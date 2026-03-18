Golfstrom erweitert Produktportfolio um neuen Ratenkauf für PV-Anlagen und Wärmepumpen

München, 18.03.2026 – Die Golfstrom Energy GmbH erweitert ihr Finanzierungsangebot und führt zum April 2026 zwei neue Produkte ein: den PV-Ratenkauf sowie den Wärmepumpen-Ratenkauf

Mit den neuen Lösungen richtet sich das in München gegründete Unternehmen gezielt an lokale Fachbetriebe, die Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen installieren. Premiere feiern die Produkte vom 14. bis 17. April auf der IFH/Intherm im Messezentrum Nürnberg (Halle 4, Stand 309S).

Neue Ratenkaufmodelle schaffen Planungssicherheit für Fachbetriebe und Endkunden

Mit dem PV- und Wärmepumpen-Ratenkauf reagiert Golfstrom Energy auf die steigende Nachfrage nach transparenten, förderfähigen Finanzierungslösungen im Bereich erneuerbare Energien. Installationsbetriebe erhalten ein einfach integrierbares Finanzierungsmodell an die Hand, das ihren Kundinnen und Kunden Investitionssicherheit bietet.

Die Vorteile im Überblick:

* Anzahlung und Sondertilgungen möglich

* Wärmepumpe & PV-Anlage inklusive Installation finanzierbar

* Klare, vollständig digitale Abwicklung

* Feste Monatsraten

* Bei Wärmepumpen: Kompatibel mit der BEG-Förderung (bis zu 70 % Zuschuss)

Durch die Kombination aus planbaren Raten, digitaler Prozessstruktur und Förderfähigkeit entsteht ein attraktives Gesamtpaket für Fachpartner und Endkunden gleichermaßen.

Die neuen Ratenkaufmodelle bietet Golfstrom in Zusammenarbeit mit easybank an. Die Kooperation startet zum April 2026. Durch die Partnerschaft mit dem etablierten Finanzierungspartner schafft Golfstrom Planungssicherheit für Fachbetriebe sowie deren Endkunden.

_“Mit unserem neuen Ratenkauf schaffen wir eine Finanzierungslösung, die den Vertriebsprozess für Fachbetriebe deutlich vereinfacht und gleichzeitig maximale Transparenz für Endkunden bietet. Unser Anspruch ist es, erneuerbare Energien nicht nur technisch, sondern auch finanziell zugänglich zu machen.“_, sagt Christian Zellmer, CSO der Golfstrom Energy GmbH.

Messepremiere auf der IFH/Intherm 2026

Auf der Fachmesse IFH/Intherm in Nürnberg stellt Golfstrom die neuen Produkte erstmals einem breiten Fachpublikum vor. Besucherinnen und Besucher finden das Unternehmen vom 14. bis 17. April in Halle 4, Stand 309S.

Im Mittelpunkt stehen persönliche Gespräche mit Installationsbetrieben, Live-Einblicke in die digitale Abwicklung sowie individuelle Beratung zu Einsatzmöglichkeiten im Vertriebsalltag.

Rebranding als strategischer Meilenstein

Die Produkteinführung folgt auf ein umfassendes Rebranding, das Golfstrom zu Jahresbeginn umgesetzt hat. Neben einem neuen visuellen Auftritt wurde auch die strategische Positionierung geschärft. Ziel ist es, das eigene Standing als spezialisierter Finanzierungspartner für erneuerbare Energien weiter auszubauen.

Die Hintergründe, Ziele und Details des neuen Markenauftritts erläutert das Unternehmen in einem ausführlichen Blogbeitrag:

https://golfstrom.energy/blog/golfstrom-neu-gedacht-warum-wir-uns-neu-aufgestellt-haben-und-was-jetzt-kommt

Mit der Kombination aus neuem Markenauftritt und erweiterten Finanzierungslösungen unterstreicht Golfstrom seine Vision, erneuerbare Energien für jeden zugänglich zu machen und Fachbetriebe dabei als starke Partner zu begleiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Golfstrom Energy GmbH

Frau Celine Slamek

Seidlstraße 5

80335 München

Deutschland

fon ..: 015792355863

web ..: https://golfstrom.energy/

email : presse@golfstrom.energy

Die Golfstrom Energy GmbH mit Sitz in München bietet seit 2022 spezialisierte Finanzierungslösungen für Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen. Das Unternehmen unterstützt lokale Fachbetriebe dabei, ihren Kundinnen und Kunden wirtschaftlich attraktive und förderfähige Modelle für den Umstieg auf erneuerbare Energien anzubieten.

Pressekontakt:

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Frau Celine Slamek

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80335 München

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