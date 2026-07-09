Expansion an der Stadtgrenze: Schugar Natursteine startet neuen Steinmetz-Service für Maintal

Schugar Natursteine erweitert sein Einzugsgebiet nach Maintal und startet ein neues regionales Service-Portal für individuelle Grabmale, sickerfähigen Gartenbau und hochwertigen Innenausbau.

Frankfurt am Main / Maintal, 09. Juli 2026 “ Der Steinmetz-Fachbetrieb Schugar Natursteine weitet seine geschäftlichen Aktivitäten aus. Das familiengeführte Handwerksunternehmen aus Frankfurt-Fechenheim bietet ab sofort einen spezialisierten Vor-Ort-Service für Kunden in Maintal an. Um den Zugang zu den Bau- und Dienstleistungen zu vereinfachen, hat der Fachbetrieb ein eigenständiges Online-Portal unter Steinmetz-Service für Maintal freigeschaltet. Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach fachgerechten Grabmalen und individuellen Natursteinarbeiten aus den Ortsteilen Dörnigheim, Bischofsheim, Hochstadt und Wachenbuchen.

Die Service-Expansion umfasst drei handwerkliche Schwerpunkte: den Sakralbereich – Grabsteine und Grabplfege, den Innenausbau sowie landschaftliche Steinarbeiten. Im Friedhofsbereich führt das Team sämtliche Arbeiten von der Fundamentierung über den Entwurf bis zur Montage auf allen Maintaler Friedhöfen aus. Da der Ortsteil Dörnigheim direkt am Main liegt und durch feuchte, lehmige Böden anspruchsvolle statische Voraussetzungen aufweist, werden alle Denkmäler mit standsicheren Fundamenten nach den Richtlinien der TA Grabmal errichtet. Zudem übernimmt das Unternehmen die vollständige Abwicklung des städtischen Genehmigungsverfahrens beim Magistrat Maintal und stellt sicher, dass alle Grabsteine die vorgeschriebene Mindeststärke von 14 Zentimetern aufweisen. Weitere Fachdetails und Referenzen zu Grabmalen stellt die Firma auf ihrer Hauptseite für sakrale Grabmalgestaltung bereit.

Neben dem Friedhofshandwerk richtet sich der neue Service an Immobilieneigentümer. Für den Innenausbau in Neubauprojekten wie dem Wohnquartier Eichenheege fertigt der Betrieb maßgenaue Küchenarbeitsplatten aus Granit und Fensterbänke an. Für den Außenbereich bietet das Unternehmen sickerfähige Natursteinarbeiten an. Diese entsprechen der Maintaler Vorgartensatzung, die versiegelte Schotterflächen verbietet. Durch wasserdurchlässig verlegte Basalt- oder Granitpflasterungen lassen sich pflegeleichte und ökologische Außenanlagen realisieren, bei denen das Regenwasser direkt versickert.

Für Maintaler Kunden ergeben sich durch die geografische Nähe kurze Wege. Der Hauptsitz mit angeschlossener Steinausstellung befindet sich im Einbiglerweg in Fechenheim. Von Dörnigheim oder Bischofsheim aus ist der Fachbetrieb über die Bundesstraße 8 in wenigen Minuten erreichbar. Die persönliche Beratung vor Ort durch Inhaber Sebastian Schugar ist fester Bestandteil des Service-Konzepts.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schugar Natursteine

Herr Sebastian Schugar

Einbiglerweg 5

60386 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 413858

fax ..: 069 868074

web ..: https://www.schugar.de

email : info@schugar.de

Schugar Natursteine ist ein traditionsreicher Steinmetz-Fachbetrieb aus Frankfurt am Main mit Wurzeln seit 1951. Gegründet von Siegfried Schugar, hat sich das Unternehmen über drei Generationen hinweg zu einer festen Adresse für Grabsteine, Grabmale und hochwertige Natursteinarbeiten entwickelt. Heute führt Sebastian Schugar den Betrieb in einer bewusst fokussierten Struktur weiter: persönlich, handwerklich geprägt und mit klarem Qualitätsanspruch. Das Unternehmen vereint zwei komplementäre Geschäftsbereiche unter einem gemeinsamen Werteverständnis: Grabmale für Familien in Trauer sowie Naturstein am Bau für Architektur, Gestaltung und langfristige Bauqualität. Im Mittelpunkt stehen dabei stets persönliche Beratung, Respekt vor Mensch und Material sowie Arbeiten, die auf Dauer angelegt sind. Weitere Informationen finden sich unter https://www.schugar.de.

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Herr Sebastian Schugar

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