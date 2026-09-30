Werbeartikel zum Jahresendgeschäft: Technik, Nutzen und individuelle Gestaltung im Fokus

Technische Geschenksets und praktische Werbeartikel liegen zum Jahresendgeschäft im Trend. EDV-Werbeartikel.de zeigt, wie Unternehmen Markenbotschaften mit nützlichen Produkten verbinden können – neu.

Karlsbad, 30. September 2026 – Zum Jahresendgeschäft suchen Unternehmen nach Werbeartikeln, die einen konkreten Nutzen bieten, zur eigenen Marke passen und bei Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitenden im Alltag eingesetzt werden können. Besonders gefragt sind Produkte aus den Bereichen Technik, Smartphone-Zubehör und individuell gestaltbare Werbemittel.

Einen aktuellen Einblick in Produktneuheiten und Trends für das Jahresendgeschäft bot die GWW-TREND Herbst 2026. Die Fachbesuchermesse fand am 22. September 2026 in der Kölner XPOST statt. Nach Angaben des Gesamtverbands der Werbeartikel-Wirtschaft (GWW) präsentierten sich dort 134 Aussteller vor 433 Besuchern.

Technik mit praktischem Nutzen

Technische Werbeartikel verbinden Markenpräsenz mit einem konkreten Anwendungszweck. Dazu gehören beispielsweise Powerbanks, Ladegeräte, USB-Sticks, USB-Zubehör und Smartphone-Accessoires.

Auch bei EDV-Werbeartikel.de liegt ein Schwerpunkt auf technischen Werbemitteln. Zum Sortiment gehören unter anderem USB-Sticks, Powerbanks, Ladegeräte und Lautsprecher. Ergänzt wird das Angebot durch individuell gestaltbare Produkte wie USB-Sticks aus Holz oder Smartphone-Hüllen.

Durch die Veredelung mit einem Firmenlogo, einer Marke oder einem individuellen Motiv lassen sich die Produkte gezielt auf Unternehmen, Veranstaltungen und Kampagnen abstimmen.

Passend statt beliebig

Bei der Auswahl eines Werbeartikels kommt es nicht allein auf den Preis oder die Produktneuheit an. Entscheidend ist, ob der Artikel zur Zielgruppe, zum Anlass und zur Marke passt.

Gerade zum Jahresende sollte ein Werbeartikel deshalb nicht wie ein beliebiges Pflichtgeschenk wirken. Ein Produkt, das im Alltag tatsächlich gebraucht wird, kann über einen längeren Zeitraum im Einsatz bleiben und dadurch wiederholt mit dem werbenden Unternehmen in Verbindung gebracht werden.

Auch die GWW-Wirkungsdaten unterstreichen die Bedeutung der tatsächlichen Nutzung: Nach veröffentlichten Angaben des Verbandes nutzen 91 Prozent der Empfänger Werbeartikel selbst, während 61 Prozent die Artikel länger als ein Jahr verwenden.

Geschenksets für den persönlichen Markenauftritt

Gerade zum Jahresende können individuell zusammengestellte Geschenksets eine interessante Möglichkeit sein, mehrere Produkte miteinander zu kombinieren und auf das jeweilige Unternehmen abzustimmen.

EDV-Werbeartikel.de unterstützt Unternehmen bei der Auswahl geeigneter Werbeartikel und Geschenkideen. Neben einzelnen Produkten bietet das Unternehmen auch interessante Geschenksets an, die passend zur Marke, zur Zielgruppe und zum jeweiligen Anlass zusammengestellt werden können. Von technischen Produkten über praktische Alltagsartikel bis hin zu individuell veredelten Kombinationen sind unterschiedliche Zusammenstellungen möglich.

Rechtzeitig planen

Für Unternehmen spielt neben Produktidee und Gestaltung auch die rechtzeitige Planung eine wichtige Rolle. Je nach Artikel, gewünschter Veredelung, Produktionsverfahren und Stückzahl können unterschiedliche Lieferzeiten entstehen.

Insbesondere bei individuell gefertigten Werbeartikeln sollten Unternehmen deshalb ausreichend Zeit für Produktauswahl, Gestaltung, Freigabe, Produktion und Lieferung einplanen.

„Ein guter Werbeartikel muss nicht kompliziert sein. Entscheidend ist, dass Produkt, Zielgruppe und Marke zusammenpassen und der Artikel einen nachvollziehbaren Nutzen bietet“, sagt EDV-Werbeartikel.de.

Für das Jahresendgeschäft stehen Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung – von technischen Werbeartikeln über praktische Büro- und Reiseartikel bis hin zu individuell gefertigten Sonderanfertigungen und zusammengestellten Geschenksets.

Über EDV-Werbeartikel.de

EDV-Werbeartikel.de ist auf elektronische Werbeartikel und individuell veredelte Werbemittel spezialisiert. Das Angebot umfasst unter anderem USB-Sticks, Powerbanks, Ladegeräte, Lautsprecher und weitere technische Werbeartikel sowie individuelle Sonderanfertigungen. Unternehmen können Produkte mit eigenem Logo oder Motiv für Kunden, Mitarbeitende, Veranstaltungen und Marketingaktionen gestalten lassen.

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Kerngeschäft & Sortiment

Wir haben uns auf Werbeartikel spezialisiert, insbesondere elektronische Werbeartikel rund um USB-Sticks, Speichermedien, Powerbanks, Ladegeräte, Smartphone/Tablet Zubehör.

Außerdem bieten wir natürlich klassische Werbeartikel wie Kugelschreiber, Mützen, Give-Aways, Streuartikel an.

Individualisierung: Logo“Druck, Gravur, Sonderformen („Sonderanfertigungen“) z. B. USB Sticks bedruckt in individueller Form/Farbe, 3D-Sonderform etc.

Bewusste Produktauswahl: Bei der Auswahl unserer Werbeartikel berücksichtigen wir neben Funktion, Qualität und Design auch die eingesetzten Materialien und Produkteigenschaften. Dazu gehören beispielsweise Werbeartikel aus nachwachsenden oder recycelten Materialien sowie langlebige und im Alltag vielseitig einsetzbare Produkte.

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