Geerbte Immobilie verkaufen oder behalten? Immobilienmakler Essen informiert Erbengemeinschaften

Wer eine Immobilie erbt, steht schnell unter Entscheidungsdruck. Lindner Immobilien aus Essen zeigt Erbengemeinschaften, welche Schritte vor Verkauf oder Vermietung sinnvoll sind.

Ein Erbfall bringt für Angehörige nicht nur eine emotionale Belastung mit sich, sondern häufig auch eine Immobilie, über die mehrere Personen gemeinsam entscheiden müssen. Soll das Haus oder die Wohnung verkauft, vermietet oder von einem Miterben übernommen werden? Lindner Immobilien, Immobilienmakler aus Essen begleitet Erbengemeinschaften bei genau diesen Fragen und schafft dafür eine sachliche Entscheidungsgrundlage.

Am Anfang steht der Wert der Immobilie. Solange unklar ist, was das Objekt am Markt tatsächlich wert ist, lässt sich weder eine faire Auszahlung unter Miterben noch ein realistischer Verkaufspreis bestimmen. Inhaber Jörg Lindner ist freier Sachverständiger für Immobilienbewertung und erstellt neben der marktorientierten Wertermittlung auch Verkehrswertgutachten, die gerade bei Erbschaften und gerichtlichen Auseinandersetzungen gefragt sind. Wird das Unternehmen anschließend mit dem Verkauf beauftragt, entfallen die Gebühren für das Kurzgutachten.

Ebenso wichtig sind vollständige Unterlagen. Grundbuchauszug, Flurkarte, Baupläne, Wohnflächenberechnung oder Energieausweis müssen im Erbfall häufig erst zusammengetragen werden. Im Bereich Wissenswertes stellt Lindner Immobilien dafür kostenlose Checklisten und Ratgeber bereit, unter anderem zu den Unterlagen beim Haus- und Wohnungsverkauf, zur Immobilienbewertung und zum Thema Erbschaft.

Fällt die Entscheidung für den Verkauf, übernimmt das Team die komplette Vermarktung: von Home Staging, professionellen Fotografien, 360-Grad-Rundgängen und Luftaufnahmen bis zur Preisverhandlung. Auf Wunsch erfolgt die Vermarktung diskret in einem ausgewählten Interessentenkreis. Entscheiden sich die Erben dagegen für den Erhalt der Immobilie, unterstützt Lindner Immobilien bei der Vermietung inklusive Mietersuche, Bonitätsprüfung und Mietvertragsgestaltung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lindner Immobilien

Herr Jörg Lindner

Hatzper Straße 183

45149 Essen

Deutschland

fon ..: 0201-74953074

web ..: https://www.lindner-immobilien.net/

email : info@lindner.ruhr

Das Unternehmen mit Sitz in der Hatzper Straße 183 in Essen ist seit rund zehn Jahren am Markt und betreut schwerpunktmäßig den Essener Süden sowie Mülheim an der Ruhr. 2025 wurde Lindner Immobilien mit dem Immobilien Dienstleister Award ausgezeichnet. Das Büro ist montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr erreichbar.

Pressekontakt:

Lindner Immobilien

Herr Jörg Lindner

Hatzper Straße 183

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