Steuerliche Immobilienbewertung im Wandel: Neue Maßstäbe erhöhen Anforderungen an Nachfolgeplanung

Die steuerliche Bewertung von Immobilien hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Das führt dazu, dass Bewertungsansätze stärker an realen Marktwerten ausgerichtet sind.

Die Rahmenbedingungen für die steuerliche Immobilienbewertung haben sich spürbar verschoben. Mit dem Jahressteuergesetz 2022 und der Anpassung der Immobilienwertermittlungsverordnung wurden zentrale Bewertungsparameter neu gefasst. Baupreisindizes, Liegenschaftszinssätze und die stärkere Orientierung an realen Markttransaktionen führen dazu, dass steuerliche Werte in vielen Fällen näher an tatsächliche Marktpreise heranrücken. Diese Entwicklung erhöht jedoch nicht zwangsläufig die Planungssicherheit. In der Praxis zeigt sich vielmehr, dass die steuerlichen Bemessungsgrundlagen häufig steigen, während Freibeträge unverändert bleiben. Gerade bei Schenkungen und Erbschaften kann dies zu erheblichen Steuerbelastungen führen. Parallel dazu hat sich auch das Marktumfeld verändert. Steigende Finanzierungskosten, volatilere Ertragsprognosen und eine differenziertere Nachfrage beeinflussen die Bewertung von Immobilien. Standardisierte Verfahren der Finanzverwaltung können diese Dynamik nur eingeschränkt abbilden. In der Folge entstehen Konstellationen, in denen pauschale Annahmen zu Bewertungsansätzen führen, die nicht der tatsächlichen Objektqualität oder Marktsituation entsprechen.

Dieter Eimermacher, Geschäftsführer der EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH, sieht darin eine zentrale Herausforderung für Eigentümer und ihre Berater: „Die steuerliche Bewertung orientiert sich stärker am Markt, bleibt aber in vielen Fällen schematisch. Für individuelle Immobilien kann das zu Wertansätzen führen, die wirtschaftlich nicht überzeugend sind. Eine fundierte, unabhängige Bewertung schafft hier eine belastbare Grundlage, um den tatsächlichen Wert nachvollziehbar darzustellen.“ Dieter Eimermacher ist Diplom-Ingenieur mit Fachrichtung Architektur, Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) für das Fachgebiet Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, von der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, von der HypZert GmbH zertifizierter als Immobiliengutachter für finanzwirtschaftliche Zwecke und Professional Member (MRICS) der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), einem weltweiten Berufsverband von Immobilienfachleuten. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Immobilienbewertung und in der Immobilienportfolioanalyse setzt Dieter Eimermacher bei der Bewertung von Immobilien seinen umfassenden technischen und ökonomischen Sachverstand ein, um Immobilieninvestitionen abzusichern und Immobilienportfolios professionell und gewinnbringend aufzubauen beziehungsweise zu optimieren und langfristig professionell zu managen (www.sv-eimermacher.de).

Besondere Bedeutung kommt der steuerlichen Bewertung im Kontext der Vermögensnachfolge zu. Immobilien bilden häufig einen wesentlichen Bestandteil größerer Vermögen und wirken sich unmittelbar auf die steuerliche Belastung aus. Eine präzise Wertermittlung ist deshalb Voraussetzung für eine strukturierte Nachfolgeplanung. Sie ermöglicht es, Übertragungen zu planen, Freibeträge gezielt zu nutzen und unterschiedliche Gestaltungsoptionen sachgerecht zu prüfen. Dazu gehören etwa gestaffelte Übertragungen, Nießbrauchregelungen oder gesellschaftsrechtliche Strukturen, die eine langfristige Vermögenssicherung unterstützen. In der Praxis zeigt sich, dass ein qualifiziertes Gutachten weit über die reine Wertfeststellung hinausgeht. Es dokumentiert die wertbestimmenden Faktoren einer Immobilie und macht diese für Dritte nachvollziehbar. Dazu zählen neben Lage und Nutzung insbesondere der bauliche Zustand, die nachhaltige Ertragsfähigkeit sowie objektspezifische Besonderheiten. Diese Transparenz ist entscheidend, wenn Bewertungsansätze gegenüber der Finanzverwaltung begründet werden müssen. „Ein Gutachten entfaltet seine Wirkung vor allem in der Argumentation“, sagt Dieter Eimermacher. „Es ermöglicht, von pauschalen Annahmen zu einer objektspezifischen Betrachtung zu kommen. Das kann im Einzelfall einen erheblichen Unterschied für die steuerliche Bemessung ausmachen.“

