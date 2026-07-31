Der Crefelder CSD e. V. und die Gockels Genussmanufaktur präsentieren eine gemeinsame Pride-Edition. 5 neue Produkte stehen für Vielfalt und Genuss – 1 Euro pro verkauftem Produkt geht an den Verein

GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG

Gemeinsam für Vielfalt: Crefelder CSD e. V. und Gockels Genussmanufaktur präsentieren gemeinsame Pride-Edition

Fünf eigens entwickelte Produkte erscheinen am 8. August – 1 Euro pro verkauftem Produkt unterstützt den Crefelder CSD e. V.

Krefeld, 30. Juli 2026 – Was vor rund einem Monat mit einer gemeinsamen Idee begann, wird nun Wirklichkeit: Der Crefelder CSD e. V. und die Gockels Genussmanufaktur präsentieren ihre gemeinsame Pride-Edition. In den vergangenen Wochen arbeiteten beide Partner intensiv an der Entwicklung einer Produktserie, die weit mehr sein soll als besondere Feinkost. Sie steht für Vielfalt, Respekt und Zusammenhalt – und für die Überzeugung, dass Genuss Menschen verbindet.

Ab 8. August 2026, eine Woche vor dem Crefelder Christopher Street Day am 15. August, sind die fünf eigens entwickelten Produkte erhältlich. Mit jedem verkauften Produkt spendet die Gockels Genussmanufaktur 1 Euro an den Crefelder CSD e. V. und unterstützt damit die ehrenamtliche Arbeit des Vereins für Vielfalt, Akzeptanz und eine offene Stadtgesellschaft.

Die Idee zu dieser Kooperation entstand bereits vor rund einem Monat. Seitdem wurde gemeinsam entwickelt, verkostet, verworfen, verbessert und immer wieder neu abgestimmt. Das Ergebnis ist eine Produktserie, die die Werte des Crefelder CSD aufgreift und gleichzeitig die Handschrift der Gockels Genussmanufaktur trägt.

Die Pride-Edition umfasst fünf eigens entwickelte Spezialitäten:

* Vielfalt – Mediterranes Allrounder-Gewürz mit Paprika, Tomate, Knoblauch, Zwiebel und mediterranen Kräutern. Perfekt für Gemüse, Pasta, Kartoffeln, Grillgerichte und vieles mehr.

* Love Wins – Dessertgewürz mit Zimt, Tonka, Vanille und fruchtigen Noten für Milchreis, Waffeln, Pancakes, Porridge, Joghurt oder Desserts.

* Rainbow Morning – Overnight Oats mit Haferflocken, Banane, Himbeeren, Kokos sowie Chia- und Leinsamen für einen fruchtigen Start in den Tag.

* Pink Flamingo – Fruchtaufstrich aus Himbeeren, Drachenfrucht und Limette.

* Farbenmeer – Pink-Grapefruit-Hibiskus-Balsamico für Salate, Käse, Obst, kreative Dressings oder als besonderer Genuss in Mineralwasser oder Sekt.

Alle Produkte wurden speziell für diese Kooperation entwickelt. Farben, Namen und Rezepturen greifen bewusst die Werte des Crefelder CSD auf: Offenheit, Lebensfreude und die Überzeugung, dass Vielfalt unsere Gesellschaft bereichert.

Julian Mahlberg, Geschäftsführer der Gockels Genussmanufaktur, sagt:

„Ich finde es ehrlich gesagt schade, dass wir im Jahr 2026 überhaupt noch darüber sprechen müssen, ob jeder Mensch so leben darf, wie er möchte. Ich habe selbst erlebt, wie es sich anfühlt, in Krefeld wegen Homophobie angefeindet zu werden. Aber ich habe eben auch gesehen, wie viel Kraft in einer Gemeinschaft steckt, die zusammenhält und füreinander einsteht. Für mich war Vielfalt nie eine Frage. Jeder soll lieben, wen er liebt, und so leben können, wie er glücklich ist.

Deshalb war für mich sofort klar, dass wir den Crefelder CSD e. V. unterstützen möchten. Nicht, weil wir müssen. Sondern weil wir das wollen. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch, der zu uns kommt, sich willkommen fühlt – ganz egal, wer er ist oder welche Geschichte er mitbringt. Genau dafür steht unsere Genussmanufaktur.“

Melanie Sprengel, 2. Vorsitzende des Crefelder CSD e. V., erklärt:

„Krefeld ist bunt – und gemeinsam setzen wir ein Zeichen für Vielfalt, Respekt und Zusammenhalt. Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit der Gockels Genussmanufaktur und die besonderen Produkte, die im Rahmen dieser Zusammenarbeit entstanden sind.

