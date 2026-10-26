FlirtCash jetzt auf AffiliatePeek: Ehrliches Feedback für besseren Service und neue Innovationen

FlirtCash ist jetzt auch auf AffiliatePeek vertreten und freut sich auf ehrliches Feedback. Bewertungen helfen uns, den Service zu verbessern, Schwachstellen zu erkennen und neue Ideen zu entwickeln.

FlirtCash erweitert seine Präsenz auf unabhängigen Affiliate-Plattformen und lädt Publisher ausdrücklich dazu ein, ihre Erfahrungen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge zu teilen.

Wakefield, 26. Oktober 2026 – Das auf Nischen-Dating spezialisierte Affiliate-Programm FlirtCash ist ab sofort auch auf der Affiliate-Plattform AffiliatePeek vertreten. Damit eröffnet sich für bestehende und zukünftige Partner eine weitere Möglichkeit, ihre Erfahrungen mit FlirtCash öffentlich zu bewerten.

Für FlirtCash steht dabei nicht allein eine positive Bewertung im Vordergrund. Viel wichtiger ist der offene und ehrliche Austausch mit den Affiliates, die täglich mit den Produkten und Tools arbeiten.

Ehrliches Feedback macht uns besser

„Wir freuen uns natürlich über jede positive Bewertung. Aber genauso wichtig ist uns konstruktive Kritik. Denn nur wenn wir erfahren, wo es Probleme gibt, was unseren Partnern fehlt oder welche Funktionen sie sich wünschen, können wir unseren Service gezielt verbessern und neue Lösungen entwickeln“, erklärt das FlirtCash-Team.

Ob Produktauswahl, Conversion-Optimierung, technische Tools, Tracking oder persönlicher Support: Die Erfahrungen der Affiliates liefern wertvolle Impulse, um Schwachstellen frühzeitig zu erkennen, bestehende Angebote zu optimieren und neue Innovationen auf den Weg zu bringen.

Unser Ziel ist nicht, möglichst viele positive Bewertungen zu sammeln, sondern gemeinsam mit unseren Partnern jeden Tag ein Stück besser zu werden.

Jetzt FlirtCash auf AffiliatePeek bewerten

FlirtCash lädt alle bestehenden und ehemaligen Partner herzlich ein, ihre persönlichen Erfahrungen auf AffiliatePeek zu teilen – offen, ehrlich und unabhängig davon, ob es sich um Lob, Anregungen oder Kritik handelt.

Hier geht es direkt zur Bewertung:

https://affiliatepeek.com/listing/flirtcash

Ein herzliches Dankeschön an unsere Affpaying-Community

Gleichzeitig möchte sich das FlirtCash-Team nochmals ausdrücklich bei den zahlreichen Affiliates bedanken, die sich bereits die Zeit genommen haben, ihre Erfahrungen auf Affpaying zu veröffentlichen.

Diese Bewertungen und persönlichen Erfahrungsberichte sind für uns nicht selbstverständlich. Sie zeigen uns, was unsere Partner besonders schätzen, und motivieren uns, unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Vielen Dank für euer Vertrauen, eure Unterstützung und vor allem für euer ehrliches Feedback!

Die bisherigen Bewertungen sind hier zu finden:

https://www.affpaying.com/flirtcash

Über FlirtCash

FlirtCash ist ein etabliertes Dating-Affiliate-Programm mit über 25 Jahren Branchenerfahrung und einer Spezialisierung auf mehr als 70 unterschiedliche Dating-Nischen – von Soft-Dating und romantischen Kontakten bis hin zu expliziten Hardcore-Dating-Angeboten für Erwachsene.

Das Portfolio umfasst Angebote für Deutschland, Österreich, die Schweiz, Liechtenstein, Spanien und Großbritannien und wird kontinuierlich um neue Produkte und innovative Monetarisierungslösungen erweitert.

Affiliates profitieren von attraktiven RevShare-Provisionen, eigenen SEO-optimierten Landingpages, APIs, WordPress-Plugins, White-Label-Lösungen und persönlichem Support.

Weitere Informationen zum Dating-Affiliate-Programm:

https://www.flirtcash.net

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Point of Sale Europe Ltd.

Herr John Bucharest

Riverside View Thornes Lane WF1

5QW Wakefield

Vereinigtes Königreich

fon ..: +44 203 834 9791

web ..: https://www.flirt.cash

email : presse@flirtcash.net

Über FlirtCash

FlirtCash ist ein etabliertes Dating-Affiliate-Programm mit über 25 Jahren Branchenerfahrung und einer Spezialisierung auf mehr als 70 unterschiedliche Dating-Nischen – von Soft Dating und romantischen Kontakten bis hin zu expliziten Hardcore Dating Angeboten für Erwachsene.

Das Portfolio umfasst Angebote für Deutschland, Österreich, die Schweiz, Liechtenstein, Spanien und Großbritannien und wird kontinuierlich um neue Produkte und innovative Monetarisierungslösungen erweitert.

Affiliates profitieren von attraktiven RevShare-Provisionen, eigenen SEO-optimierten Landingpages, APIs, WordPress-Plugins, White-Label-Lösungen und persönlichem Support.



Pressekontakt:

Point of Sale Europe Ltd.

Herr John Bucharest

Riverside View Thornes Lane WF1

5QW Wakefield

fon ..: 44 203 834 9791

email : presse@flirtcash.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.