Gastique – Markenentwicklung für Gastgeber mit Herz und Expertise

Gastgebermarken mit Charakter statt Austauschbarkeit. Mit über 25 Jahren Branchenerfahrung begleitet die Agentur Hotels und Gastronomiebetriebe dabei, ihre authentische Gastgebermarke zu entwickeln.

In einer Zeit, in der Digitalisierung und Austauschbarkeit die Branche prägen, macht Gastique die echte Markenentwicklung wieder zur Herzensangelegenheit für Hotels und Restaurants. Die Agentur befähigt Gastgeber, ihr „GastgeberGEN“ – Authentizität, Leidenschaft und Erlebnis-Orientierung – gezielt auszuspielen und so zum festen Anker bei Gästen und im Team zu werden.

Markenentwicklung: Mehr als nur ein Logo

Viele Betriebe versuchen, durch Technik und Marketing allein zu punkten. Doch der wahre Unterschied entsteht im Herzen der Marke. Gastique baut seine Beratungs- und Trainingsangebote darauf auf, Gastgeber und Gastronomiebetriebe von innen heraus zu positionieren. Von der ersten Strategieberatung bis hin zur dauerhaften Sichtbarkeit begleitet Gastique Gastgeber mit über 25 Jahren Branchenerfahrung.

„Eine starke Marke entsteht nicht am Reißbrett – sondern aus gelebter Erfahrung, echtem Zuhören und einem tiefen Verständnis für Menschen“, sagt Maximilian Kunstwadl, Geschäftsführer von Gastique.

Die Vorteile einer starken Marke für Gastgeber:

Höhere Auslastung – Gäste wählen bewusster und bevorzugen Betriebe mit klarer Identität.

Team-Motivation – Mitarbeiter werden zu Markenbotschaftern, identifizieren sich mit der Vision.

Reputation und Wachstum – Starke Werte, einprägsamer Charakter und Differenzierung im Wettbewerb machen Gäste zu Fans.

Maßgeschneiderte Workshops & Beratung – powered by Branchenkompetenz

Die Entwicklung einer starken Gastgebermarke ist kein Zufallsprodukt. Mit praxisnahen Trainings, individuellen Workshops und echter Gastronomie-Expertise stellt Gastique sicher, dass Markenentwicklung für jeden Betrieb greifbar und authentisch wird. Die erfahrene Branchen- und Marketingexpertin Sandra Kunstwadl unterstützt mit tiefer Branchenkenntnis und individueller Beratung (mehr dazu auf sandra-kunstwadl.de).

Gastique bietet unter anderem:

Individuelle Markenberatung und strategische Positionierung

Workshops für Teams: Persönlichkeit und Werte nach außen tragen

Begleitung bei der Entwicklung unverwechselbarer Marken-DNA

Klare Fokussetzung auf Authentizität und nachhaltigen Erfolg

Über Gastique

Gastique wurde Mitte 2025 als Submarke von mxi.design gegründet, um die enge Verbundenheit und Spezialisierung auf Hotellerie und Gastronomie noch klarer nach außen zu tragen. Während mxi.design heute als Full-Service-Agentur agiert, positioniert sich Gastique als Herzstück für markenbewusste Gastgeber, die dauerhaft sichtbar und erfolgreich sein möchten.

Mehr zur Positionierung und zu den Markenworkshops von Gastique finden Sie auf der Seite zur Markenentwicklung für Gastgeber.

Wer seine Gäste und sein Team zum Strahlen bringen möchte, findet in Gastique den richtigen Marken-Partner.

Gastique – für Gastgeber mit Leidenschaft, die mehr wollen als nur ein schönes Logo.

Gastique ist der Spezialist für digitale Lösungen und Vermarktung von Hotels und Gastronomiebetrieben. Als Tochterunternehmen der erfahrenen Kreativagentur mxi.design verbindet Gastique fundiertes Branchen-Know-how mit moderner Webtechnologie, zielgerichtetem Marketing und messbarer Praxisnähe.

Unser Anspruch: Maßgeschneiderte Werbelösungen, die wirklich wirken – von der Website über Branding, Grafikdesign und Fotografie bis hin zu SEO, Conversion-Optimierung und digitaler Gästeansprache. Unser Team kennt die Herausforderungen und Chancen der Branche aus erster Hand. Damit entwickeln wir nicht nur professionelle Online-Auftritte, sondern sorgen dafür, dass Gastgeber digital sichtbar, unverwechselbar und direkt buchbar werden.

Ob attraktive Websites für Hotels & Gastronomie, messbares SEO für Restaurant- und Hotelbetriebe, Digitalberatung oder flexible Content-Services: Bei Gastique erhalten Sie alles aus einer Hand – ohne Baukasten, ohne Abos, ohne Komplexität.

Unser Fokus liegt immer auf konkreten Mehrwert für Gastgeber: mehr Direktbuchungen, stärkere Marken, effizientere Abläufe und überzeugende Präsentation auf allen digitalen Kanälen.

