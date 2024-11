Danke für 35 tolle Jahre!

Mit euch macht arbeiten Spaß. Vielmehr noch, es schafft eine positive Synergie zwischen individueller Entwicklung und professionellem Coaching

So viele Jahre, so viele schöne Erlebnisse. Dank der zahlreichen Unterstützung war es mir möglich, ausgezeichnete Coachingprogramme zusammenzustellen. Mit Feinfühligkeit als auch Behutsamkeit wurden aus Mitarbeitern Führungspersönlichkeiten und aus Kollegen großartige Teams. Menschen, die sich weiterentwickeln wollen oder auf der Such nach ihrem besonderen ICH sind, brachten die Kraft für die Gestaltung ihrer Beziehungen mit und dachten Systeme komplett neu.

Auch viele kritische Momente konnten wir gemeinsam meistern und mit Vertrauen auf Entwicklung große Verantwortungsbereiche besser managen. Manchmal sind es die leisen Töne, die im hoch professionellen Coaching ihre ganze Wirkung entfalten. Wir alle sind permanent gefordert, in meinen Büchern, Seminaren und Coachings gibt es viele praktische Impulse zur Entwicklung.

Books

Thomas Eckardt, der Autor, der nicht nur theoretische, sondern auch praktische Erfahrungen in seinen Büchern verarbeitet. Als Psychologe und Coach weiß er, welche Informationen die Leser brauchen. 30 Jahre Erfahrung und aktuelles Wissen machen seine Ratgeber zu einem regelmäßigen Begleiter von Fach- und Führungskräften.

Short Version

Der Autor Thomas Eckardt ist Entdecker und Visionär. Als Coach kennt er sich in Sachen Motivation und Erfolg bestens aus. Der Psychologe nimmt sich selbst und seine Botschaft ernst: „Jeder kann seine Ziele erreichen“. Sein Ziel war eine Weltreise. 60 Tage Abenteuer hat er sich zum eigenen 60. Geburtstag geschenkt. Damit beweist der Erfolgstrainer einmal mehr, dass er eine authentische Persönlichkeit ist. Sein neuestes Werk nutzt er, um seinen Lesern Schwung zu geben für Erfüllung der eigenen Träume. In seinem Buch hält er fest, was die Leser wissen sollten, bevor sie sich auf die eigene Reise begeben. Einmal mehr lässt der Coach somit andere an seinen wertvollen Erfahrungen teilhaben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Diplom-Psychologe

Thomas Eckardt

Am Oberfeld 12

35606 Solms

Deutschland

fon ..: 06441-96073

web ..: http://www.eckardt.online

email : info@eckardt-online.de

Pressekontakt:

Diplom-Psychologe

Thomas Eckardt

Am Oberfeld 12

35606 Solms

fon ..: 06441-96073

web ..: http://www.eckardt.online

email : info@eckardt-online.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.