Frankfurter Buchmesse 2025: Marco Terracciano präsentiert „Künstliche Intelligenz & echte Führung“

Auf der Frankfurter Buchmesse 2025 präsentiert der Autor Marco Terracciano sein neues Buch „Künstliche Intelligenz & echte Führung“ – mit Lesungen, Interviews und Signierstunden.

München, 1. Oktober 2025 – Auf der Frankfurter Buchmesse vom 17. bis 19. Oktober 2025 stellt Unternehmer, Speaker und Autor Marco Terracciano sein neues Buch „Künstliche Intelligenz & echte Führung – Die 7 radikalen Prinzipien der Führung im KI-Zeitalter – und was Leader jetzt tun“ (ISBN 978-3-00-083506-3) vor.

Das im Oktober erschienene Werk schlägt eine Brücke zwischen der technologischen Transformation durch Künstliche Intelligenz und den Anforderungen an moderne Führung. Im Zentrum steht die Frage: Wie gelingt es Führungskräften, Menschen und Maschinen so zu verbinden, dass echter Fortschritt entsteht?

Auftritt auf der Buchmesse:

Während der drei Messetage ist Marco Terracciano in Frankfurt präsent, um über die Inhalte seines Buches zu sprechen. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, den Autor persönlich zu treffen:

o Interviews mit Medienvertretern

o Lesungen ausgewählter Passagen aus dem Buch

o Signierstunden am Messestand

o Meet & Greet

Interessierte Journalist:innen, Veranstalter:innen und Leser:innen werden gebeten, Terminanfragen vorab an office@nxt-ai.de zu richten, um eine individuelle Koordination zu ermöglichen.

Das Buch:

„Künstliche Intelligenz & echte Führung“ ist kein Technikratgeber, sondern ein praxisnahes Orientierungswerk für Entscheider im KI-Zeitalter. Es verbindet persönliche Einblicke aus über 23 Jahren Unternehmertum mit einem klaren Leitfaden für zukunftsfähige Führung. Terracciano stellt darin die 7 radikalen Prinzipien der Führung vor – von Kommunikation und Wertekultur über Fehlerkultur bis hin zu strategischer KI-Exzellenz.

Zitat des Autors:

„Die Frankfurter Buchmesse ist der ideale Ort, um dieses Buch vorzustellen“, sagt Marco Terracciano. „Denn es geht nicht nur um KI als Technologie – es geht darum, wie wir führen, wenn sich die Welt grundlegend verändert. Ich freue mich, mit Leserinnen, Lesern und Entscheider:innen genau darüber ins Gespräch zu kommen.“

Über den Autor:

Marco Terracciano ist Unternehmer, Keynote-Speaker und Experte für strategische Transformation. Nach über zwei Jahrzehnten als Gründer und Berater begleitet er Unternehmen bei der erfolgreichen Integration von Künstlicher Intelligenz. Seine Arbeit verbindet Authentizität, klare Kommunikation und praxisnahe Erfahrung.

Bibliografische Angaben:

o Titel: Künstliche Intelligenz & echte Führung

o Autor: Marco Terracciano

o Verlag: NXT AI Publishing

o Erscheinungstermin: 01.10.2025

o Umfang: ca. 360 Seiten

o ISBN: 978-3-00-083506-3

o Preis: 24,00 EUR (D) / 24,00 EUR (A)

Pressekontakt:

NXT AI Publishing

E-Mail: office@nxt-ai.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

