stehenden Einzelgrabsteinen aus heimischem Sandstein oder edlem Granit über formschöne Liegeplatten für Urnengräber bis hin zu monolithischen Felsen und Breitsteinen für Familiengräber. Besondere Schwerpunkte setzt Schugar Natursteine bei kunstvollen Inschriften. Neben vertieften, handgehauenen Schriftzügen und aufgesetzten Bronzezeichen realisiert der Betrieb durch eigene computergestützte Vektorisierung auch mehrsprachige Inschriften – etwa in Hebräisch, Arabisch oder Kyrillisch – sowie filigrane Motive wie Ginkgoblätter, Instrumente oder persönliche Symbole.

Rechtssicherheit und Entlastung bei der Frankfurter Friedhofsordnung

Die Realisierung von Grabanlagen in Frankfurt unterliegt präzisen städtischen Vorschriften. Das Grünflächenamt verlangt für jedes Grabmal eine formelle Genehmigung vor der Aufstellung. Zudem schreibt § 24a der Frankfurter Friedhofsordnung zwingend den lückenlosen Nachweis vor, dass Natursteine ohne ausbeuterische Kinderarbeit gewonnen und verarbeitet wurden.

Schugar Natursteine entlastet trauernde Angehörige im gesamten Genehmigungsprozess: Der Betrieb übernimmt die vollständige Antragsabwicklung mit den zuständigen Behörden, liefert zertifizierte Steine mit Herkunftsnachweisen (Fair Stone) und garantiert die vorschriftsmäßige Fundamentierung nach den statischen Richtlinien der TA Grabmal. Auch nach der Beisetzung bleibt der Fachbetrieb verlässlicher Partner für Nachbeschriftungen, Grabreinigungen oder die spätere fachgerechte Grabauflösung.

Wer sich über zeitgemäße Grabsteine in Frankfurt informieren möchte, findet auf der Website des Unternehmens transparente Ratgeber, interaktive Kostenrechner sowie eine Ausstellung mit zahlreichen Mustersteinen am Werkstattstandort in Frankfurt-Fechenheim.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schugar Natursteine

Herr Sebastian Schugar

Einbiglerweg 5

60386 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 413858

fax ..: 069 868074

web ..: https://www.schugar.de/

email : info@schugar.de

Schugar Natursteine ist ein traditionsreicher Steinmetz-Fachbetrieb aus Frankfurt am Main mit Wurzeln seit 1951. Gegründet von Siegfried Schugar, hat sich das Unternehmen über drei Generationen hinweg zu einer festen Adresse für Grabsteine, Grabmale und hochwertige Natursteinarbeiten entwickelt. Heute führt Sebastian Schugar den Betrieb in einer bewusst fokussierten Struktur weiter: persönlich, handwerklich geprägt und mit klarem Qualitätsanspruch. Das Unternehmen vereint zwei komplementäre Geschäftsbereiche unter einem gemeinsamen Werteverständnis: Grabmale für Familien in Trauer sowie Naturstein am Bau für Architektur, Gestaltung und langfristige Bauqualität. Im Mittelpunkt stehen dabei stets persönliche Beratung, Respekt vor Mensch und Material sowie Arbeiten, die auf Dauer angelegt sind. Weitere Informationen finden sich unter https://www.schugar.de.

Pressekontakt:

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Herr Sebastian Schugar

Einbiglerweg 5

60386 Frankfurt am Main

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