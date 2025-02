Führung und Kommunikation stehen in einem engen Zusammenhang

Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich nicht nur durch klare Strategien und effiziente Prozesse aus, sondern vor allem durch eine starke Führung und eine gezielte Kommunikation.

Eine erfolgreiche Personalführung basiert auf klarer, transparenter und zielgerichteter Kommunikation. Führungskräfte, die es verstehen, mit ihren Mitarbeitern effektiv zu kommunizieren, schaffen eine vertrauensvolle Arbeitsumgebung und fördern Motivation sowie Produktivität. Kommunikation ist dabei weit mehr als die bloße Weitergabe von Informationen. Sie ist ein essenzielles Instrument, um Erwartungen zu klären, gemeinsame Ziele zu definieren und ein positives Betriebsklima zu schaffen. Ohne eine klare Kommunikationsstrategie besteht die Gefahr von Missverständnissen, ineffizienten Abläufen und einer geringeren Mitarbeiterzufriedenheit.

„Professionelle Strukturen in Führung und Kommunikation entstehen durch strategische Beratung und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung interner Abläufe. Eine gute Beratung hilft Unternehmen dabei, Kommunikationsbarrieren zu erkennen und abzubauen. Dies geschieht unter anderem durch die Implementierung klar definierter Kommunikationswege, die Nutzung digitaler Werkzeuge zur internen Abstimmung und die Schulung von Führungskräften in Gesprächsführung und Feedbackkultur. Ein zentraler Aspekt ist die Entwicklung einer offenen Unternehmenskultur, in der Mitarbeitende aktiv in Entscheidungsprozesse einbezogen werden und sich mit den Unternehmenszielen identifizieren können“, sagt Prof. Dr. Patrick Peters, Berater und Trainer für Kommunikation in Mönchengladbach mit seiner Marke „Klare Botschaften“ (www.pp-text.de). Eine nachhaltig orientierte Führungsethik spielt für Patrick Peters in den heutigen Umbruchzeiten eine herausragende Rolle (https://www.hrjournal.de/ethik-nachhaltigkeit-performance-attributoren/).

Moderne Personalführung setzt auf eine wertschätzende Kommunikation, die sowohl individuelle als auch teambezogene Bedürfnisse berücksichtigt. Führungskräfte müssen in der Lage sein, sowohl direkte Anweisungen zu geben als auch Raum für konstruktiven Dialog zu schaffen. Ein professionelles Kommunikationsmanagement umfasst daher nicht nur regelmäßige Meetings und strukturierte Mitarbeitergespräche, sondern auch Maßnahmen zur Förderung einer offenen Feedbackkultur. Mitarbeitende, die sich gehört und verstanden fühlen, bringen sich aktiver in Unternehmensprozesse ein und identifizieren sich stärker mit ihren Aufgaben.

„Durch eine gezielte Beratung können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Führungskräfte mit den notwendigen kommunikativen Fähigkeiten ausgestattet sind, um Teams effektiv zu leiten. Dies beinhaltet nicht nur die Vermittlung von Techniken zur Gesprächsführung, sondern auch die Sensibilisierung für nonverbale Kommunikation und emotionale Intelligenz. Besonders in Zeiten von Veränderung und Umstrukturierung ist es essenziell, dass Führungskräfte glaubwürdig, authentisch und empathisch auftreten. Nur so können sie Vertrauen aufbauen und ihre Mitarbeiter durch Phasen der Unsicherheit führen“, betont der Professor für Kommunikation, der in der Region Mönchengladbach, Krefeld, Viersen und Kleve vor allem kleine und mittelständische Unternehmen in Kommunikation und Führung berät.

Effektive Führung und Kommunikation sind eng miteinander verwoben. Unternehmen, die professionelle Strukturen in diesen Bereichen etablieren, profitieren von einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit, besseren Arbeitsabläufen und gesteigerter Effizienz. Die Kombination aus strategischer Beratung, gezielten Schulungen und einer klaren internen Kommunikationsstruktur ermöglicht es, Führung auf ein neues Niveau zu heben und langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern.

Prof. Dr. Patrick Peters ist Berater für PR und Kommunikation in Mönchengladbach. Der ausgebildete Finanz- und Wirtschaftsjournalist begleitet seit vielen Jahren Unternehmen und Berufsverbände bei der Medienarbeit, Expertenpositionierung, Kundenkommunikation und internen Kommunikation über alle Kanäle hinweg. Dabei übernimmt er als redaktioneller Dienstleister auch die Erstellung aller Texte und Formate und wird als Ghostwriter für Aufsätze und Bücher tätig. Im Mittelpunkt stehen die langfristige, vertrauensvolle Beziehung und der kontinuierliche Austausch mit den Mandant:innen auf einer dezidiert werteorientierten Basis, um gemeinsam die Zukunft einer Organisation positiv und wertvoll zu gestalten. Dabei versteht sich Prof. Dr. Patrick Peters als Trusted Advisor seiner Mandant:innen in allen Fragen rund um PR und Kommunikation und den angrenzenden Themenbereichen. Neben seiner Rolle als Berater für Kommunikation und Redaktion ist Patrick Peters als freier Wissenschaftler, Publizist und Vortragsredner tätig. Er ist Professor für PR, Kommunikation und digitale Medien sowie Prorektor für Forschung und Lehrmittelentwicklung an der Allensbach Hochschule, an der er auch Wirtschaftsethik und Diversity Management lehrt, und unterrichtet Wirtschaftsethik an der Hochschule Niederrhein. Darüber hinaus ist er Herausgeber der Reihe „Wirtschaft kontrovers“ im Kohlhammer Verlag. Mit seinem Seminarangebot im Bereich Kommunikation bietet Prof. Dr. Patrick Peters auf Basis seiner umfassenden Kenntnisse und Erfahrungen in Kommunikation, Bildung und Lehre die Möglichkeit, kommunikative Fähigkeiten auf ein neues Level zu heben. Die Seminare richten sich an Einzelpersonen, Teams und Organisationen, die effektiver kommunizieren möchten. Mehr Informationen unter www.pp-text.de

