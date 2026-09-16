GenoHotel Forsbach zählt erneut zu den besten Tagungshotels Deutschlands

Das GenoHotel Forsbach wurde bei der Wahl „TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland 2026“ erneut für seine herausragende Tagungskompetenz ausgezeichnet.
Das GenoHotel Forsbach erreichte den 2. Platz in der Kategorie „Konferenz“ sowie den 5. Platz in der Kategorie „Seminar“ und gehört damit zu den führenden Tagungshotels Deutschlands.
Die Auszeichnungen wurden am 13. September im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung von TOP 250 Germany im Hotel Freizeit In in Göttingen verliehen. Bereits zum 25. Mal waren Veranstaltungsplaner, Tagungsbucher, Trainer und Personalentwickler aufgerufen, ihre Favoriten unter den deutschen Tagungshotels zu wählen. Mehr als 10.000 Stimmen flossen in das diesjährige Ranking ein.
„Diese Auszeichnungen sind eine besondere Anerkennung für das Engagement unseres gesamten Teams. Dass wir sowohl im Konferenz- als auch im Seminarbereich zu den Besten Deutschlands zählen, bestätigt unseren Anspruch, unseren Gästen Tagungen auf höchstem Niveau zu bieten. Mein herzlicher Dank gilt allen Mitarbeitenden sowie unseren Kunden für ihr Vertrauen“, sagt Hotel Manager Benedikt Dahm.
Auch das Schwesterhotel GenoHotel Baunatal konnte bei der diesjährigen Wahl überzeugen und wurde mit dem 1. Platz in der Kategorie „Seminar“ sowie dem 2. Platz in der Kategorie „Kreativformate“ ausgezeichnet.
Die Platzierungen unterstreichen die starke Position der GenoHotels im deutschen Tagungsmarkt und bestätigen ihren Anspruch, erstklassige Rahmenbedingungen für erfolgreiche Seminare, Workshops, Konferenzen und Veranstaltungen zu bieten.
Weitere Informationen zu den ausgezeichneten Häusern und dem Qualitätsverbund „TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ finden Tagungsplaner unter: https://www.top250tagungshotels.de/news/stolze-sieger-im-jubilaumsjahr/6516/m-news
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
GenoHotel GmbH
Herr Alejandro Mora
Schulze-Delitzsch-Straße 2
34225 Baunatal
Deutschland
fon ..: 022058030
web ..: https://www.genohotel-forsbach.de/de
email : rezeption@genohotel-forsbach.de
Als Tochterunternehmen des Genoverband e. V. haben wir die genossenschaftlichen Werte Gemeinschaft, Offenheit und Ehrlichkeit neu interpretiert und in unser Hotelkonzept integriert. Dies schafft den Rahmen für einen herzlichen und professionellen Service, die Gestaltung neuer Veranstaltungsformate, sowie kompetente und zurückhaltende Unterstützung bei der Durchführung Ihrer Seminare und gesamtheitlichen Veranstaltungskonzepte in unserem Haus.
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