Für Vermögensverwalter und Berater ergibt sich daraus eine erweiterte Rolle. Sie begleiten ihre Mandanten nicht nur bei Investitionsentscheidungen, sondern zunehmend auch bei der strukturierten Vorbereitung von Bewertungs- und Nachfolgeprozessen. In einem Umfeld, in dem regulatorische Vorgaben und Marktmechanismen gleichermaßen an Einfluss gewinnen, wird diese Aufgabe komplexer. Gleichzeitig steigt der Bedarf an fundierter Analyse und nachvollziehbarer Dokumentation. Die steuerliche Immobilienbewertung bleibt damit ein dynamisches Feld. Veränderungen im Markt und im regulatorischen Rahmen erfordern eine kontinuierliche Überprüfung bestehender Annahmen. Wer diese Entwicklungen frühzeitig einbezieht und Bewertungen als Bestandteil der strategischen Vermögensplanung versteht, kann steuerliche Risiken reduzieren und die Grundlage für eine langfristig stabile Nachfolge schaffen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH

Herr Dipl.-Ing./Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Dieter Eimermacher

Bockenheimer Landstraße 17-19

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 63152437

web ..: http://www.sv-eimermacher.de

email : info@sv-eimermacher.de

Über die EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH

Die EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH ist auf professionelle Immobilienbewertungen mit System für Banken und Versicherungen, Stiftungen und kirchliche Einrichtungen, institutionelle Anleger und anspruchsvolle Privatkunden spezialisiert. Der Gründer und Geschäftsführer Dieter Eimermacher ist Diplom-Ingenieur mit Fachrichtung Architektur, Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) für das Fachgebiet Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, von der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, von der HypZert GmbH zertifizierter als Immobiliengutachter für finanzwirtschaftliche Zwecke und Professional Member (MRICS) der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), einem weltweiten Berufsverband von Immobilienfachleuten. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Immobilienbewertung und in der Immobilienportfolioanalyse setzt Dieter Eimermacher bei der Bewertung von Immobilien seinen umfassenden technischen und ökonomischen Sachverstand ein, um Immobilieninvestitionen abzusichern und Immobilienportfolios professionell und gewinnbringend aufzubauen beziehungsweise zu optimieren und langfristig professionell zu managen. Dieses Wissen setzt Dieter Eimermacher auch bei steuerlichen Bewertungsgutachten von Immobilien, etwa zur Optimierung der Schenkung- und Erbschaftsteuer, ein. Er berät außerdem Organisationen aus dem kirchlichen Raum, Stiftungen und Family Offices auf dem Gebiet der Immobilienportfolioanalyse. Dieter Eimermacher ist Autor von „Erfolgreiches Immobilien-Portfoliomanagement“. Dieses Buch hilft allen Menschen, die ehrenamtlich oder beruflich mit der Immobilienanlage befasst sind, die vielfältigen Herausforderungen des Managements eines Immobilienportfolios zu meistern. Ebenso ist er Autor des Buches „Klimaschutz und Nachhaltigkeit – so werden unsere Immobilien grün: Zukunftssicher in Immobilien investieren mit ESG, SDG, C2C, Green Deal & Co.“. Dieses Buch bietet einen Einstieg in das Thema der Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Immobilieninvestitionen, bringt Ordnung in die Vielfalt der Begriffe und enthält Arbeitshilfen zur Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens bei der Sanierung von Bestandsgebäuden und der Durchführung von Neubauvorhaben. Weitere Informationen unter https://www.sv-eimermacher.de und https://immobilien-und-werte.de

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