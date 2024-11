Führungserfolg – Vertrauen entscheidet

Ohne diese Grundlage funktioniert Führungserfolg nicht. Die richtige Rhetorik oder Kommunikation ebnet den Weg. Wo, wann und wie entsteht Vertrauen?

Man vermenge Wahrheiten mit Weisheiten, gebe einen Schuss Leadership hinzu und verteile die Mixtur zu gleichen Teilen im Team. Gute Führung ist ein Prozess – Zufall und Magie spielen eher keine Rolle. Ein richtiger Leader schafft Vertrauen. Fakt ist: Auch Chefs machen Fehler. Oft rutschen sie in die Rolle, ohne zu wissen, welche Probleme und Aufgaben gelöst werden wollen. Keine Führungskraft kann ohne gute Mitarbeiter etwas bewirken.

Global vernetzt und digitale Lösungen brauchen Schnelligkeit als Erfolgsgarant. Als versierte Führungskraft gehst du mit der Geschwindigkeit, bist rhetorisch am Punkt und ziehst den roten Faden des Vertrauens durch deine gesamte Kommunikation. In jedem Projekt, bei allen Aufgaben und von A bis Z. Wie das funktioniert? Hol dir die besten Tipps und Methoden im Buch „Führungserfolg“.

Führungserfolg ist Bauchsache

Hierarchische Unternehmensorganisationen werden von neuen Modellen abgelöst. Kollegiale Führung und Selbstorganisation sind die Must-haves jeder modernen Führungskraft. Als Teamplayer sorgt der Leader für Integrität und Klarheit. Er ist empathisch und weiß seine Mitarbeiter zu Spitzenleistungen zu motivieren. Alles zum Führungsinstinkt 2.0 findest du im Buch „Führungserfolg“ von Thomas Eckardt. #

Was macht Thomas Eckardt?

Nach aufregenden Weltreisemonaten und der Veröffentlichung es neuesten Buchs „In 60 Tagen um die Welt“ ist der Autor Thomas Eckardt wieder fest im beruflichen Alltag angekommen. Seit 35 Jahren trainiert er Führungskräfte, Unternehmer und Fachkräfte auf ihrem Karriereweg. Der Psychologe bietet Orientierung in klassischen Konfliktsituationen, hilft Sportlern, ihre Ziele zu erreichen oder begleitet Menschen in allen Lebenslagen. Sein Credo: Besonders in schwierigen Phasen muss man vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Thomas Eckardt unternimmt alles, um sein Wissen und die Erfahrung an nachfolgende Generationen in seinen Büchern weiterzugeben. Ein wertvoller Schatz, den viele Klienten mit Begeisterung und Raffinesse in ihr berufliches als auch privates Leben einbinden. Dabei sind die psychologischen Methoden und smarten Strategien immer so konzipiert, dass sie sich stets in den Alltag integrieren lassen. Ob wissenschaftliches Konzept oder Persönlichkeitsentwicklung spielt keine Rolle.

Coaching ist in allen Branchen und Führungsebenen eine effektive Ergänzung, bringt neue Sichtweisen. Thomas Eckardt fördert mit seinen Seminaren und Büchern eine wertschöpfende Weiterentwicklung und hilft bei der Bewältigung projektspezifischer und individueller Herausforderungen. Viele Menschen suchen Handlungssicherheit und Klarheit, die sie mit zielführender Kommunikation und Konfliktbewältigungslösungen auch finden. Sein unschätzbares Know-how und Engagement vermittelt Stärke und motiviert. So kann jeder, der sich mit den Erfolgsthemen auseinandersetzt, Ziele besser als auch schneller erreichen.

