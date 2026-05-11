Forto baut Nachhaltigkeitslösungen aus und verankert Emissionsreduktion näher am Kunden

Forto hat seinen Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht. Im Fokus stehen Emissionsreduktionslösungen im Kundengeschäft, Biofuel-Optionen sowie Fortschritte bei Vielfalt und Unternehmenskultur.

Die technologiegetriebene Spedition Forto hat heute ihren Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht und darin deutliche Fortschritte in den Bereichen Klimaschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung dokumentiert. Im Fokus stehen dabei vor allem der weitere Ausbau von Emissionsreduktionslösungen für Kunden, die stärkere Verankerung nachhaltiger Optionen im operativen Geschäft sowie Verbesserungen in den Bereichen Vielfalt und Unternehmenskultur.

„Für Forto entsteht Nachhaltigkeit aus dem Zusammenspiel intelligenterer Logistikentscheidungen: weniger CO2 pro Sendung, kürzere Laufzeiten und bessere Stückkosten“, sagt Guillaume Petit-Perrin, CEO von Forto. „2025 haben wir unsere Nachhaltigkeitslösungen weiter skaliert, umfassender in unsere Plattform eingebunden und gemeinsam mit unseren Kunden konkrete Ergebnisse erzielt. Das zeigt: Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und nachhaltige Transformation in der Logistik gehören für uns untrennbar zusammen.“

Klimalösungen näher am Kunden

Ein zentraler Ansatzpunkt zur Reduktion von Emissionen liegt laut dem Bericht in der Lieferkette. Entsprechend hat Forto seine Emissionsreduktionslösungen im vergangenen Jahr noch stärker in die Kundenplattform SHIP integriert. Kunden können Biofuel-Optionen dadurch direkt im operativen Buchungsprozess auswählen und eigenständig in ihre Transportentscheidungen einbeziehen.

Im Berichtsjahr entschieden sich vier von zehn Kunden für Fortos Lösungen zur Emissionsreduktion. Im Zentrum stehen dabei biokraftstoffbasierte Insetting-Lösungen nach dem Book-and-Claim-Prinzip. Auf diesem Weg reduzierte Forto gemeinsam mit seinen Kunden im Jahr 2025 rechnerisch 1.361 Tonnen CO2e. Damit baut Forto sein Angebot an skalierbaren Lösungen weiter aus, mit denen Unternehmen ihre transportbedingten Emissionen konkret senken können.

Darüber hinaus unterstützt Forto seine Kunden mit belastbaren Emissionsdaten und detaillierten Reports. Diese helfen Unternehmen, Emissionsschwerpunkte zu identifizieren, ihre Nachhaltigkeitskennzahlen zu erfassen und fundierte Entscheidungen zur Emissionsreduktion zu treffen.

Mehr E-Mobilität und erneuerbare Energie

Auch bei operativen Nachhaltigkeitsthemen verzeichnete Forto Fortschritte. So stieg der Anteil elektrischer Fahrzeuge in der Firmenwagenflotte von 28 auf 34 Prozent. Das Forto-Führungsteam setzte ausschließlich vollelektrische Dienstwagen ein. Zudem stammten mehr als 42 Prozent des bezogenen Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. Insgesamt weist der Bericht für 2025 Bruttoemissionen in Höhe von 81.412 Tonnen CO2e aus.

Förderung von Vielfalt und Unternehmenskultur

Im sozialen Bereich weist der Bericht ebenfalls positive Entwicklungen aus. Der bereinigte Gender Pay Gap liegt bei unter einem Prozent. Der Frauenanteil im Führungsteam stieg von 36 Prozent auf 38 Prozent. Darüber hinaus hat Forto eine interne Initiative gestartet, um einen sicheren und inklusiven Raum für die queere Community im Unternehmen zu schaffen. Parallel wurde das Netzwerk der Nachhaltigkeitsbotschafter:innen erweitert und formalisiert, um das Thema stärker in der gesamten Organisation zu verankern.

„Die nachhaltige Transformation der Logistik gelingt nur, wenn sie im operativen Geschäft ankommt“, sagt Guillaume Petit-Perrin. „Wir wollen diese Entwicklung aktiv mitgestalten und unseren Kunden Lösungen bieten, die ihnen mehr Sicherheit und Kontrolle über ihre Lieferketten geben. Dazu gehört auch, ihnen mit belastbaren Emissionsdaten und detaillierten Reports die eigene Emissionsbilanzierung und das Nachhaltigkeitsreporting zu erleichtern.“

_Den vollständigen Nachhaltigkeitsbericht stellt Forto hier zum Download bereit: __https://forto.com/de/ressourcen/sustainability-report-2025/?utm_source=press&utm_medium=pr&utm_campaign=2026-sustainability-report_

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Über Forto

Forto ist eine führende, technologiegetriebene Spedition mit Hauptsitz in Berlin. Das Logistikunternehmen bietet Lösungen für globale Lieferketten und unterstützt Geschäftskunden bei der transparenten, effizienten und nachhaltigen Abwicklung internationaler Transporte – von der Buchung über das Tracking bis hin zur Analyse.

Mit FortoLabs betreibt Forto zudem eine Plattform für KI-gestützte SaaS-Lösungen in der Logistik. Die dort entwickelten Technologien basieren auf KI-Fähigkeiten, die ursprünglich für Fortos operative Teams entwickelt wurden und nun als eigenständige Produkte verfügbar sind.

Forto wurde 2016 gegründet und ist heute weltweit mit mehreren eigenen Standorten und einem zuverlässigen, globalen Partnernetz vertreten.

Weitere Informationen: www.forto.com | www.fortolabs.com

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