Ob Rainbow Morning Overnight Oats, Pink Flamingo Marmelade oder die Gewürzmischung Vielfalt – jedes Produkt steht für Lebensfreude, Offenheit und eine vielfältige Gesellschaft. So wird unsere gemeinsame Botschaft nicht nur sichtbar, sondern auch genussvoll erlebbar.

Wir bedanken uns herzlich bei der Gockels Genussmanufaktur für die kreative Zusammenarbeit und die Unterstützung des Crefelder CSD. Gemeinsam zeigen wir: Krefeld ist bunt!“

Die Kooperation zeigt, wie ein lokaler Verein und ein Krefelder Familienunternehmen gemeinsam etwas bewegen können. Während der Crefelder CSD e. V. sich seit Jahren für Sichtbarkeit, Akzeptanz und Gleichberechtigung engagiert, bringt die Gockels Genussmanufaktur ihre Leidenschaft für handwerklich hergestellte Feinkost und ihr gesellschaftliches Engagement ein.

Die Gockels Genussmanufaktur produziert ihre Spezialitäten in Krefeld in sorgfältiger Handarbeit. Ein Großteil der Zutaten stammt aus eigenem Anbau oder aus der Region. Die Etikettierung vieler Produkte erfolgt gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen. Regionalität, Qualität und soziale Verantwortung gehören seit der Gründung fest zur Unternehmensphilosophie.

Mit der Pride-Edition möchten beide Partner zeigen, dass Vielfalt nicht nur ein gesellschaftlicher Wert ist, sondern im Alltag gelebt werden kann. Jeder Kauf unterstützt unmittelbar den Crefelder CSD e. V. und trägt dazu bei, das Engagement für eine offene und vielfältige Gesellschaft in Krefeld weiter zu stärken.

Über den Crefelder CSD e. V.

Der Crefelder CSD e. V. setzt sich für die Sichtbarkeit, Gleichberechtigung und Akzeptanz von LSBTIQ*-Menschen in Krefeld ein. Mit dem jährlich stattfindenden Christopher Street Day sowie zahlreichen weiteren Projekten engagiert sich der Verein für eine offene, vielfältige und diskriminierungsfreie Stadtgesellschaft.

Über die Gockels Genussmanufaktur

Die Gockels Genussmanufaktur ist ein familiengeführter Feinkostbetrieb aus Krefeld. In liebevoller Handarbeit entstehen hochwertige Gewürzmischungen, Fruchtaufstriche, Essige, Chutneys und weitere Spezialitäten. Ein Großteil der Zutaten stammt aus eigenem Anbau oder aus der Region. Die Etikettierung vieler Produkte erfolgt gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen. Regionalität, Qualität und soziales Engagement gehören ebenso zur Unternehmensphilosophie wie die Leidenschaft für außergewöhnliche Genussmomente.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gockels Genussmanufaktur (majuka GmbH)

Herr Julian Mahlberg

Rheinstraße 112

47798 Krefeld

Deutschland

fon ..: 021518936191

fax ..: 021518936199

web ..: https://www.gockels-food.de

email : hallo@gockels-food.de

Über den Crefelder CSD e. V.

Der Crefelder CSD e. V. setzt sich für die Sichtbarkeit, Gleichberechtigung und Akzeptanz von LSBTIQ*-Menschen in Krefeld ein. Mit dem jährlich stattfindenden Christopher Street Day sowie zahlreichen weiteren Projekten engagiert sich der Verein für eine offene, vielfältige und diskriminierungsfreie Stadtgesellschaft.

Über die Gockels Genussmanufaktur

Die Gockels Genussmanufaktur ist ein familiengeführter Feinkostbetrieb aus Krefeld. In liebevoller Handarbeit entstehen hochwertige Gewürzmischungen, Fruchtaufstriche, Essige, Chutneys und weitere Spezialitäten. Ein Großteil der Zutaten stammt aus eigenem Anbau oder aus der Region. Die Etikettierung vieler Produkte erfolgt gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen. Regionalität, Qualität und soziales Engagement gehören ebenso zur Unternehmensphilosophie wie die Leidenschaft für außergewöhnliche Genussmomente.

Pressekontakt:

Gockels Genussmanufaktur

Herr Julian Mahlberg

Rheinstraße 112

47798 Krefeld

fon ..: 021518936191

email : hallo@gockels-food.de

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