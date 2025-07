Brady i3300: Industrietauglicher Etikettendrucker für höchste Ansprüche

Der Brady i3300 ist der ideale Thermotransferdrucker für Industrieunternehmen mit hohem Kennzeichnungsbedarf. Schnell, präzise, robust – für dauerhafte Etiketten in allen Einsatzbereichen.

Für Unternehmen, die eine langlebige und professionelle Kennzeichnung benötigen, ist der Brady i3300 eine zuverlässige Lösung mit hoher Druckqualität und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Der zuverlässige Etikettendrucker ist für Unternehmen konzipiert, die auf eine beständige und normgerechte Kennzeichnung angewiesen sind – sei es in der Anlagenkennzeichnung, im Bereich Elektrik, bei der Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung oder allgemeinen Kennzeichnungen.

Der i3300 verarbeitet eine breite Palette industrieller Etikettenmaterialien in über 1.000 Varianten – darunter Vinyl, Polyester, Polypropylen und sogar Etiketten-Endlosbänder für Rohrkennzeichnungen. Die automatische Material- und Farbbanderkennung sorgt für eine besonders einfache Handhabung: Das Einlegen von Etiketten und Farbband erfolgt innerhalb weniger Sekunden. Der Druckeer erkennt das eingelegte Material automatisch, lädt die passenden Druckereinstellungen und verringert damit Rüstzeiten sowie Fehlerquellen erheblich.

Besonders hervorzuheben ist die hohe Druckauflösung von 300 dpi sowie die variable Druckgeschwindigkeit von bis zu 100 mm/Sekunde. Dies ermöglicht nicht nur gestochen scharfe Texte und Barcodes, sondern auch eine hohe Effizienz bei mittleren bis großen Druckvolumen. Auch auf schwierigen Untergründen wie öligen, rauen oder stark beanspruchten Oberflächen sorgen die speziell entwickelten Etiketten für eine dauerhafte Haftung.

In Verbindung mit der professionellen Brady Workstation Etiketten-Software lassen sich individuelle Etikettenlayouts schnell und effizient erstellen. Die Software enthält zahlreiche Vorlagen für industrielle Standardkennzeichnungen, darunter GHS, ANSI, ISO oder Rohrmarkierungen nach DIN 2403 und ISO 20560. Zusätzlich können Barcodes, Piktogramme, variable Daten und sogar Seriennummern automatisch generiert und platziert werden. Die Anbindung an bestehende Datenbanken ermöglicht eine nahtlose Integration in vorhandene Arbeitsprozesse.

Der Brady i3300 ist mit USB-, Ethernet- und optional WLAN-fähig und somit flexibel im Büro, in der Fertigung oder direkt in der Werkshalle einsetzbar. Durch sein kompaktes, robustes Design passt er auf jeden Arbeitsplatz. Die intuitive Benutzerführung und das gut ablesbare Farbdisplay vereinfachen die Bedienung erheblich – auch für weniger geübte Nutzer.

MAKRO IDENT – zertifizierter Brady-Distributor mit fast 20 Jahren Erfahrung – bietet das komplette Brady-Sortiment an und unterstützt Kunden aus Industrie, Gesundheitswesen und Labor mit einem hervorragend geschulten Customer Service. Die Experten von MAKRO IDENT helfen bei der Auswahl der passenden Etikettenmaterialien und Drucklösungen, abgestimmt auf branchenspezifische Anforderungen.

Ob Sicherheitskennzeichnung, Rohrleitungsmarkierungen, Typenschilder oder Geräteetiketten – der Brady i3300 ist eine sehr gute Investition in langfristige Betriebssicherheit und effiziente Prozesse. Die bei MAKRO IDENT erhältlichen Etiketten sind lösungsmittelresistent, temperaturbeständig und haften dauerhaft – selbst unter extremen Bedingungen. Das macht den i3300 zur idealen Wahl für Unternehmen, die auf Qualität, Verlässlichkeit und einfache Bedienung setzen.

Weitere Informationen zum Brady i3300 und dem passenden Etikettensortiment gibt es unter:

Brady i3300 Etikettendrucker – Etiketten-Sortiment für Brady-Drucker i3300: Etiketten-Sortiment für Brady i3300

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.