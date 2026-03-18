„Wir müssen die Transformation als Chance begreifen!“

Fachkräftemangel, Wandel, Führung: Gabriele Jahn zeigt, wie Transformation gelingt – und was Unternehmen und Praxen daraus lernen können.

ladiesdentaltalk zum 6. Mal in München: Am 17. Juni 2026 mit Dr. Gabriele Jahn, Geschäftsführerin Personal, Immobilien, Bäder bei den Stadtwerken München (SWM)

Was bedeutet Führung in Zeiten von Fachkräftemangel, Transformation und stetigem Wandel? Wie lassen sich große Organisationen zukunftsfähig aufstellen – und was können Zahnmedizinerinnen daraus für ihren eigenen Berufsalltag mitnehmen?

Darüber sprechen wir mit Dr. Gabriele Jahn beim 6. ladiesdentaltalk München am 17. Juni 2026.

Dr. Gabriele Jahn gilt als Personalexpertin für die Energie- und Verkehrsbranche. Von 1999 bis 2014 leitete sie das Service Center Personal, Personalcontrolling, Projektmanagement der SWM, von 2020 bis 2023 den Zentralbereich Personal bei den Städtischen Werken Nürnberg. Ende 2023 kehrte sie zurück zu den SWM, wo sie seitdem die Geschäftsführung für die Bereiche Personal, Immobilien, Bäder innehat.

Die promovierte Biologin verfügt darüber hinaus über umfangreiche Erfahrungen in anderen Branchen. So war sie etwa für das wissenschaftliche Institut der Ärzte Deutschlands, die Gmünder Ersatzkasse, die Linde AG und das Goethe-Institut tätig.

Beim 6. ladies dental talk München sprechen wir mit ihr über Weggehen und Wiederkommen, über Konstanz und Veränderung, über Führung in Zeiten der Transformation, den soziodemografischen Wandel, diverse Teams sowie den strukturellen Fachkräftemangel. Gemeinsam wollen wir diskutieren: Was sind aktuell die größten Herausforderungen? Welche Erfahrungen aus der Gesundheitsbranche allgemein und aus den Praxen im Speziellen decken sich mit denen von Gabriele Jahn? Wo unterscheiden sie sich?

Außerdem geht es um die Stadtwerke München, die seit vielen Jahren zu den Top 3 der kommunalen Energieversorger in Deutschland und seit vergangenem Jahr auch zu den Top 5 der Arbeitgeber in München gehören. Welche Rolle spielen die SWM für die Stadt und als Arbeitgeberin? Wie steht es um die Digitalisierung und KI? Wo geht die Reise hin?

Nach der Talkrunde können wir einen exklusiven Blick in den Regieraum des Münchner ÖPNV werfen. Bei der Besichtigung des MVG-Betriebszentrums erfahren wir, wie U-Bahn, Bus und Tram rund um die Uhr den Takt der Stadt bestimmen.

Beim anschließenden Essen gibt es dann viel Raum für den kollegialen Austausch.

Alle interessierten Zahnmedizinerinnen sind herzlich eingeladen teilzunehmen. Anmeldung und weitere Informationen:

? https://www.ladies-dental-talk.de/impulsabend/6-ladiesdentaltalk-muenchen/

Wann: Mittwoch, 17. Juni 2026, von 17 bis 21.30 Uhr

Wo: Begrüßung und Talk finden statt in der Zentrale der Stadtwerke München (Emmy-Noether-Straße 2, 80992 München). Zum Essen gehen wir ins Restaurant „Osteria da Massimo“ (Dietrichstraße 2, 80637 München).

Was: Der ladiesdentaltalk ist eine anerkannte Fortbildung für Zahnärztinnen. Es werden 6 Fortbildungspunkte gemäß BZÄK vergeben.

Für: Zahnmedizinerinnen, Assistenz-Zahnärztinnen, Zahnmedizin-Studentinnen, (Führungs-)Frauen in der Dentalbranche

Teilnahmebeitrag: gestaffelt, siehe Anmeldeformular. Das Essen sowie alle Getränke sind inbegriffen.

Es lädt herzlich ein: Dr. Karin Uphoff (ladiesdentaltalk)

Außerdem gibt es kurze fachliche Impulse von den Expertinnen des Netzwerks:

Abrechnung: Marlis Lafrentz, Lafrentz e.K. Abrechnungsservice & Seminare

Dental-Technik, Dental-Materialien, Dental-Dienstleistungen: Corina Krauß, Anton GERL Gmbh

Finanzierung und Vermögensaufbau: Manuela Maus, mediServ Bank

Steuerberatung: Renate Krüger, Steuerkanzlei Krüger

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

connectuu GmbH

Frau Karin Uphoff

Alfred-Wegener-Str. 6

35039 Marburg

Deutschland

fon ..: 0172 736 81 06

web ..: https://www.ladies-dental-talk.de

email : info@ladies-dental-talk.de

Der ladiesdentaltalk ist ein besonderes Fortbildungsformat für Zahnärztinnen, um persönlich, beruflich und unternehmerisch zu wachsen. Die Veranstaltungen sind anregend, offen, fröhlich. Die Teilnehmerinnen tauschen sich aus, teilen Erfahrungen und Tipps. Unter dem Motto „Gemeinsam weiter denken!“ lädt EU-Unternehmensbotschafterin Dr. Karin Uphoff dazu ein, sich voneinander und von erfolgreichen Führungsfrauen unternehmerisch inspirieren zu lassen. Begleitet werden die Abende außerdem von Expertinnen aus der Dentalbranche, die auf verschiedene Bereiche rund um die Praxisführung spezialisiert sind und den Teilnehmerinnen bei Fragen zur Seite stehen.

Pressekontakt:

connectuu GmbH

Frau Karin Uphoff

Alfred-Wegener-Str. 6

35039 Marburg

fon ..: 0172 736 81 06

email : info@ladies-dental-talk.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.