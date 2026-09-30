Flowserve setzt weltweit auf Output-Management-Lösungen von Suchy MIPS

SAP zertifiziertes Output von Suchy MIPS findet Einsatz bei Flowserve weltweit.

Die Flowserve Corporation mit Hauptsitz in Irving, Texas, zählt zu den weltweit führenden Anbietern industrieller Strömungstechnologie-Lösungen für Energie-, Öl- und Gas- sowie Industrieanwendungen und hat sich für die globale Einführung der Softwarelösungen BENS OMS, BENS OMS Panel und PrintRadar der Suchy MIPS GmbH entschieden.

Das in mehr als 50 Ländern vertretene Unternehmen mit rund 19.000 Mitarbeitenden setzt den BENS Server bereits seit 2011 erfolgreich in der deutschen Landesgesellschaft für das SAP-Output-Management ein. Aufbauend auf den langjährigen positiven Erfahrungen mit den Lösungen von Suchy MIPS fiel nach einer umfassenden Evaluationsphase die Entscheidung für den weltweiten Rollout. Angesichts einer globalen Systemlandschaft mit mehr als 1.000 Drucksystemen und über 10 SAP-Instanzen lag der Schwerpunkt des Projekts sowohl auf höchster Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit als auch stark vereinfachter Verwaltbarkeit und zentraler Übersicht auf alle Drucksysteme aller SAP Instanzen.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt das BENS OMS Panel – eine SAP-zertifizierte, webbasierte Anwendung zur zentralen Verwaltung von SAP-Druckern und Output-Management-Definitionen. Die Lösung ist sowohl für SAP NetWeaver als auch für SAP S/4HANA verfügbar und ermöglicht es, Konfigurationen im OMS-System zu pflegen und automatisiert in alle SAP-Instanzen zu übertragen. Dadurch werden Administrationsaufwand und Komplexität deutlich reduziert.

Über Suchy MIPS GmbH

Die Suchy MIPS GmbH mit Sitz in München entwickelt seit 1990 Softwarelösungen für Druck- und Dokumentenmanagement. Mit BENS OMS bietet das Unternehmen ein externes Output-Management-System für SAP-Systeme, das weltweit in produktionskritischen Umgebungen eingesetzt wird. Zu den Kunden zählen auch internationale Druckerhersteller wie Lexmark (Lexington), Konica Minolta (Tokyo) und Canon (Venlo).

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Suchy MIPS GmbH

Waldemar Suchy

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Internet: www.suchymips.de

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Firmenporträt – Suchy MIPS GmbH

Die Suchy MIPS GmbH mit Sitz in München ist ein spezialisierter Softwarehersteller für professionelles Output- und Printmanagement. Seit über 25 Jahren entwickelt das Unternehmen innovative Lösungen zur Steuerung, Verwaltung und Überwachung von Druckprozessen in komplexen IT-Umgebungen.

Mit der Produktfamilie BENS bietet Suchy MIPS leistungsfähige Lösungen für das unternehmensweite Druckmanagement, insbesondere für SAP-Umgebungen. Das Portfolio umfasst intelligente Druckserver, SAP-integriertes Output Management, die Überwachung von Druckerinfrastrukturen sowie sichere Kommunikationslösungen für Cloud- und On-Premise-Systeme.

Als SAP-Partner unterstützt Suchy MIPS Unternehmen bei der zuverlässigen, effizienten und sicheren Verarbeitung geschäftskritischer Dokumente und bei der effizienten Verwaltung ihres Druckerparks. Die Lösungen werden branchenübergreifend und international eingesetzt.



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