Individuelle Kommunikationsstrategie in der Unternehmenskommunikation entscheidend

Indem ein Unternehmen eine individuelle Kommunikationsstrategie in der Unternehmenskommunikation verfolgt, kann es seine Botschaften effektiver vermitteln und seine Zielgruppen gezielt ansprechen.

Die Unternehmenskommunikation umfasst bekanntlich alle Maßnahmen und Instrumente, die ein Unternehmen nutzt, um mit seinen internen und externen Zielgruppen zu kommunizieren. Ziel ist es, eine konsistente und kohärente Botschaft zu vermitteln, das Image des Unternehmens zu formen und Vertrauen aufzubauen. Die Unternehmenskommunikation gliedert sich in verschiedene Bereiche, darunter die interne Kommunikation mit den Mitarbeitenden, die externe Kommunikation mit Kunden, Lieferanten und der Öffentlichkeit sowie die Marketingkommunikation, die sich auf die Förderung von Produkten und Dienstleistungen konzentriert.

„Eine individuelle Kommunikationsstrategie in der Unternehmenskommunikation zu entwickeln, erfordert sorgfältige Planung und die Berücksichtigung mehrerer Schritte. Der erste Schritt besteht in der Analyse der aktuellen Kommunikationssituation. Dies umfasst die Bewertung der bestehenden Kommunikationskanäle und -methoden sowie die Identifizierung von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Im nächsten Schritt wird die Zielgruppe definiert. Eine detaillierte Zielgruppenanalyse hilft, die Bedürfnisse, Erwartungen und Präferenzen der verschiedenen Stakeholder zu verstehen“, sagt Prof. Dr. Patrick Peters von „Klare Botschaften“ (www.pp-text.de). Der Berater für Unternehmenskommunikation in Mönchengladbach betont: „Eine effektive Kommunikationsstrategie sorgt damit dafür, dass die richtige Botschaft zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal an die richtige Zielgruppe gelangt.“

Nach den eingehenden Analysen werden klare Kommunikationsziele festgelegt. Diese Ziele sollten spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden (sogenannte „SMART“-Methode) sein. Darauf aufbauend wird die Kernbotschaft formuliert, die den zentralen Wert und die Identität des Unternehmens widerspiegelt. Ein weiterer wesentlicher Schritt ist die Auswahl der geeigneten Kommunikationskanäle und -instrumente. Dabei ist es wichtig, die Präferenzen der Zielgruppen zu berücksichtigen und die Kanäle zu wählen, die am effektivsten sind, um die gewünschte Botschaft zu übermitteln. „Daher erfordert die Umsetzung der Kommunikationsstrategie eine sorgfältige Planung und Koordination. Es ist wichtig, einen Kommunikationsplan zu erstellen, der die zeitliche Abfolge der Maßnahmen, die Verantwortlichkeiten und die erforderlichen Ressourcen festlegt. Während der Umsetzung sollte die Kommunikation regelmäßig überwacht und bewertet werden, um sicherzustellen, dass die Ziele erreicht werden und gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen werden können“, betont Kommunikationsexperte Patrick Peters.

Die individuelle Kommunikationsstrategie spielt eine zentrale Rolle in der Unternehmenskommunikation, da sie die Grundlage für eine konsistente und zielgerichtete Kommunikation bildet. Eine gut durchdachte Strategie ermöglicht es dem Unternehmen, sich klar und einheitlich zu positionieren, was wiederum das Vertrauen und die Loyalität der Zielgruppen stärkt. Sie trägt dazu bei, Missverständnisse zu vermeiden, die Effizienz der Kommunikationsmaßnahmen zu erhöhen und das Image des Unternehmens positiv zu beeinflussen. Darüber hinaus fördert eine individuelle Kommunikationsstrategie die Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Marktbedingungen und unterstützt das Unternehmen dabei, flexibel auf neue Herausforderungen und Chancen zu reagieren. „Die Kommunikationsberatung dient in diesem Zusammenhang der dauerhaften Optimierung aller internen und externen Kommunikationsprozesse, der Steigerung der Markenbekanntheit, der effektiven Verbreitung von Botschaften und der Förderung einer positiven öffentlichen Wahrnehmung“, stellt der Professor und Berater für Unternehmenskommunikation heraus.

Das bedeutet: Indem ein Unternehmen eine klare und kohärente Kommunikationsstrategie verfolgt, kann es seine Botschaften effektiver vermitteln, seine Zielgruppen gezielt ansprechen und seine Gesamtziele besser erreichen. Die individuelle Anpassung der Strategie an die spezifischen Bedürfnisse und Gegebenheiten des Unternehmens ist dabei entscheidend, um maximale Wirkung zu erzielen und nachhaltigen Erfolg zu sichern.

Prof. Dr. Patrick Peters ist Berater für PR und Kommunikation in Mönchengladbach. Der ausgebildete Finanz- und Wirtschaftsjournalist begleitet seit vielen Jahren Unternehmen und Berufsverbände bei der Medienarbeit, Expertenpositionierung, Kundenkommunikation und internen Kommunikation über alle Kanäle hinweg. Dabei übernimmt er als redaktioneller Dienstleister auch die Erstellung aller Texte und Formate und wird als Ghostwriter für Aufsätze und Bücher tätig. Im Mittelpunkt stehen die langfristige, vertrauensvolle Beziehung und der kontinuierliche Austausch mit den Mandant:innen auf einer dezidiert werteorientierten Basis, um gemeinsam die Zukunft einer Organisation positiv und wertvoll zu gestalten. Dabei versteht sich Prof. Dr. Patrick Peters als Trusted Advisor seiner Mandant:innen in allen Fragen rund um PR und Kommunikation und den angrenzenden Themenbereichen. Neben seiner Rolle als Berater für Kommunikation und Redaktion ist Patrick Peters als freier Wissenschaftler, Publizist und Vortragsredner tätig. Er ist Professor für PR, Kommunikation und digitale Medien sowie Prorektor für Forschung und Lehrmittelentwicklung an der Allensbach Hochschule, an der er auch Wirtschaftsethik und Diversity Management lehrt, und unterrichtet Wirtschaftsethik an der Hochschule Niederrhein. Darüber hinaus ist er Herausgeber der Reihe „Wirtschaft kontrovers“ im Kohlhammer Verlag. Mit seinem Seminarangebot im Bereich Kommunikation bietet Prof. Dr. Patrick Peters auf Basis seiner umfassenden Kenntnisse und Erfahrungen in Kommunikation, Bildung und Lehre die Möglichkeit, kommunikative Fähigkeiten auf ein neues Level zu heben. Die Seminare richten sich an Einzelpersonen, Teams und Organisationen, die effektiver kommunizieren möchten. Mit einem Mix aus theoretischem Wissen und praktischen Übungen tauchen die Teilnehmenden tief in die Kunst der Kommunikation ein. Mehr Informationen unter www.pp-text.de

