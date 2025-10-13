Forto ernennt Matteo Caiti zum Country Manager Italy

Personalie unterstreicht Wachstumsfokus – Kundenevent in Mailand zeigt digitale und KI gestützte Logistiklösungen.

Forto, einer der führenden Anbieter digitaler Speditionslösungen, hat Matteo Caiti zum Country Manager Italy ernannt. Die Personalie wurde am 9. Oktober im Rahmen eines exklusiven Kundenevents in Mailand vorgestellt und markiert den nächsten Schritt, Fortos Marktposition in Italien weiter zu stärken. Gemeinsam mit Branchenvertretern diskutierte Forto aktuelle Entwicklungen im internationalen Handel. Im Mittelpunkt die Frage: Wie können digitale Plattformen wie Ship by Forto Lieferketten transparenter, effizienter und widerstandsfähiger machen.

Die rund einhundert Teilnehmer des Events tauschten sich über zentrale Herausforderungen des globalen Handels aus: die Folgen geopolitischer Unsicherheiten, den steigenden Kostendruck in der Logistik sowie die wachsende Bedeutung digitaler Plattformen für mehr Effizienz und Transparenz. Besonderes Augenmerk lag darauf, wie Technologie dazu beitragen kann, Engpässe frühzeitig zu erkennen, Prozesse zu automatisieren und internationale Warenströme widerstandsfähiger zu machen.

Neuer Kurs unter Matteo Caiti

„Unser Ziel ist klar: Wir wollen Forto in Italien zu einem der führenden Logistikpartner machen, indem wir Prozesse konsequent optimieren, digitale Lösungen und KI gezielt einsetzen und in jedem einzelnen Schritt für kurze Reaktionszeiten und eine hohe Servicequalität sorgen“, sagt Matteo Caiti, der neue Country Manager Italy bei Forto. „Mit ,Ship by Forto‘ bieten wir eine zentrale Plattform, über die Unternehmen Transporte digital buchen, verfolgen und steuern können – transparent, effizient und mit erheblich reduziertem administrativem Aufwand. Damit haben Auftraggeber jederzeit volle Kontrolle über ihre Sendungen – von der Planung bis zur Ankunft. Das verbessert das Kundenerlebnis erheblich.“

Matteo Caiti bringt über 15 Jahre internationale Erfahrung im Supply-Chain-Management sowie im SMB- und Global-Key-Account-Vertrieb mit. In leitenden Funktionen bei Kühne+Nagel verantwortete er komplexe globale Frachtprozesse End-to-End sowie kundenspezifische Lösungen. Sein Schwerpunkt liegt darauf, die digitale Transformation durch cloudbasierte Logistik voranzutreiben, um die Performance zu optimieren, Kosten zu senken und die Resilienz internationaler Netzwerke zu stärken.

„Mit Matteo gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die operative Tiefe und eine eindrucksvollen Erfolgsbilanz in der digitalen Transformation vereint“, sagt Guillaume Petit-Perrin, CEO von Forto. „Sein Auftrag ist es, die nächste Wachstumsphase von Forto in Italien voranzutreiben, indem er starke Partnerschaften mit unseren Kunden aufbaut und gemeinsam mit ihnen unser Frachtgeschäft sowie unsere technologischen Fähigkeiten skaliert.“

Italien als Schlüsselmarkt

Forto wurde 2016 in Berlin gegründet und zählt heute zu den führenden europäischen Anbietern digitaler Speditionslösungen. Das Unternehmen arbeitet inzwischen europaweit mit mehr als 2.500 Geschäftskunden aus unterschiedlichen Branchen zusammen – von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis zu internationalen Konzernen.

Seit 2022 ist das Unternehmen mit einem Büro in Mailand präsent, das Vertrieb und Kundenservice bündelt. Von hier aus unterstützt Forto italienische Geschäftskunden bei der Abwicklung internationaler Transporte – mit einem Schwerpunkt auf Seefracht (FCL/LCL) und Luftfracht. Ziel ist es, stabile und partnerschaftliche Beziehungen zu entwickeln, statt kurzfristig über den Preis zu konkurrieren.

„Italien ist für Forto ein strategischer Wachstumsmarkt. Unter Matteos Führung werden wir unsere Position stärken, indem wir operative Exzellenz mit digitalen, KI-gestützten Lösungen verbinden. Unser Anspruch ist klar: Wir wollen das Versenden für italienische Unternehmen so einfach und zuverlässig machen wie das Abschicken einer E-Mail und dabei einen messbaren Mehrwert für ihr Geschäft liefern“, sagt Guillaume Petit-Perrin, CEO von Forto. „Ziel ist es jetzt, unsere Marktposition in Italien weiter auszubauen.“

Über Forto

Forto ist ein führendes digitales Logistikunternehmen mit Hauptsitz in Berlin. Das Unternehmen bietet cloudbasierte Lösungen für globale Lieferketten und unterstützt seine Geschäftskunden bei der transparenten, effizienten und nachhaltigen Abwicklung internationaler Transporte – von der Buchung über das Tracking bis hin zur Analyse. Forto wurde 2016 gegründet und ist heute weltweit mit mehreren eigenen Standorten und einem zuverlässigen, globalen Partnernetz vertreten.

Weitere Infos: www.forto.com.

