TERRANO-FLEX Aluminium Unterkonstruktion

Brandsichere, seewasserfeste und verrottungsfreie Terrassenunterkonstruktion für Dachterrassen, Balkone, Hotelanlagen und Gewerbeflächen für Dachdecker, Baustoffhändler, Architekten und Galabauer

Mit TERRANO-FLEX präsentiert sich eine fortschrittliche Terrassenunterkonstruktion, die neue Maßstäbe im modernen Terrassenbau setzt. Das innovative System ist speziell für Dachterrassen, Besucherterrassen, Hotel-und Gewerbeterrassen sowie Balkone entwickelt worden. Es vereint höchste Bandsicherheit, Seewasserfestigkeit und absolute Verrottungsfreiheit mit nur vier perfekt abgestimmten Systemteilen. Gleichzeitig überzeugt TERRANO-FLEX durch seine leichte Verarbeitung und maximale Langlebigkeit.

Maximale Sicherheit und Haltbarkeit für jede Terrasse:

TERRANO-FLEX bietet entscheidende Vorteile für anspruchsvolle Bauprojekte.

Brandsichere Terrassenunterkonstruktion gefertigt aus nicht brennbaren Materialien – ideal für öffentliche und gewerbliche Projekte.

Seewasserfeste Aluminium-Unterkonstruktion widersteht selbst extremen Küstenklima ohne Korrosion, Verbindungen bestehen aus V4A Schrauben.

Verrottungsfreie hoch belastbare Lösung für Balkone und Dachterrassen, keine Schwächen wie bei Holz oder Kunststoff – dauerhaft stabil und sicher.

Wartungsfreirevisionsoffen und langlebig, spart Bauherren und Betreibern langfristig Kosten und Zeit.

Effizienz durch ein System mit nur vier Komponenten:

Die TERRANO-FLEX Unterkonstruktion besteht aus lediglich vier durchdachten Bauteilen

1. Tragprofil aus Aluminium für höchste Stabilität

2. Höhenausgleichselement für einfache Anpassung an unebene Untergründe

3. Verbindungsmodul für schnelle, sichere Montage ohne Spezialwerkzeug

4. Randprofil für einen optisch sauberen und geschützten Abschluss

Architekten und Planer profitieren besonders:

Ein entscheidender Vorteil von TERRANO-FLEX, Geländer lassen sich direkt an die Unterkonstruktion anschließen – ganz ohne aufwändige Wanddurchbrüche. Für Architekten bedseutet dies enorme Planungsfreiheit, vereinfachte Bauabläufe und ästhetische Gestaltungsoptionen für moderne Terrassenanlagen.

Vielseitig einsetzbar mit hochgradig relevanten Vorteilen:

Ob als Unterkonstruktion für Dachterrassen, Aluminium-Unterkonstruktion für Balkone, brandsichere Unterkonstruktion für Hotelterrassen oder hoch belastbare Unterkonstruktion für Gewerbeterrassen – TERRANO-FLEX ist die Lösung für Bauherren, Dachdeckerbetriebe, Architekten und Baustoffhändler, die auf Qualität, Sicherheit und Effizienz setzen.

Nachhaltige Zukunftslösung im Terrassenbau:

TERRANO-FLEX besteht aus umweltfreundlichen, wieder verwertbaren Materialien und setzt damit auf eine nachhaltige Bauweise. Es bietet Sicherheit, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit in einem System und definiert damit die Zukunft moderner Terrassenunterkonstruktionen.

Händler profitieren besonders von der Platz sparenden Lagerkapazität – lediglich vier Profile werden benötigt, um das gesamte System abzubilden. Dies reduziert Logistikkosten und vereinfacht die Bevorratung erheblich.

Dachdecker und Verarbeiter profitieren zudem vom computergestütztem Verlegeplan, der nach individuellem Aufmaß erstellt wird. Dies erleichtert die Planung, spart Zeit auf der Baustelle und sorgt für eine präzise Umsetzung der Projekte.

Eine verlängerte Garantie, hinterlegt bei dem Zentralverband des Dachdeckerhandwerks rundet das Angebot ab. Entdecken Sie jetzt die Vorteile von TERRANO-FLEX – Ihrer Unterkonstruktion für Dachterrassen, Balkone und Gewerbeflächen. Besuchen Sie unsere Webseiten https://terrano-flex.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Direktmarketing

Herr Karsten Wendt

Dibberser Dorfstraße 13

27321 Thedinghausen

Deutschland

fon ..: 042046898023

web ..: https://dirma.de

email : info@dirma.de

TERRANO-FLEX Aluminium Unterkonstruktion

Sie können diese Pressemitteilung auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden

Pressekontakt:

Direktmarketing

Herr Karsten Wendt

Dibberser Dorfstraße 13

27321 Thedinghausen

fon ..: 042046898023

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.