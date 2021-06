Berliner Unternehmer präsentieren mit ihrer modernen Methode der Gehirn-Frequenzsteuerung den zuverlässigen Weg in den tiefen Schlaf

Einfach einschlafen! Die Lifepassion GmbH bringt nach der erfolgreichen Einführung ihrer modernen Meditations-Methode jetzt mit dem QantexX® Einschlaf-Manager ein zweites Produkt der Gehirnfrequenz-Führung auf den deutschen Markt: durch technische Führung der Gehirnfrequenzen findet jetzt jeder zuverlässig in den tiefen Schlaf – und das mit Erfolgsgarantie.

Insgesamt 80% der Erwerbstätigen in Deutschland sind von Schlafproblemen betroffen, hochgerechnet auf die Bevölkerung geht es um etwa 34 Millionen Menschen, die Probleme beim Ein- und Durchschlafen haben. Diese Zahlen stammen aus der Zeit vor der globalen Pandemie – vermutlich sind die Auswirkungen auf die Gesundheit und die Folgen für Mensch und Wirtschaft inzwischen enorm.

Guter Schlaf – wichtig für Gesundheit und Immunsystem

Guter Schlaf ist ein wichtiger Baustein psychischer und physischer Gesundheit, denn wichtige Prozesse für die Regeneration oder die Gedächtnisbildung laufen über Nacht ganz automatisch ab. Der Körper regeneriert im Schlaf, um am nächsten Tag wieder leistungsfähig zu sein. Dauerhaft schlechter Schlaf stört diese Prozesse und kann langfristig die Gesundheit beeinträchtigen. So können Schlafstörungen mit einem erhöhten Risiko für Depressionen und Angststörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus Typ 2 und Adipositas einhergehen.

Der QantexX® Einschlaf-Manager unterstützt den Einschlaf-Prozess, indem er die menschliche Gehirn-Frequenz gezielt über die leichte Schlaf-Phase bis in den Tiefschlaf führt. Mit einer Kombination aus Tönen und Frequenzen, die über Kopfhörer gehört wird, gelingt das gezielt und sicher. Erst dann können Körper und Geist in der Nacht regenerieren. Mit einem gestärkten Immunsystem verbessert sich auf Dauer die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit steigt.

Die Frequenzen menschlicher Gehirnwellen liegen im Schlaf zwischen 8 und 0 Herz

In welcher Frequenz sich der Großteil des Gehirns befindet, hat direkten Einfluss auf den Zustand des ganzen Körpers. In dem Frequenzbereich von 8-35 Herz ist der Mensch wach, ab 8 Herz beginnt leichter Schlaf. In der Tiefschlaf-Phase befindet sich der Großteil des Gehirns in der Delta-Frequenz ab 4 Herz. Der QantexX® Einschlaf-Manager führt die Gehirn-Frequenz gezielt über die leichte Schlaf-Phase bis in den Tiefschlaf.

Die übliche Bandbreite der menschlichen Gehirnfrequenzen bewegt sich zwischen Hoch-Beta und Delta. Im Hoch-Beta Bereich sind Menschen gestresst, in Delta tiefen-entspannt. Dazwischen liegen die Bereiche, in denen man hochkonzentriert, aufmerksam oder kreativ ist. Mit der QantexX® Methode ist es möglich, diese gewünschten Frequenzbereiche gezielt anzusteuern und mit dem Einschlaf-Manager garantiert in den Tiefschlaf zu kommen.

Der QantexX® Einschlaf-Manager besteht aus 2 Produkten:

Der Einschlaf-Manager, der mit QantexX® Sound und Stimme arbeitet und der „Sound pur“- Einschlaf-Manager, der nur QantexX® Sound nutzt.

Beide Einschlaf-Meditationen dauern etwa 30 Minuten und führen die Gehirn-Frequenzen gezielt über die leichte Schlaf-Phase bis in den Tiefschlaf. Während es anfangs leichter ist, sich durch Sound und Stimme leiten zu lassen, tritt bei längerer Nutzung ein Trainingseffekt ein: die Gehirnwellen lernen den Weg in den Tiefschlaf immer besser kennen und das eigene System lernt wieder einzuschlafen.

Technische Voraussetzung sind stereofähige Kopfhörer und eine stabile Internetverbindung. Der Preis für den QantexX® Einschlaf-Manager mit einem dauerhaften Online-Zugang beträgt 47 Euro.

Mehr Informationen zum QantexX® Einschlaf-Manager sowie zur QantexX® Methode finden Sie unter:

https://lifepassion.com/qantexx-einschlafmanager/

https://lifepassion.com/qantexx/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lifepassion GmbH

Frau Amina Meineker

Freiheit 51

16761 Hennigsdorf (Berlin)

Deutschland

fon ..: 015776067577

web ..: http://www.lifepassion.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Lifepassion GmbH

Herr Rina Bisping

Freiheit 51

16761 Hennigsdorf (Berlin)

fon ..: 015142175671

web ..: http://www.lifepassion.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.