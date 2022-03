Wie haben sie letzte Nacht geschlafen und wie geht es ihnen heute am ersten Arbeitstag nach der Zeitumstellung? Haben sie gut und erholt ausgeschlafen?

Wenn das so ist und sie auch sonst keine Schlafprobleme haben, dann gratuliere ich ihnen, weil sie dann zu den sehr wenigen Menschen gehören, denen die äußeren Einflusse nichts ausmachen.

Oder gehören sie vielleicht zu den Menschen, die denken, dass sie keine Schlafstörungen haben, weil sie es gar nicht bewusst merken, sich aber wundern, dass sie Tagsüber immer schnell müde werden, oder unkonzentriert sind und Leistungsschwierigkeiten haben?

Haben sie Schlafprobleme und wollen sofortige Lösung?

Laut dem DAK-Gesundheitsreport von 2017 haben 80 % der Erwerbstätigen Schlafprobleme. Die Vorkommnisse der letzten beiden Jahre haben diese sehr hohe Zahl sicherlich nochmals weiter erhöht.

Die letzten Tage waren sehr mit dem Thema Schlaf, bzw. den Auswirkungen auf den Schlaf verbunden. Am Freitag, 18.03.2022 war Weltschlaftag, bei dem jedes Jahr das Thema Schlaf in den Medien groß besprochen wird, aber bereits am nächsten Tag wieder durch negative Botschaften zu Krise, Krieg, Pandemie, etc. eher zu Schlafproblemen führt.

Direkt zwei Tage später, am Sonntag, 20.03.2022 war Frühlingsbeginn und wir haben es mit der Frühjahrsmüdigkeit zu tun, die durch die gesterige Zeitumstellung sich gleich nochmals mehr auf unsere innere Uhr auswirkt.

Die Zeitumstellung wirkt sich wie ein „Mini-Jatlag“ aus, der je nach Mensch zwischen 4 und 14 Tagen dauert und in dieser Zeit folgende Symptome auslösen oder verstärken kann:

Müdigkeit

Einschlafprobleme

Schlafstörungen

Kopfschmerzen

Depressive Verstimmungen

Konzentrations- und Leistungsschwierigkeiten

Wenn sie wissen wollen, was sie tun können, um wieder gut, gesund und erholsam zu schlafen, dann lade ich sie zum großen Schlafkongress ein, der am Freutag, 01.04.2022 vollkommen kostenfrei und online beginnt.

Mehr Infos und kostenfreie Teilnahme

Übrigens: Schlaf stärkt auch das Immunsystem

