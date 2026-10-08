Benihaus erweitert Maßanfertigung für Beni Ourain Teppiche um digitale Raumvisualisierung

Benihaus erweitert sein Angebot für handgefertigte Beni Ourain Teppiche um individuelle Größen, Designs und digitale Raumvisualisierung.

Benihaus verbindet traditionelle marokkanische Teppichfertigung künftig noch stärker mit individueller digitaler Planung. Kunden können ausgewählte Beni Ourain und Berberteppiche in individuell passenden Abmessungen bestellen und ihre Auswahl vor Beginn der Fertigung im eigenen Wohnraum visualisieren.

Gerade bei größeren Teppichen spielen die richtigen Proportionen eine entscheidende Rolle. Eine Standardgröße wie 200 x 300 cm passt nicht automatisch zu jeder Sofalandschaft, jedem Essbereich oder offenen Wohnkonzept. Benihaus setzt deshalb verstärkt auf Maßanfertigung und ermöglicht es Kunden, die Abmessungen eines Teppichs passend zum vorgesehenen Raum festzulegen.

Je nach Modell können außerdem Design und Ausführung individuell angepasst werden. Damit soll der Kauf eines handgefertigten Teppichs weniger von vorgegebenen Standardmaßen abhängig sein.

Benihaus verbindet diesen Ansatz mit traditioneller handwerklicher Fertigung in Marokko.

Digitale Raumvisualisierung vor Produktionsbeginn

Eine besondere Herausforderung beim Onlinekauf eines Teppichs besteht darin, seine tatsächliche Wirkung im Raum einzuschätzen. Produktbilder können Farbe, Struktur und Muster zeigen, vermitteln aber nur eingeschränkt, wie groß ein Teppich im Verhältnis zu Sofa, Tisch und vorhandener Raumfläche wirkt.

Die digitale Raumvisualisierung soll Kunden deshalb ermöglichen, ausgewählte Teppiche bereits vor der Bestellung im eigenen Interieur zu betrachten. So lässt sich besser einschätzen, welche Größe und Gestaltung zum jeweiligen Raum passen.

Das ist insbesondere bei Maßanfertigungen relevant. Bereits Unterschiede von einigen zehn Zentimetern können die Wirkung eines großformatigen Teppichs deutlich verändern.

Beni Ourain Teppiche nach Maß

Beni Ourain Teppiche haben ihren Ursprung in den Berberregionen des marokkanischen Atlasgebirges. Typisch sind natürliche Wolle, eine weiche Oberfläche und häufig reduzierte geometrische Muster.

Bei Benihaus beginnt die Herstellung eines individuell angefertigten Teppichs erst nach der Bestellung. Dadurch können Abmessungen und Gestaltung stärker auf den jeweiligen Wohnraum abgestimmt werden.

Die Herstellung selbst bleibt handwerklich geprägt. Die Teppiche werden in Marokko mit traditionellen Techniken gefertigt. Digitale Planung und Visualisierung ersetzen diesen Herstellungsprozess nicht, sondern ergänzen ihn vor Produktionsbeginn.

Der Made-to-Order-Ansatz ermöglicht zugleich eine größere Auswahl an Größen und Gestaltungsmöglichkeiten, ohne ausschließlich auf bereits produzierte Standardgrößen angewiesen zu sein.

Neben Privatkunden richtet sich das Angebot auch an Interior Designer, Architekten und andere Einrichtungsprofis, die Teppiche gezielt in individuelle Raumkonzepte integrieren möchten.

Weitere Informationen über handgefertigte Beni Ourain Teppiche, Designs und individuelle Anfertigungen finden Interessierte unter https://www.benihaus.de/.

Über Benihaus

Benihaus ist auf handgefertigte Beni Ourain und Berberteppiche aus Marokko spezialisiert. Die Teppiche werden aus natürlicher Wolle und mit traditionellen handwerklichen Techniken gefertigt. Neben verschiedenen Designs bietet Benihaus individuelle Größen und maßgefertigte Lösungen für private Wohnräume sowie Interior-Projekte an.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Benihaus

Younes AB

Rue majorelle 317

40000 Marrakesch

Marokko

fon ..: +212684315447

web ..: http://benihaus.de

email : info@benihaus.de

Benihaus ist auf handgefertigte Beni Ourain und Berberteppiche aus Marokko spezialisiert. Die Teppiche werden aus natürlicher Wolle und mit traditionellen handwerklichen Techniken gefertigt. Neben verschiedenen Designs bietet Benihaus individuelle Größen und maßgefertigte Lösungen für private Wohnräume und Interior-Projekte an.

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Pressekontakt:

Benihaus

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